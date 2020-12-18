Виллаш-Боаш – журналисту: «Если будешь писать такие статьи, я тебя поймаю»

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш угрожал журналисту после поражения в матче 13-го тура Лиги 1 с «Ренном» (1:2), сообщает RMC Sport. Португальцу не понравилась критическая статья в издании La Provence, появившаяся перед игрой.

«Если будешь писать такие статьи, я тебя поймаю. Если мне посчастливится поймать тебя… Продолжай в том же духе», – сказал Виллаш-Боаш после окончания пресс-конференции.