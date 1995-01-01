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    Тедеско: «Решение не продлевать контракт со «Спартаком» – труднейшее в моей карьере. Коронавирус вносит изменения»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско пояснил, почему не хочет продлевать контракт. Он истекает летом.

    «Это самое трудное решение в моей карьере. Я невероятно горд быть тренером этого клуба, здесь все было потрясающе, но ситуация с коронавирусом вносит изменения. Когда я подписывал контракт, семья могла прилетать ко мне, а я – к ним. Я верю в игроков и во всех, кто связан с клубом», – сказал немец.

    • Сегодня, 17 декабря, Тедеско провел последнюю в этом году тренировку.
    • «Спартак» планирует заменить Тедеско другим иностранцем.
    • «Спартак» идет в РПЛ 2-м.

    «РБ-Спорт»: Тедеско уйдет зимой, если «Спартак» найдет ему замену

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    Источник: твиттер «Спартака»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2012

      Ден 781 1 минуту назад

      Когда тренируешь параолимпийцев, всегда сердце щемит, оставляя их

      0
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      Рейтинг: +13532

      derrik2000 8 минут назад

      Какой он всё таки вредный - этот коронавирус.
      Спартак при этой пандемии никак свою игру обрести не мог, а в последних матчах так ПРОСТО УЖАСНО передвигался по полю.
      Точно - ПАНДЕМИЯ ВИНОВАТА!
      )))))))))))))))))))))))))

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      Рейтинг: +133

      alefreddy 11 минут назад

      Удачи в новом клубе

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      Рейтинг: +8885

      alex1951 19 минут назад

      Немцы - дипломаты....
      деньжат хапнул к Рождеству и хва......
      Он ещще молодой и подумал :зачем мне тут нервы делать.....
      Также и ЩуШюрле.....
      Пора понять всем ,правды никогда не напишут..

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