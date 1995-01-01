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    Гендиректор «Сочи» – о Мостовом: «Просили продлить аренду на год, но он был нужен «Зениту»

    Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал о попытках клуба прошлым летом сохранить в составе полузащитника Андрея Мостового.

    – Мостового сложно было еще на год арендовать?

    – Он на самом деле хотел остаться, ему нравилось в Сочи, здесь ему доверяли. Мы просили, если есть возможность, продлить аренду еще на год.

    Но он был нужен «Зениту» и, считаю, прекрасно вливается в состав. Получил опыт в Лиге чемпионов и хорошо помогает команде. Думаю, для него все получилось к лучшему – и аренда к нам, и возвращение в Питер.

    • В текущем сезоне Мостовой провел за «Зенит» 22 игры, забил два мяча и сделал два ассиста.
    • В прошлом кампании хавбек отличился шестью голами и пятью результативными передачами в 26 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7354

      Литейный4 25 минут назад

      Мостовому нужно ещё прибавлять. Он же не в свинарник попал, а в клуб чемпион. Гыгыгы

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