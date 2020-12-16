Семак: «Тедеско не планирует продлевать контракт со «Спартаком»? Я его понимаю»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал нежелание коллеги из «Спартака» Доменико Тедеско работать в клубе по окончании контракта. Соглашение немца истекает летом.

«Не стал бы сравнивать матчи со «Спартаком». Каждая игра — новая история. Мы сегодня смотрелись хорошо и заслуженно победили. Что касается Тедеско, отъезд домой — это его решение. Я его понимаю. Достаточно тяжело работать в другой стране и вдалеке от родных и близких. Он имеет полное право. Хочется пожелать ему удачи независимо, где он будет работать», – сказал Семак.