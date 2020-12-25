Зарплата Леонченко в «Локомотиве» – 3 миллиона рублей в месяц

Новый генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко будет получать в клубе 3 миллиона рублей в месяц. Информацию сообщил бывший журналист «Советского спорта» и «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

Такая же зарплата была у предшественника Леонченко Василия Кикнадзе.