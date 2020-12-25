Коста близок к уходу из «Атлетико»

Нападающий Диего Коста в скором времени покинет «Атлетико», утверждает Mundo Deportivo.
По информации источника, стороны не собираются продлевать контракт, истекающий в июне 2021 года, то есть летом форвард получит статус свободного агента.
При этом 32-летний футболист готов сменить команду уже в январе. Мадридский клуб тоже согласится на его продажу в случае поступления хорошего предложения.
- В текущем сезоне Коста провел за «Атлетико» семь матчей и забил два гола.
- Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.
Источник: Mundo Deportivo