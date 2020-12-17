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  • «СЭ»: «Спартак» может досрочно расторгнуть контракт с Тедеско

«СЭ»: «Спартак» может досрочно расторгнуть контракт с Тедеско

17 декабря 2020, 11:52
25

Будущее Доменико Тедеско на посту главного тренера «Спартака» остается неопределенным.

По информации «СЭ», не исключено, что стороны прекратят сотрудничество до конца декабря.

В среду немец объявил, что не будет продлевать контракт, истекающий по окончании этого сезона. В связи с этим руководство московского клуба в ближайшее время рассмотрит вопрос о досрочном расторжении соглашения с 35-летним специалистом.

Ранее стало известно, что «Спартак» собирается заменить Тедеско другим иностранцем.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (25)
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slavа0508
1608196231
Ну если уходить то лучше сейчас,,,во первых ну не получается Доминико поставить игру,,,да пока на втором месте но было просто несколько чисто на везение а оно закончилось видно по последним матчам,,,а во вторых что это за работа когда сам знаешь что дорабатываешь и игроки знают,не чего хорошего из этого не выйдет,,,,да зачем всем терять пол года,,,,,
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DOCTOR PENALTY
1608196797
Чем быстрее, тем лучше.
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oyabun
1608197311
Логично уже зимой назначить нового тренера, под него вести трансферную кампанию, наигрывать состав и прочее. Еще есть надежда изменить всё к лучшему во второй половине сезона.
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derrik2000
1608197358
Для того, чтобы иметь хорошую перспективу, попрыгунчика сразу после окончания осеннего отрезка нужно увольнять. Искать ХОРОШЕГО нового ГТ, чтобы последний уже мог определиться с перспективами развития команды, оценкой игроков, и с началом подготовки к весеннему отрезку чётко представлять. ЧТО и КАК он будет делать, чтобы достичь результатов.
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Юрий Крутько
1608197651
Вот и хорошо,пусть уходит.Управлять командой не может,игры,как таковой нет,замечу,при очень качественным подбором игроков...Запомнится,как психопат,с вечным чувством несправедливости судей,естественно,к Спартаку,ну и хотелось более мастеровитого и солидного тренера,о патриотизме не говорим,сейчас его просто нет...
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Томик
1608199046
Жаль. Надо из Спартака не Тедеско убирать, а группу, лоббирующую свои интересы и для этого выгоняющие игроков Трабукки, теперь выгонят всед за Газизовым тех, кого он пригласил. И только Бакаев будет издеваться над "Спартаком" и дальше. ****, да хватит уже ждать, когда он технических действий наберёт - продайте уже хоть куда-нибудь. И попрощайтесь с этим землячеством уже. Сожрут. Кто там их покрывает?
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serppion
1608199710
Зря ты, Доменико, учил русский язык и пытался на нем изъясняться... Поросята не ценят.
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мы_не_рабы
1608209590
Можно понять Тедеско. Думаю, что он живёт не в вакууме и ему объяснили кто есть кто в РПЛ, кто здесь всё решает и делает. Команду - гнобят, вместо усиления, опорника, правого защитника и "десятки" - Урунов, Кокорин и вальяжный Мозес ( кто видел Мозеса в Челси, то поймёт), неприятие иностранных тренеров Объединением российских тренеров во главе с Гершковичем, и вдогонку - "это наша земля, наш Коллизей", типа а ты вали куда хочешь. Вот нервы и не выдержали. Жаль.
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Старикан
1608211061
С такой игрой Спартаку в лидерах не быть, поэтому замена тренера в данной ситуации предсказуема!
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rattyboy
1608217069
Надломили Спартак
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