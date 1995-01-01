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    Фетисов: «За сутки до матча с «Зенитом» Тедеско сообщил о своем решении Федуну»

    Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов раскрыл информацию насчет решения главного тренера Доменико Тедеско. Он не планирует продлевать контракт, истекающий летом.

    «К сожалению, накануне матча с «Зенитом», после «Сочи», тренер принял окончательное решение [не продлевать контракт]. Мы благодарны ему, что он предупредил заранее. Поступил честно. У нас есть время на поиск другого специалиста.

    Леониду Федуну о своем решении Тедеско сообщил вечером накануне встречи с «Зенитом». Футболисты этого не знали. Им Тедеско сообщил о решении сразу после игры в Санкт-Петербурге», – сказал Фетисов.

    • Тедеско назначили осенью прошлого года.
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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +3116

      Ганнибал Лектор 24 минуты назад

      Возьмите Ганчаренку - иностранец, умеет добиваться результата, ну и скоро станет безработным

      0
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      Рейтинг: +655

      Пельш 1 56 минут назад

      У нас весь футбол на забаву какой-нибудь шл..хе! Всё просрали, всё уничтожили уроды управленцы. Правильно, если торговать, а потом руководить, то и получится ..овно!

      2
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      Рейтинг: +18418

      silver29 1 час назад

      Опять потерянное время и сезон (((((((((((((((((

      1
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      Рейтинг: +501

      mp7700 5 часов назад

      Чемп дно, клуб дно.. по этому не губите карьеру чуваку...


      Оставили бы Цорна и глядишь, что интересного бы прикупили.. а так зек, старый узбек и ходящий по полю не.г.р ... откуда должен быть результат?

      0
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      Рейтинг: +2470

      ФК Пупсик 5 часов назад

      Еще одного тренера загубили в тарасовке!!!

      2
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      Рейтинг: +12055

      Garrincha58 6 часов назад

      следующий Бердыев?

      1
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      Рейтинг: +3567

      maygli 6 часов назад

      Кто такой этот Антон Фетисов?!? Один из креативненьких придурков набранных взбалмашной Заремой в свою команду руководства в Спартаке. И такие креапиарщики сейчас там рулят на забаву подиумной диве.

      5
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      Рейтинг: +1305

      DMитрий 7 часов назад

      Пздун опять сыграл в игру: я сам распускаюсь и всех вас распускаю.

      0
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      Рейтинг: +13512

      derrik2000 7 часов назад

      А на хрена, спрашивается, из-за этого аферюги руководство клуба задницу рвало перед КДК, требуя перенести заседание по матчу с Сочи???
      Хотя...
      Аферюга, он и есть - АФЕРЮГА.
      С пасынком Прядкина на пару.

      2
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      Рейтинг: +3612

      Puddle 7 часов назад

      А когда в шальке работал, также скакал по бровке с визгами?

      2
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