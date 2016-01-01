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    Виллаш-Боаш – журналисту: «Если будешь писать такие статьи, я тебя поймаю»

    Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш угрожал журналисту после поражения в матче 13-го тура Лиги 1 с «Ренном» (1:2), сообщает RMC Sport. Португальцу не понравилась критическая статья в издании La Provence, появившаяся перед игрой.

    «Если будешь писать такие статьи, я тебя поймаю. Если мне посчастливится поймать тебя… Продолжай в том же духе», – сказал Виллаш-Боаш после окончания пресс-конференции.

    • «Марсель» идет на четвертом месте в чемпионате Франции.
    • По потерянным очкам команда Андре Виллаш-Боаша первая.

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    Источник: RMC Sport

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    Сегодня, 09:22
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3987

      Cleaner 4 часа назад

      Это его в Зените такому обращению с журналистами научили!

      0
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      Рейтинг: +1468

      Retiremen_VMF 6 часов назад

      Журналист, самая крутая специальность на земле. Вообще в профессии своей ни за что не отвечаешь. Просто пиши все, что в голову взбредет. Правда там или нет никого не интересует, пока не затронет тебя. Профессия журналиста обмельчала. Теперь надо еще найти журналиста, одни блогеры недобитки остались.

      1
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      Рейтинг: +18703

      bset 6 часов назад

      Португальский Черчесов) Хотел показать храбрость, что он навалять может, а показал трусость, что он боится критики))

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