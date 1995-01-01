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    Семин: «Возглавить «Спартак»? Не комментирую»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ушел от ответа на вопрос о возможности возглавить «Спартак» вместо Доменико Тедеско.

    – Удивили ли вас слова Тедеско о том, что он уходит?

    – Я это не комментирую.

    – Есть ли в России тренер, который сейчас мог бы возглавить «Спартак»?

    – Достаточно много.

    – Если бы Леонид Федун обратился к вам, согласились бы возглавить команду?

    – Не комментирую.

    • Семин остается без работы с мая, когда «Локомотив» отказался продлевать с ним контракт.
    • По информации «СЭ», «Спартак» собирается назначить вместо Тедеско другого иностранного тренера.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 15:44
    Комментарии14
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      Рейтинг: +9663

      paracetamol 2 часа назад

      Сёмин: нет, нет, только не это!

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      Рейтинг: +300

      Roma56 2 часа назад

      Пока Спартаком владеет столь импульсивная и нетерпеливая персона, которая меняет тренеров и ген директоров как перчатки - хоть Гвардиолу, Моуриньо и Анчелотти вместе взятых поставь - толку будет 0. После пары неудач и этих бы сменил, даже 1.5 сезона бы не дал отработать

      0
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      Рейтинг: -583

      СуперПАВ9 3 часа назад

      Семин не какой не тренер

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10339

      JTherry 3 часа назад

      «Чемпионат» предложил ответить на вопрос: кто должен возглавить красно-белых после Тедеско? Среди предложенных вариантов – Курбан Бердыев, Леонарду Жардим, Массимо Каррера, Валерий Карпин, Маурисио Почеттино, Маурицио Сарри, Юрий Сёмин, Лучано Спаллетти, Станислав Черчесов, Сергей Юран... вот так и рождаются слухи...

      0
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      Рейтинг: +199

      egor tikhonov 4 часа назад

      и так понятно,что Палыч в Лёней не сработается. к чему такая инфа?

      0
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      Рейтинг: +2011

      Ден 781 4 часа назад

      Нам не хватает Гамулы

      1
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      Рейтинг: +113

      dimazavr 4 часа назад

      Здравствуй, ПАЛЫЧ!!

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      Рейтинг: +3675

      Puddle 4 часа назад

      И я не комментирую.... Хотя... Стыдно все равно за спартак и юных визгарей!

      4
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      Рейтинг: -481

      net zenit1967 > Puddle 2 часа назад

      А НА ТВОЙ НЕДОКОММЕНТ НАПЛЕВАТЬ И УТОПИТЬ!

      -1
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      Рейтинг: +2340

      AZ 4 часа назад

      Семин - легенда Локомотива. Я лично его не представляю больше ни в одной из московских команд! Юрий Палыч - не делайте ошибки...

      2
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      Рейтинг: +13532

      derrik2000 4 часа назад

      Да не дай Бог, Палыч! DDD
      Сиди уже и жди, когда будет вакансия в Локомотиве, чем к нам.

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