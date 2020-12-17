Дивеев: «Предпочел бы выиграть ЛЧ в составе ЦСКА, чем победить со сборной России на Евро»

Дивеев, с такой ИГРОЙ, как у тебя, только МЕЧТАМ и предаваться. Молодой, а такой бред несет...(
Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев сделал выбор между победой в Лиге чемпионов и на чемпионате Европы.
– Выиграть Евро со сборной России или Лигу чемпионов с ЦСКА?
– С ЦСКА. Если бы речь шла о чемпионате мира, тогда выбрал бы сборную.
- Дивеев выступает за ЦСКА с февраля 2019 года.
- За сборную 21-летний футболист дебютировал в ноябре.
Выиграть Евро со сборной или взять ЛЧ с ЦСКА? Ван Дейк или Рамос? Моргенштерн или Boulevard Depo?На эти и другие вопросы в нашем блице ответил Игорь Дивеев #НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/RNjiSuFDNX— Сборная России (@TeamRussia) December 17, 2020