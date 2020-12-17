Фетисов: «За сутки до матча с «Зенитом» Тедеско сообщил о своем решении Федуну»

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов раскрыл информацию насчет решения главного тренера Доменико Тедеско. Он не планирует продлевать контракт, истекающий летом.

«К сожалению, накануне матча с «Зенитом», после «Сочи», тренер принял окончательное решение [не продлевать контракт]. Мы благодарны ему, что он предупредил заранее. Поступил честно. У нас есть время на поиск другого специалиста.

Леониду Федуну о своем решении Тедеско сообщил вечером накануне встречи с «Зенитом». Футболисты этого не знали. Им Тедеско сообщил о решении сразу после игры в Санкт-Петербурге», – сказал Фетисов.