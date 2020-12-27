В опросе на лучшего игрока ЦСКА в ноябре-декабре зафиксировали аномалию. За Дивеева в течение последнего часа отдали 11 тысяч голосов

ЦСКА заподозрили в самовольной накрутке голосов в опросе среди болельщиков на звание лучшего игрока в ноябре-декабре. Замечено, что сегодня, в воскресенье, 27 декабря, с 8:00 до 8:37 за Игоря Дивеева отдано более 11 тысяч голосов.

Другой источник, Василий Конов, сообщает, что лидерство от Виктора Васина к Дивееву перешло в течение двух часов. Скриншоты доступны ниже.

Дивеев в сезоне РПЛ провел 14 матчей, забил гол, сделал результативный пас.

На счету Васина 6 матчей, результативный пас.

ЦСКА идет в РПЛ 2-м.