Тедеско: «Решение не продлевать контракт со «Спартаком» – труднейшее в моей карьере. Коронавирус вносит изменения»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско пояснил, почему не хочет продлевать контракт. Он истекает летом.

«Это самое трудное решение в моей карьере. Я невероятно горд быть тренером этого клуба, здесь все было потрясающе, но ситуация с коронавирусом вносит изменения. Когда я подписывал контракт, семья могла прилетать ко мне, а я – к ним. Я верю в игроков и во всех, кто связан с клубом», – сказал немец.

Сегодня, 17 декабря, Тедеско провел последнюю в этом году тренировку.

«Спартак» планирует заменить Тедеско другим иностранцем.

«Спартак» идет в РПЛ 2-м.

«РБ-Спорт»: Тедеско уйдет зимой, если «Спартак» найдет ему замену