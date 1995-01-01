Тедеско: «Решение не продлевать контракт со «Спартаком» – труднейшее в моей карьере. Коронавирус вносит изменения»

Когда тренируешь параолимпийцев, всегда сердце щемит, оставляя их
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско пояснил, почему не хочет продлевать контракт. Он истекает летом.
«Это самое трудное решение в моей карьере. Я невероятно горд быть тренером этого клуба, здесь все было потрясающе, но ситуация с коронавирусом вносит изменения. Когда я подписывал контракт, семья могла прилетать ко мне, а я – к ним. Я верю в игроков и во всех, кто связан с клубом», – сказал немец.
- Сегодня, 17 декабря, Тедеско провел последнюю в этом году тренировку.
- «Спартак» планирует заменить Тедеско другим иностранцем.
- «Спартак» идет в РПЛ 2-м.
«РБ-Спорт»: Тедеско уйдет зимой, если «Спартак» найдет ему замену