Главные новости утра. Тухеля уволили из-за конфликта с игроками «ПСЖ», Холанд – главная цель «Челси»

Журналист Молина: Тухеля уволили из-за конфликта с игроками «ПСЖ» в матче с «Истанбулом»
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Николич зарабатывает в «Локомотиве» 700 тысяч в год
Коста близок к уходу из «Атлетико»
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Журналист Молина: Тухеля уволили из-за конфликта с игроками «ПСЖ» в матче с «Истанбулом»
Милевский: «Пожалуй, «Минай» – последняя команда в моей карьере»
Николич зарабатывает в «Локомотиве» 700 тысяч в год
Коста близок к уходу из «Атлетико»