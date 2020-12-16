Мбаппе может уйти из «ПСЖ» в случае поражения «Барселоне» в ЛЧ

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не спешит с продлением контракта с клубом, который истекает в 2022 году, и может уйти из команды по истечении сезона.

Как сообщает AS, решение француза будет зависеть от исхода противостояния с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Если парижане вылетят, то Мбаппе всерьез задумается над уходом из клуба. Приоритетным вариантом продолжения для форварда является «Реал». Футболист хочет поработать с Зинедином Зиданом и выиграть ЛЧ.