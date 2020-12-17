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  • Фетисов: «За сутки до матча с «Зенитом» Тедеско сообщил о своем решении Федуну»

Фетисов: «За сутки до матча с «Зенитом» Тедеско сообщил о своем решении Федуну»

17 декабря 2020, 00:06
15

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов раскрыл информацию насчет решения главного тренера Доменико Тедеско. Он не планирует продлевать контракт, истекающий летом.

«К сожалению, накануне матча с «Зенитом», после «Сочи», тренер принял окончательное решение [не продлевать контракт]. Мы благодарны ему, что он предупредил заранее. Поступил честно. У нас есть время на поиск другого специалиста.

Леониду Федуну о своем решении Тедеско сообщил вечером накануне встречи с «Зенитом». Футболисты этого не знали. Им Тедеско сообщил о решении сразу после игры в Санкт-Петербурге», – сказал Фетисов.

  • Тедеско назначили осенью прошлого года.
  • «Спартак» идет в РПЛ 2-м.
  • По информации бывшего главы дирекции спортивного вещания Первого канала Василия Конова, «Спартак» начал поиски нового главного тренера. Приоритет – иностранец.

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Сочи Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (15)
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paracetamol
1608154304
В свинарник кого не пригласи, све равно свинарником останется. Вот был Валера - выгнали. Сейчас очень успешно тренирует Ростов. Эмери - выгнали, кого тренирует - знают все. Поэтому дело не в тренере, а в традициях свинарники. Хрюшек много, но каждая за себя!
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derrik2000
1608155196
А на хрена, спрашивается, из-за этого аферюги руководство клуба задницу рвало перед КДК, требуя перенести заседание по матчу с Сочи??? Хотя... Аферюга, он и есть - АФЕРЮГА. С пасынком Прядкина на пару.
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maygli
1608155647
Кто такой этот Антон Фетисов?!? Один из креативненьких придурков набранных взбалмашной Заремой в свою команду руководства в Спартаке. И такие креапиарщики сейчас там рулят на забаву подиумной диве.
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Garrincha58
1608156266
следующий Бердыев?
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mp7700
1608160277
Чемп дно, клуб дно.. по этому не губите карьеру чуваку...

Оставили бы Цорна и глядишь, что интересного бы прикупили.. а так зек, старый узбек и ходящий по полю не.г.р ... откуда должен быть результат?
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Пельш 1
1608177447
У нас весь футбол на забаву какой-нибудь шл..хе! Всё просрали, всё уничтожили уроды управленцы. Правильно, если торговать, а потом руководить, то и получится ..овно!
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Ганнибал Лектор
1608179363
Возьмите Ганчаренку - иностранец, умеет добиваться результата, ну и скоро станет безработным
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партизан84
1608183444
да уж ребята, не будет у нас в клубе ни порядка, ни развития пока клубом управляют скажем мягко непрофессионала
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nemolod
1608186320
Если брать иностранного тренера,но только того,кто будет думать только о команде ,а не о расизме,толерантности,колено-преклонениях и прочих глупостей,не относящихся к футболу-короче чисто футбольным спецом!
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ivany4
1608205159
Судя по призыву Соболева - Бейтесь за тренера! - все знали что произойдет. Видимо отсюда и такая игра получилась.
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