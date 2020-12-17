«СЭ»: «Спартак» может досрочно расторгнуть контракт с Тедеско

Будущее Доменико Тедеско на посту главного тренера «Спартака» остается неопределенным.

По информации «СЭ», не исключено, что стороны прекратят сотрудничество до конца декабря.

В среду немец объявил, что не будет продлевать контракт, истекающий по окончании этого сезона. В связи с этим руководство московского клуба в ближайшее время рассмотрит вопрос о досрочном расторжении соглашения с 35-летним специалистом.

Ранее стало известно, что «Спартак» собирается заменить Тедеско другим иностранцем.