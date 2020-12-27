В опросе на лучшего игрока ЦСКА в ноябре-декабре зафиксировали аномалию. За Дивеева в течение последнего часа отдали 11 тысяч голосов

Бомбардир. Зря панику подняли.))))
Там давно всё нормально:
1 - Влашич
2 - Зайнутдинов
3 - Акинфеев и т. д.
ЦСКА заподозрили в самовольной накрутке голосов в опросе среди болельщиков на звание лучшего игрока в ноябре-декабре. Замечено, что сегодня, в воскресенье, 27 декабря, с 8:00 до 8:37 за Игоря Дивеева отдано более 11 тысяч голосов.
Другой источник, Василий Конов, сообщает, что лидерство от Виктора Васина к Дивееву перешло в течение двух часов. Скриншоты доступны ниже.
- Дивеев в сезоне РПЛ провел 14 матчей, забил гол, сделал результативный пас.
- На счету Васина 6 матчей, результативный пас.
- ЦСКА идет в РПЛ 2-м.
11к человек с 8 утра воскресенья до 8:37 проголосовали за Дивеева pic.twitter.com/DyvrV0tEX1— +представься , кибермразь+ (@davnch) December 27, 2020