Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    2 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    3 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы

    «СЭ»: «Спартак» может досрочно расторгнуть контракт с Тедеско

    Будущее Доменико Тедеско на посту главного тренера «Спартака» остается неопределенным.

    По информации «СЭ», не исключено, что стороны прекратят сотрудничество до конца декабря.

    В среду немец объявил, что не будет продлевать контракт, истекающий по окончании этого сезона. В связи с этим руководство московского клуба в ближайшее время рассмотрит вопрос о досрочном расторжении соглашения с 35-летним специалистом.

    Ранее стало известно, что «Спартак» собирается заменить Тедеско другим иностранцем.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:52
    Комментарии27
    ...
    • ...
      Рейтинг: +209

      rattyboy 2 часа назад

      Надломили Спартак

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2500

      ФК Пупсик 3 часа назад

      Дайте поработать, для свинарника в самый раз тренеришка!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6244

      Старикан 4 часа назад

      С такой игрой Спартаку в лидерах не быть, поэтому замена тренера в данной ситуации предсказуема!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3650

      мы_не_рабы 5 часов назад

      Можно понять Тедеско. Думаю, что он живёт не в вакууме и ему объяснили кто есть кто в РПЛ, кто здесь всё решает и делает. Команду - гнобят, вместо усиления, опорника, правого защитника и "десятки" - Урунов, Кокорин и вальяжный Мозес ( кто видел Мозеса в Челси, то поймёт), неприятие иностранных тренеров Объединением российских тренеров во главе с Гершковичем, и вдогонку - "это наша земля, наш Коллизей", типа а ты вали куда хочешь. Вот нервы и не выдержали. Жаль.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +242

      loko1982 5 часов назад

      Хотят раньше времени домой немца отправить - расисты!))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9663

      paracetamol 5 часов назад

      Да, свинарник без скандала не могёт. Федун свою Зарему в тренеры проталкивает?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      absent32 7 часов назад

      типа - зуб за зуб, глаз за глаз)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7483

      alp 7 часов назад

      держать его до лета все равно что стрелять себе в ногу.. для федуна это характерно. но,. наверное,. не в этот раз. правильное решение для спартака, щетаю

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1471

      Romio-xxx 7 часов назад

      Берите Люсьена Фавра из Дортмунда,он с молодежью отлично работает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3269

      serppion 7 часов назад

      Зря ты, Доменико, учил русский язык и пытался на нем изъясняться... Поросята не ценят.

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81466
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru