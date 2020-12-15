Ба и Чолтеску помирились после расистского скандала в матче «ПСЖ» – «Истанбул»

Нападающий «Истанбула» Демба Ба помирился с арбитром Себастьяном Чолтеску, сообщает Goal.com.
Посредником в примирении выступил бывший форвард сборной Сенегала Усман Н’Дойе, выступавший в чемпионате Румынии и игравший за национальную команду вместе с Ба.
«Я узнал номер Чолтеску и сказал ему, что я на его стороне. Он не расист, это недоразумение.
Я дал Себастьяну номер Ба для того, чтобы они поговорили. После разговора они перезвонили мне и сказали, что очень счастливы. Демба и Себастьян нашли общий язык», – приводит слова Н’Дойе Goal.com.
- Ба общался с Чолтеску на повышенных тонах, уличив его в расизме во время матча Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Истанбул».
- Чолтеску назвал тренера гостей Пьера Вебо «черным».
- Матч был прерван на 14-й минуте и был доигран на следующий день. «ПСЖ» победил со счетом 5:1.
Источник: Goal.com