Коста близок к уходу из «Атлетико»

Нападающий Диего Коста в скором времени покинет «Атлетико», утверждает Mundo Deportivo.

По информации источника, стороны не собираются продлевать контракт, истекающий в июне 2021 года, то есть летом форвард получит статус свободного агента.

При этом 32-летний футболист готов сменить команду уже в январе. Мадридский клуб тоже согласится на его продажу в случае поступления хорошего предложения.