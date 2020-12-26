Гендиректор «Сочи» – о Мостовом: «Просили продлить аренду на год, но он был нужен «Зениту»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал о попытках клуба прошлым летом сохранить в составе полузащитника Андрея Мостового.
– Мостового сложно было еще на год арендовать?
– Он на самом деле хотел остаться, ему нравилось в Сочи, здесь ему доверяли. Мы просили, если есть возможность, продлить аренду еще на год.
Но он был нужен «Зениту» и, считаю, прекрасно вливается в состав. Получил опыт в Лиге чемпионов и хорошо помогает команде. Думаю, для него все получилось к лучшему – и аренда к нам, и возвращение в Питер.
- В текущем сезоне Мостовой провел за «Зенит» 22 игры, забил два мяча и сделал два ассиста.
- В прошлом кампании хавбек отличился шестью голами и пятью результативными передачами в 26 матчах.
Источник: «Спорт-Экспресс»