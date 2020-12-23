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    Коста близок к уходу из «Атлетико»

    Нападающий Диего Коста в скором времени покинет «Атлетико», утверждает Mundo Deportivo.

    По информации источника, стороны не собираются продлевать контракт, истекающий в июне 2021 года, то есть летом форвард получит статус свободного агента.

    При этом 32-летний футболист готов сменить команду уже в январе. Мадридский клуб тоже согласится на его продажу в случае поступления хорошего предложения.

    • В текущем сезоне Коста провел за «Атлетико» семь матчей и забил два гола.
    • Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.

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    Источник: Mundo Deportivo

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