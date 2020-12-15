Ба и Чолтеску помирились после расистского скандала в матче «ПСЖ» – «Истанбул»

Нападающий «Истанбула» Демба Ба помирился с арбитром Себастьяном Чолтеску, сообщает Goal.com.

Посредником в примирении выступил бывший форвард сборной Сенегала Усман Н’Дойе, выступавший в чемпионате Румынии и игравший за национальную команду вместе с Ба.

«Я узнал номер Чолтеску и сказал ему, что я на его стороне. Он не расист, это недоразумение.

Я дал Себастьяну номер Ба для того, чтобы они поговорили. После разговора они перезвонили мне и сказали, что очень счастливы. Демба и Себастьян нашли общий язык», – приводит слова Н’Дойе Goal.com.