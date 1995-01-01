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    Ба и Чолтеску помирились после расистского скандала в матче «ПСЖ» – «Истанбул»

    Нападающий «Истанбула» Демба Ба помирился с арбитром Себастьяном Чолтеску, сообщает Goal.com.

    Посредником в примирении выступил бывший форвард сборной Сенегала Усман Н’Дойе, выступавший в чемпионате Румынии и игравший за национальную команду вместе с Ба.

    «Я узнал номер Чолтеску и сказал ему, что я на его стороне. Он не расист, это недоразумение.

    Я дал Себастьяну номер Ба для того, чтобы они поговорили. После разговора они перезвонили мне и сказали, что очень счастливы. Демба и Себастьян нашли общий язык», – приводит слова Н’Дойе Goal.com.

    • Ба общался с Чолтеску на повышенных тонах, уличив его в расизме во время матча Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Истанбул».
    • Чолтеску назвал тренера гостей Пьера Вебо «черным».
    • Матч был прерван на 14-й минуте и был доигран на следующий день. «ПСЖ» победил со счетом 5:1.

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    Источник: Goal.com

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +81450

      zigbert 2 часа назад

      Вот и правильно сделали.

      0
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      Рейтинг: +3520

      Puddle 7 часов назад

      Гы-гы-гы, клоуны!

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