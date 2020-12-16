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  • Семак: «Тедеско не планирует продлевать контракт со «Спартаком»? Я его понимаю»

Семак: «Тедеско не планирует продлевать контракт со «Спартаком»? Я его понимаю»

16 декабря 2020, 23:33
16

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал нежелание коллеги из «Спартака» Доменико Тедеско работать в клубе по окончании контракта. Соглашение немца истекает летом.

«Не стал бы сравнивать матчи со «Спартаком». Каждая игра — новая история. Мы сегодня смотрелись хорошо и заслуженно победили. Что касается Тедеско, отъезд домой — это его решение. Я его понимаю. Достаточно тяжело работать в другой стране и вдалеке от родных и близких. Он имеет полное право. Хочется пожелать ему удачи независимо, где он будет работать», – сказал Семак.

  • Тедеско назначили осенью прошлого года.
  • «Спартак» идет в РПЛ 2-м.
  • «Зенит» с отрывом лидирует.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Зенит Спартак Семак Сергей Тедеско Доменико
Комментарии (16)
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житель СПб
1608151185
Как часто у Сергея - не сказал ничего, произнеся ряд слов.
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paracetamol
1608151195
Да кер с им, с Тадеской. Ты о себе беспокойся, Серега. Еще раз провалишь ЛЧ, выгонят в Уфу и никто тебе не поможет.
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ySS
1608152670
Семак - настоящий дипломат
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mp7700
1608159919
Ты его понимаешь, да!! Потому что ты себе место пригрел отличное... в зените с его ресурсами и связями может и 5-ти летка тренировать.. а в Спартаке и моуриньо и гвардиола ничего не добьется, так как там все поделено на 20 лет вперед.
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Пельш 1
1608177528
Правильно, очередного тренера сгноили. Федун бы сам взял да и потренировал!
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SaveAS
1608182475
Это единственный тренер за очень большой отрезок, который сам не стал подписывать новый контракт! Желаю удачи Доменико с новым клубом, конечно Спартак стал сильно сдавать за последние туры у Тедеско с лета, пропало желания работать в России, это было очень сильно заметно по качеству игры Спартака, выезжали в основном на индивидуальном мастерстве
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Харченко
1608234980
Семаку не стоило комментировать эту информацию. Правда он всегда был с подлецой - ему такое свойственно.
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