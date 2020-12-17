Дивеев: «Предпочел бы выиграть ЛЧ в составе ЦСКА, чем победить со сборной России на Евро»

Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев сделал выбор между победой в Лиге чемпионов и на чемпионате Европы.

– Выиграть Евро со сборной России или Лигу чемпионов с ЦСКА?

– С ЦСКА. Если бы речь шла о чемпионате мира, тогда выбрал бы сборную.

Дивеев выступает за ЦСКА с февраля 2019 года.

За сборную 21-летний футболист дебютировал в ноябре.