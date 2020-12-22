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  • Sport24: Роберт Морено – кандидат на пост главного тренера «Спартака»

Sport24: Роберт Морено – кандидат на пост главного тренера «Спартака»

22 декабря 2020, 13:47
7

Бывший главный тренер «Монако» и сборной Испании Роберт Морено может возглавить «Спартак».

По информации Sport24, в московском клубе рассматривают Морено в качестве кандидата на должность. Ранее стало известно, что Доменико Тедеско уйдет зимой, если московский клуб найдет ему замену.

  • Морено работал с испанской командой с июня по ноябрь 2019 года в период отсутствия Луиса Энрике. Под его руководством Испания квалифицировалась на Евро-2020.
  • Из «Монако» испанец был уволен летом. «Монако» финишировал на девятом месте в Лиге 1 по итогам досрочно завершенного сезона.
  • Основной кандидат на пост главного тренера «Спартака» – бывший главный тренер «Монако» Леонарду Жардим.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Испания Морено Роберт
Комментарии (7)
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серега кашин
1608635524
сейчас каждого второго будут сватать в спартак
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nik55
1608635643
огласите весь список пожалуйста
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Fusballer
1608636363
По моим сведениям, Спартак близок к соглашению с Юргеном Клоппом.
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derrik2000
1608640031
От Карпа "с пылу с жару: "По инфе Карпа спецом для Вас, тех, кто ловит каждое слово о будущем «Спартака» — испанца Морено не рассматривают на должность тренера красно-белых. У него недостаточно опыта, чтобы рулить главным клубом Руси. Эту тему забрасывали многим, но дали в итоге те, кто в погоне за ссылками, не посчитал нужным ее проверить. Оно и понятно, опровергать такие данные никто не будет, а значит это возможно и можно публиковать. Также как и запросы Жардима по зарплате на якобы €6 млн евро. Поиск идет, мясные Вы мои - но переговоров по деньгам и прочим условиям не будет до тех пор, пока не сформируется четкий список претендентов. Эта работа в процессе. И тут нет никакой спешки, поверьте."
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Sky Spartak
1608645505
Гвардиола, практически поставил подпись в контракте Спартака...А так...Верните Карпа...
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swot1205
1608655721
А он хоть сам в курсе что он кандидат!?!?!?!
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