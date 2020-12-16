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    Мбаппе может уйти из «ПСЖ» в случае поражения «Барселоне» в ЛЧ

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не спешит с продлением контракта с клубом, который истекает в 2022 году, и может уйти из команды по истечении сезона.

    Как сообщает AS, решение француза будет зависеть от исхода противостояния с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Если парижане вылетят, то Мбаппе всерьез задумается над уходом из клуба. Приоритетным вариантом продолжения для форварда является «Реал». Футболист хочет поработать с Зинедином Зиданом и выиграть ЛЧ.

    • Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года.
    • Он самый дорогой игрок мира: его стоимость составляет 180 миллионов евро.

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    Источник: AS

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    16.12.2020 19:40
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