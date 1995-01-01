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    Кавани официально предъявили обвинения в расизме. Он использовал слово «negrito» в инстаграме

    Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинения нападающему «Манчестер Юнайтед» Эдинсону Кавани.

    Уругвайцу инкриминируется нарушение правил ФА в связи с использованием в публикации в соцсетях слова «negrito».

    Комментарий в инстаграме, по мнению ассоциации, был оскорбительным, ненадлежащим и наносящим вред футболу, поскольку включал в себя прямую или подразумеваемую отсылку на цвет кожи, расу, этническое происхождение.

    До 4 января 2021 года Кавани должен дать официальный ответ на предъявленные обвинения. Ранее сообщалось, что ему грозит дисквалификация на три матча.

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    Источник: Сайт футбольной ассоциации Англии

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    Сегодня, 13:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2616

      absent32 4 часа назад

      удивительно, что у бомбардира слово НнЕеГгРр скрыто цензурой)))) совсем помешались

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      Рейтинг: +2616

      absent32 4 часа назад

      скоро запад будет в рабстве черных и геев. и снежок, это будет уменьшительно-ласкательный термин белому населению европы и штатов! а через 200-300 лет черные без разбору начнуть убивать белых преступников, а те в свою очередь поднимут бунт и уже появится новое движение White Lives Matter!

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      Рейтинг: -583

      СуперПАВ9 6 часов назад

      Они уже с этим расизмом тронулись

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