Семин: «Возглавить «Спартак»? Не комментирую»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ушел от ответа на вопрос о возможности возглавить «Спартак» вместо Доменико Тедеско.

– Удивили ли вас слова Тедеско о том, что он уходит?

– Я это не комментирую.

– Есть ли в России тренер, который сейчас мог бы возглавить «Спартак»?

– Достаточно много.

– Если бы Леонид Федун обратился к вам, согласились бы возглавить команду?

– Не комментирую.