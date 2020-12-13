Игрок «Уэски» Онтиверос принес команде первую победу в сезоне и посвятил гол бабушке. Она лечится от коронавируса

«Уэска» накануне впервые в сезоне Примеры победила (1:0 против «Алавеса»). Решающий гол забил Хавьер Онтиверос, посвятивший его бабушке.

«Я люблю тебя, бабушка! Ждем тебя дома», – обратился он к родственнице, приложив фотографию празднования гола.

«Уэска» идет в зоне вылета Примеры.

23-летний форвард Онтиверос стоит на рынке 7 миллионов евро.

В сезоне Примеры он провел 10 матчей, забил гол, сделал результативный пас.