«Арсенал» сыграет с «Эвертоном» без Обамеянга

Стали известны стартовые составы команд на матч 14-го тура АПЛ между «Эвертоном» и «Арсеналом». Игрок гостей Пьер-Эмерик Обамеянг пропускает встречу из-за мышечного перенапряжения.

«Эвертон»: Пикфорд, Кин, Холгейт, Годфри, Мина, Дэвис, Дукуре, Ивоби, Сигурдссон, Ришарлисон, Калверт-Льюин.

Запасные: Лоссль, Ольсен, Брэнтуэйт, Кенни, Коулман, Нкунку, Бернард, Гордон, Тосун.

«Арсенал»: Лено, Тирни, Давид Луис, Холдинг, Сака, Мэйтленд-Найлс, Себальос, Эль-Ненни, Нкетия, Пепе, Виллиан.

Запасные: Рунарссон, Седрик, Бельерин, Колашинац, Мустафи, Уиллок, Смит, Мартинелли, Ляказетт.

Встреча на ливерпульском стадионе «Гудисон Парк» начнется в 20:30 по Москве.