Мбаппе может уйти из «ПСЖ» в случае поражения «Барселоне» в ЛЧ

он уйдёт в любом случае. перерос он ПСЖ и Лигу 1
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не спешит с продлением контракта с клубом, который истекает в 2022 году, и может уйти из команды по истечении сезона.
Как сообщает AS, решение француза будет зависеть от исхода противостояния с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Если парижане вылетят, то Мбаппе всерьез задумается над уходом из клуба. Приоритетным вариантом продолжения для форварда является «Реал». Футболист хочет поработать с Зинедином Зиданом и выиграть ЛЧ.
- Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года.
- Он самый дорогой игрок мира: его стоимость составляет 180 миллионов евро.