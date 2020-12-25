Зарплата Леонченко в «Локомотиве» – 3 миллиона рублей в месяц

Новый генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко будет получать в клубе 3 миллиона рублей в месяц. Информацию сообщил бывший журналист «Советского спорта» и «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.
Такая же зарплата была у предшественника Леонченко Василия Кикнадзе.
- Как ранее написал инсайдер Егоров, кандидатуру Леонченко лоббировал бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович.
- Леонченко до назначения в «Локомотив» работал функционером в клубе ФНЛ «Факел».
- «Локомотив» в РПЛ идет 8-м.
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»