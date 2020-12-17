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Семин: «Возглавить «Спартак»? Не комментирую»

17 декабря 2020, 15:44
10

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ушел от ответа на вопрос о возможности возглавить «Спартак» вместо Доменико Тедеско.

– Удивили ли вас слова Тедеско о том, что он уходит?

– Я это не комментирую.

– Есть ли в России тренер, который сейчас мог бы возглавить «Спартак»?

– Достаточно много.

– Если бы Леонид Федун обратился к вам, согласились бы возглавить команду?

– Не комментирую.

  • Семин остается без работы с мая, когда «Локомотив» отказался продлевать с ним контракт.
  • По информации «СЭ», «Спартак» собирается назначить вместо Тедеско другого иностранного тренера.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Семин Юрий
Комментарии (10)
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DOCTOR PENALTY
1608209771
Палыч - это очень интересный вариант для Спартака, но самый предпочтительный всё-таки Карпин.
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мы_не_рабы
1608210246
Неплохой вариант, только Палыч вряд ли сработается с окружением Федуна, которое пилит "бабло".
Ответить
derrik2000
1608210257
Да не дай Бог, Палыч! DDD Сиди уже и жди, когда будет вакансия в Локомотиве, чем к нам.
Ответить
AZ
1608210474
Семин - легенда Локомотива. Я лично его не представляю больше ни в одной из московских команд! Юрий Палыч - не делайте ошибки...
Ответить
dimazavr
1608211586
Здравствуй, ПАЛЫЧ!!
Ответить
Ден 781
1608211627
Нам не хватает Гамулы
Ответить
egor tikhonov
1608212995
и так понятно,что Палыч в Лёней не сработается. к чему такая инфа?
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JTherry
1608215113
«Чемпионат» предложил ответить на вопрос: кто должен возглавить красно-белых после Тедеско? Среди предложенных вариантов – Курбан Бердыев, Леонарду Жардим, Массимо Каррера, Валерий Карпин, Маурисио Почеттино, Маурицио Сарри, Юрий Сёмин, Лучано Спаллетти, Станислав Черчесов, Сергей Юран... вот так и рождаются слухи...
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Roma56
1608219101
Пока Спартаком владеет столь импульсивная и нетерпеливая персона, которая меняет тренеров и ген директоров как перчатки - хоть Гвардиолу, Моуриньо и Анчелотти вместе взятых поставь - толку будет 0. После пары неудач и этих бы сменил, даже 1.5 сезона бы не дал отработать
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paracetamol
1608220159
Сёмин: нет, нет, только не это!
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