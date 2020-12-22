Sport24: Роберт Морено – кандидат на пост главного тренера «Спартака»

Бывший главный тренер «Монако» и сборной Испании Роберт Морено может возглавить «Спартак».

По информации Sport24, в московском клубе рассматривают Морено в качестве кандидата на должность. Ранее стало известно, что Доменико Тедеско уйдет зимой, если московский клуб найдет ему замену.