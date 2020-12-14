Дуймович – о «Краснодаре»: «Загребскому «Динамо» попался сильнейший соперник из всех возможных»

Бывший защитник «Локомотива» и сборной Хорватии Томислав Дуймович прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы для загребского «Динамо».

«Трудно сказать, кто будет фаворитом. «Динамо» вышло с первого места из трудной группы с ЦСКА, «Фейеноордом» и «Вольфсбергом». Я предполагал, что ЦСКА будет фаворитом в борьбе с «Динамо», но получилось все равно наоборот.

«Краснодар» — сильный соперник. С хорошим составом, традициями. Постепенно клуб идeт к вершине, в российском чемпионате он на хорошем счeту. Думаю, что в этой парк будет много борьбы. Загребскому «Динамо» попался сильнейший соперник из всех возможных», – сказал Дуймович в интервью Metaratings.