Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?

    Sport24: Роберт Морено – кандидат на пост главного тренера «Спартака»

    Бывший главный тренер «Монако» и сборной Испании Роберт Морено может возглавить «Спартак».

    По информации Sport24, в московском клубе рассматривают Морено в качестве кандидата на должность. Ранее стало известно, что Доменико Тедеско уйдет зимой, если московский клуб найдет ему замену.

    • Морено работал с испанской командой с июня по ноябрь 2019 года в период отсутствия Луиса Энрике. Под его руководством Испания квалифицировалась на Евро-2020.
    • Из «Монако» испанец был уволен летом. «Монако» финишировала на девятом месте в Лиге 1 по итогам досрочно завершенного сезона.
    • Основной кандидат на пост главного тренера «Спартака» – бывший главный тренер «Монако» Леонарду Жардим.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:47
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1651

      Fusballer 2 минуты назад

      По моим сведениям, Спартак близок к соглашению с Юргеном Клоппом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5339

      nik55 14 минут назад

      огласите весь список пожалуйста

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -148

      Alex_MI_5 15 минут назад

      25 минут прошло, а никакие "тяф-тяф", "стыднозадаунахоровода" и тому подобная шаболда не набежала еще. В школе продленка что ли, гы-гы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5454

      серега кашин 16 минут назад

      сейчас каждого второго будут сватать в спартак

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81571
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru