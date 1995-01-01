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    «Арсенал» сыграет с «Эвертоном» без Обамеянга

    Стали известны стартовые составы команд на матч 14-го тура АПЛ между «Эвертоном» и «Арсеналом». Игрок гостей Пьер-Эмерик Обамеянг пропускает встречу из-за мышечного перенапряжения.

    «Эвертон»: Пикфорд, Кин, Холгейт, Годфри, Мина, Дэвис, Дукуре, Ивоби, Сигурдссон, Ришарлисон, Калверт-Льюин.

    Запасные: Лоссль, Ольсен, Брэнтуэйт, Кенни, Коулман, Нкунку, Бернард, Гордон, Тосун.

    «Арсенал»: Лено, Тирни, Давид Луис, Холдинг, Сака, Мэйтленд-Найлс, Себальос, Эль-Ненни, Нкетия, Пепе, Виллиан.

    Запасные: Рунарссон, Седрик, Бельерин, Колашинац, Мустафи, Уиллок, Смит, Мартинелли, Ляказетт.

    Встреча на ливерпульском стадионе «Гудисон Парк» начнется в 20:30 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Арсенала»

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