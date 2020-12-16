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    Семак: «Тедеско не планирует продлевать контракт со «Спартаком»? Я его понимаю»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал нежелание коллеги из «Спартака» Доменико Тедеско работать в клубе по окончании контракта. Соглашение немца истекает летом.

    «Не стал бы сравнивать матчи со «Спартаком». Каждая игра — новая история. Мы сегодня смотрелись хорошо и заслуженно победили. Что касается Тедеско, отъезд домой — это его решение. Я его понимаю. Достаточно тяжело работать в другой стране и вдалеке от родных и близких. Он имеет полное право. Хочется пожелать ему удачи независимо, где он будет работать», – сказал Семак.

    • Тедеско назначили осенью прошлого года.
    • «Спартак» идет в РПЛ 2-м.
    • «Зенит» с отрывом лидирует.

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    Источник: «Чемпионат»

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    16.12.2020 23:33
    Комментарии15
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      Рейтинг: +655

      Пельш 1 54 минуты назад

      Правильно, очередного тренера сгноили. Федун бы сам взял да и потренировал!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2490

      neim 4 часа назад

      Конечно понимаешь. Сам наверное, недавно, не хотел продлевать контракт с Зенитом после игр в лиге чемпионов ?
      Ну а теперь, жизнь опять налаживается 😄😄😄.

      0
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      Рейтинг: +501

      mp7700 5 часов назад

      Ты его понимаешь, да!! Потому что ты себе место пригрел отличное... в зените с его ресурсами и связями может и 5-ти летка тренировать.. а в Спартаке и моуриньо и гвардиола ничего не добьется, так как там все поделено на 20 лет вперед.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +403

      ab15488 > mp7700 4 часа назад

      Видимо манчини с петреску по 4 года, раз они не смогли

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2470

      ФК Пупсик 7 часов назад

      Кто-нибудь помнит - сколько тренеров при федуне поменялось?

      1
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      Рейтинг: +655

      Пельш 1 > ФК Пупсик 54 минуты назад

      До ...уя!

      1
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      Рейтинг: +2470

      ФК Пупсик 7 часов назад

      Тедеско надо было раньше контракт продлевать - больше бы неустойка была бы!!!

      1
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      Рейтинг: +3612

      Puddle 7 часов назад

      У Педески два пути будет после ухода:
      1й- как у Эмери, добиться успехов, чтобы весь мир видел, что приход в Спартак- это случайность, ошибка, нежелание вспоминать..
      2й- более вероятный. Будем вспоминать лишь только визги, сломанный стол и прочий цирк...

      2
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      Рейтинг: +1361

      ySS 7 часов назад

      Семак - настоящий дипломат

      0
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      Рейтинг: +3612

      Puddle 8 часов назад

      Очень, жаль((( Надеюсь клоуна поставят еще веселее

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      Рейтинг: -448

      net zenit1967 8 часов назад

      пусть сматывается!не жалко!

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      Рейтинг: +9650

      paracetamol 8 часов назад

      Да кер с им, с Тадеской. Ты о себе беспокойся, Серега. Еще раз провалишь ЛЧ, выгонят в Уфу и никто тебе не поможет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4346

      Дядя Серёжа > paracetamol 3 часа назад

      А Уфа в чём виновата?

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