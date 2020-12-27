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    В опросе на лучшего игрока ЦСКА в ноябре-декабре зафиксировали аномалию. За Дивеева в течение последнего часа отдали 11 тысяч голосов

    ЦСКА заподозрили в самовольной накрутке голосов в опросе среди болельщиков на звание лучшего игрока в ноябре-декабре. Замечено, что сегодня, в воскресенье, 27 декабря, с 8:00 до 8:37 за Игоря Дивеева отдано более 11 тысяч голосов.

    Другой источник, Василий Конов, сообщает, что лидерство от Виктора Васина к Дивееву перешло в течение двух часов. Скриншоты доступны ниже.

    • Дивеев в сезоне РПЛ провел 14 матчей, забил гол, сделал результативный пас.
    • На счету Васина 6 матчей, результативный пас.
    • ЦСКА идет в РПЛ 2-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «представься , кибермразь»

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    Сегодня, 09:13
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1404

      gor77 25 минут назад

      Бомбардир. Зря панику подняли.))))
      Там давно всё нормально:
      1 - Влашич
      2 - Зайнутдинов
      3 - Акинфеев и т. д.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1153

      GM 34 минуты назад

      Что вообще за бред? Васин там каким боком оказался?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -1303

      Стыдно за зенит 3 часа назад

      Стадо даунов с ВГИКа огорчилось?

      0
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