Дивеев: «Я сейчас начал книжки читать. И английский учить надо – есть цель играть в АПЛ»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, что собирается выучить английский язык, чтобы в будущем играть в АПЛ.

«Я сейчас начал книжки читать, развиваться как-то надо. И английский надо учить. Есть у меня цели… Играть в Английской Премьер-лиге? Ну да», – сказал Дивеев в интервью «КП».

Дивеев выступает за ЦСКА с февраля 2019 года.

За сборную 21-летний футболист дебютировал в ноябре.

Дивеев стал лучшим молодым футболистом РПЛ по итогам календарного года.

Дивеев: «Предпочел бы выиграть ЛЧ в составе ЦСКА, чем победить со сборной России на Евро»