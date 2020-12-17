Кавани официально предъявили обвинения в расизме. Он использовал слово «negrito» в инстаграме

Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинения нападающему «Манчестер Юнайтед» Эдинсону Кавани.

Уругвайцу инкриминируется нарушение правил ФА в связи с использованием в публикации в соцсетях слова «negrito».

Комментарий в инстаграме, по мнению ассоциации, был оскорбительным, ненадлежащим и наносящим вред футболу, поскольку включал в себя прямую или подразумеваемую отсылку на цвет кожи, расу, этническое происхождение.

До 4 января 2021 года Кавани должен дать официальный ответ на предъявленные обвинения. Ранее сообщалось, что ему грозит дисквалификация на три матча.