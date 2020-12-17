Семин: «Возглавить «Спартак»? Не комментирую»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ушел от ответа на вопрос о возможности возглавить «Спартак» вместо Доменико Тедеско.
– Удивили ли вас слова Тедеско о том, что он уходит?
– Я это не комментирую.
– Есть ли в России тренер, который сейчас мог бы возглавить «Спартак»?
– Достаточно много.
– Если бы Леонид Федун обратился к вам, согласились бы возглавить команду?
– Не комментирую.
- Семин остается без работы с мая, когда «Локомотив» отказался продлевать с ним контракт.
- По информации «СЭ», «Спартак» собирается назначить вместо Тедеско другого иностранного тренера.
Источник: «РБ-Спорт»