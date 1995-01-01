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    Дуймович – о «Краснодаре»: «Загребскому «Динамо» попался сильнейший соперник из всех возможных»

    Бывший защитник «Локомотива» и сборной Хорватии Томислав Дуймович прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы для загребского «Динамо».

    «Трудно сказать, кто будет фаворитом. «Динамо» вышло с первого места из трудной группы с ЦСКА, «Фейеноордом» и «Вольфсбергом». Я предполагал, что ЦСКА будет фаворитом в борьбе с «Динамо», но получилось все равно наоборот.

    «Краснодар» — сильный соперник. С хорошим составом, традициями. Постепенно клуб идeт к вершине, в российском чемпионате он на хорошем счeту. Думаю, что в этой парк будет много борьбы. Загребскому «Динамо» попался сильнейший соперник из всех возможных», – сказал Дуймович в интервью Metaratings.

    • «Краснодар» вышел в весеннюю часть Лиги Европы, заняв третье место в группе ЛЧ.
    • 18 февраля «Краснодар» сыграет дома, 25 февраля – в гостях.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 17:13
    Комментарии2
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      Рейтинг: -748

      Аденн 2 часа назад

      ну, на счёт традиций вы, Томислав, загнули, а так все верно сказано.

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      Рейтинг: +602

      Вальдемар IV > Аденн 56 минут назад

      а что не так с традициями? паразитировать как спартак на бывалом когда-то совковом лидерстве? лучше ее писать сейчас

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