Игрок «Уэски» Онтиверос принес команде первую победу в сезоне и посвятил гол бабушке. Она лечится от коронавируса

«Уэска» накануне впервые в сезоне Примеры победила (1:0 против «Алавеса»). Решающий гол забил Хавьер Онтиверос, посвятивший его бабушке.
«Я люблю тебя, бабушка! Ждем тебя дома», – обратился он к родственнице, приложив фотографию празднования гола.
- «Уэска» идет в зоне вылета Примеры.
- 23-летний форвард Онтиверос стоит на рынке 7 миллионов евро.
- В сезоне Примеры он провел 10 матчей, забил гол, сделал результативный пас.
Abuela, te amo! Te esperamos en casa pic.twitter.com/St2pESYenI— Javier Ontiveros (@javiontiveros39) December 12, 2020