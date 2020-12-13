Дзюба: «Со «Спартаком» будет война. Это самое сильное и ожесточенное противостояние»

И да голубок, если ты считаешь, что я здесь ещё с каких то левых акков сижу и обсираю твоих или ещё чьих то родных, то я тебя реально е.блом тыкну при встрече, чтоб ты лично убедилась в этом что у меня их НЕТ!!! А оскорбление родных это опущенцы ниже плинтуса, я сам презираю таких!!! Это опущенцы , на уровне сортира, кто трогает родных(мать,отца и т.д)
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ против «Спартака». Он сравнил встречу с войной.
«Георгий Джикия сказал, что будет война? Полностью солидарен. Будет интересный матч. Они сейчас проиграли, наверное, злее будут. Это российское класико, противостояние двух столиц. Кто бы что ни говорил, это самое сильное противостояние, самое ожесточeнное», – считает Дзюба.
- Матч состоится 16 декабря.
- «Зенит» идет в РПЛ 1-м.
- «Спартак» занимает строчку ниже.