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    Дивеев: «Предпочел бы выиграть ЛЧ в составе ЦСКА, чем победить со сборной России на Евро»

    Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев сделал выбор между победой в Лиге чемпионов и на чемпионате Европы.

    – Выиграть Евро со сборной России или Лигу чемпионов с ЦСКА?

    – С ЦСКА. Если бы речь шла о чемпионате мира, тогда выбрал бы сборную.

    • Дивеев выступает за ЦСКА с февраля 2019 года.
    • За сборную 21-летний футболист дебютировал в ноябре.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер сборной России

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    Сегодня, 14:15
    Комментарии10
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      Рейтинг: +3981

      Cleaner 3 часа назад

      Дивеев, с такой ИГРОЙ, как у тебя, только МЕЧТАМ и предаваться. Молодой, а такой бред несет...(

      0
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      Рейтинг: +7483

      alp 3 часа назад

      и то и другое не достижимо

      0
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      Рейтинг: +1971

      ALEX ML 4 часа назад

      Никак ганжубас дул

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      Рейтинг: +7135

      Вомбат 4 часа назад

      Чтобы отвлечь своего одноглазого товарища от мук голода (кроме того, их только что побили ногами за кражу), а заодно как-то развлечься самому, Ходжа Насреддин спросил его: Что бы ты выбрал, если бы слухи про тебя были правдой -- багдадскую принцессу или сокровища? Ответ придурковатого спутника Ходжи был дан после долгих раздумий: Если сокровищ немного, то принцессу. Ну а если очень-очень много, то сокровища. Так и тут. Журналюга, как Насреддин, бессовестно прикалывается над футболистом, а тот принимает за чистую монету.

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      Рейтинг: +3065

      АртурZaСМ 4 часа назад

      Даже Месси говорит, что готов отдать все свои Золотые мячи и прочие трофеи за то, что бы взять трофей со сборной. Роналду говорит, что самый значимый трофей в его карьере это титул Чемпиона Европы, а что ждать от российских футболеров??? Конечно, в сборной ему ЗП не платят в отличии от ЦСКА...

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      Рейтинг: +5928

      САДЫЧОК 4 часа назад

      Промолчал бы-за умного сошёл бы ! Позорище !

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      Рейтинг: +649

      ARSteven89 4 часа назад

      Тебя бы во времена Анатолия Тарасова - сразу бы понял, что важнее!

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      Рейтинг: +789

      S.K.V. 5 часов назад

      Фантастика и тут и там !!!

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      Рейтинг: +2425

      Бухбух 5 часов назад

      Патриот.

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      Рейтинг: +9663

      paracetamol 5 часов назад

      И там, и там ты мало кому нужен. Дырка в обороне зазнавшаяся рак на безрыбье.

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