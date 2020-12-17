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  • Тедеско: «Решение не продлевать контракт со «Спартаком» – труднейшее в моей карьере. Коронавирус вносит изменения»

Тедеско: «Решение не продлевать контракт со «Спартаком» – труднейшее в моей карьере. Коронавирус вносит изменения»

17 декабря 2020, 20:14
15

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско пояснил, почему не хочет продлевать контракт. Он истекает летом.

«Это самое трудное решение в моей карьере. Я невероятно горд быть тренером этого клуба, здесь все было потрясающе, но ситуация с коронавирусом вносит изменения. Когда я подписывал контракт, семья могла прилетать ко мне, а я – к ним. Я верю в игроков и во всех, кто связан с клубом», – сказал немец.

  • Сегодня, 17 декабря, Тедеско провел последнюю в этом году тренировку.
  • «Спартак» планирует заменить Тедеско другим иностранцем.
  • «Спартак» идет в РПЛ 2-м.

«РБ-Спорт»: Тедеско уйдет зимой, если «Спартак» найдет ему замену

Источник: твиттер «Спартака»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (15)
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alefreddy
1608227150
Удачи в новом клубе
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derrik2000
1608227320
Какой он всё таки вредный - этот коронавирус. Спартак при этой пандемии никак свою игру обрести не мог, а в последних матчах так ПРОСТО УЖАСНО передвигался по полю. Точно - ПАНДЕМИЯ ВИНОВАТА! )))))))))))))))))))))))))
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Ден 781
1608227708
Когда тренируешь параолимпийцев, всегда сердце щемит, оставляя их
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oyabun
1608228405
Значит всё таки семья главная причина решения Тедеско. Что ж, спасибо за всё что сделал, но и Спартаку надо двигаться дальше.
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maratagliulin
1608228728
Сначала мешали судьи, потом Газизов и, наконец, он понял - во всем виноват коронавирус
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Plyash
1608229030
Ху.ё.вому танцору коронавирус мешает.Тут ничего не поделаешь.
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Владислав Vlad
1608239539
Значит усилений зимой не будет.
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Просто-333
1608252606
А слабенький немец на расправу. Один раз послали и он уже готов убежать...
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piligrim1986
1608267817
капитулирен. ну и нахер газиза убирали?
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GammiD
1608270871
Ну двух матчей с Сочи хватило ему разобраться в какое болото он попал... Беги о не оглядывайся!
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