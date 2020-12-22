Sport24: Роберт Морено – кандидат на пост главного тренера «Спартака»

Бывший главный тренер «Монако» и сборной Испании Роберт Морено может возглавить «Спартак».
По информации Sport24, в московском клубе рассматривают Морено в качестве кандидата на должность. Ранее стало известно, что Доменико Тедеско уйдет зимой, если московский клуб найдет ему замену.
- Морено работал с испанской командой с июня по ноябрь 2019 года в период отсутствия Луиса Энрике. Под его руководством Испания квалифицировалась на Евро-2020.
- Из «Монако» испанец был уволен летом. «Монако» финишировал на девятом месте в Лиге 1 по итогам досрочно завершенного сезона.
- Основной кандидат на пост главного тренера «Спартака» – бывший главный тренер «Монако» Леонарду Жардим.
Источник: Sport24