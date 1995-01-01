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    Дивеев: «Я сейчас начал книжки читать. И английский учить надо – есть цель играть в АПЛ»

    Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, что собирается выучить английский язык, чтобы в будущем играть в АПЛ.

    «Я сейчас начал книжки читать, развиваться как-то надо. И английский надо учить. Есть у меня цели… Играть в Английской Премьер-лиге? Ну да», – сказал Дивеев в интервью «КП».

    • Дивеев выступает за ЦСКА с февраля 2019 года.
    • За сборную 21-летний футболист дебютировал в ноябре.
    • Дивеев стал лучшим молодым футболистом РПЛ по итогам календарного года.

    Дивеев: «Предпочел бы выиграть ЛЧ в составе ЦСКА, чем победить со сборной России на Евро»

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    Источник: «КП»

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