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    Игрок «Уэски» Онтиверос принес команде первую победу в сезоне и посвятил гол бабушке. Она лечится от коронавируса

    «Уэска» накануне впервые в сезоне Примеры победила (1:0 против «Алавеса»). Решающий гол забил Хавьер Онтиверос, посвятивший его бабушке.

    «Я люблю тебя, бабушка! Ждем тебя дома», – обратился он к родственнице, приложив фотографию празднования гола.

    • «Уэска» идет в зоне вылета Примеры.
    • 23-летний форвард Онтиверос стоит на рынке 7 миллионов евро.
    • В сезоне Примеры он провел 10 матчей, забил гол, сделал результативный пас.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Хавьера Онтивероса

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    13.12.2020 09:22
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