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    Дзюба: «Со «Спартаком» будет война. Это самое сильное и ожесточенное противостояние»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ против «Спартака». Он сравнил встречу с войной.

    «Георгий Джикия сказал, что будет война? Полностью солидарен. Будет интересный матч. Они сейчас проиграли, наверное, злее будут. Это российское класико, противостояние двух столиц. Кто бы что ни говорил, это самое сильное противостояние, самое ожесточeнное», – считает Дзюба.

    • Матч состоится 16 декабря.
    • «Зенит» идет в РПЛ 1-м.
    • «Спартак» занимает строчку ниже.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Зенита»

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    13.12.2020 08:13
    Комментарии65
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      Рейтинг: -1255

      Голубая устрица 13 декабря, 20:19

      И да голубок, если ты считаешь, что я здесь ещё с каких то левых акков сижу и обсираю твоих или ещё чьих то родных, то я тебя реально е.блом тыкну при встрече, чтоб ты лично убедилась в этом что у меня их НЕТ!!! А оскорбление родных это опущенцы ниже плинтуса, я сам презираю таких!!! Это опущенцы , на уровне сортира, кто трогает родных(мать,отца и т.д)

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      Рейтинг: -1255

      Голубая устрица 13 декабря, 20:06

      И опять ты с темы спрыгнула, во первых я тебе про номер писал, а во вторых назвать имя и фамилию моей страницы где ты меня в нищебродской куртке видишь) и тут ты тоже оподливилась, тёлочка,) а сразу приступила к оскорблениям и дату назвать) короче тебе нет смысла что то доказывать, легче льву доказать, что он пи.дор чем такому обмороку как ты

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      Рейтинг: +93

      aleks 265814 13 декабря, 19:04

      Ждем когда бздюба запоет про голубую луну.

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      Рейтинг: +1964

      ALEX ML 13 декабря, 15:14

      Много не дрочи

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      Рейтинг: +94

      msh88 13 декабря, 15:08

      Так бы громко он говорил перед матчами ЛЧ. Выскочка какой-то. Еще раз доказывает, что еврокубки их не интересуют. Походили пешком закончили быстрее турнир и вперед воевать с Динамо, Спартаком. Чемпионат важнее

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      Рейтинг: -1255

      Голубая устрица 13 декабря, 14:58

      Эй обморок кпсска, номер то писать? ) И там ниже почитай на досуге, письмо мое к тебе)

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      Рейтинг: +5336

      KPCCSPB > Голубая устрица 13 декабря, 19:06

      Какое письмо, я вижу кукараканье дырявой особи. Ты одет как бомж, я же говорю, нищебродина, дача и две машины, а до Питера денег просит, ну крестьянин же. Ты спросил где меня искать, чтобы по телефону драку сделать? Ты серьёзно такое тупое и конченное существо? Ты собралась на публику верещать каждый день? Или будешь утешать себя, высерами, какой ты крутой, но денег, нету. Дрыщуган, в задрипанных вещах из распродажки, и зажопенска. Я тебе вроде сказал, дату обозначай. Давай реще там переваривай, с пельмешками и дошираком в своей пустой коробчонке.

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      Рейтинг: -1255

      Голубая устрица > KPCCSPB 13 декабря, 19:48

      Ты то особь на себя посмотри как ты одета, ты не монах, а монашка,))мне покую твое гнилое мнение, я ещё раз тебе говорю ты поступила как крыса, подсматривая, во что я одет, а сам обподливился не написав ни слова, там где ты видела мои фото. И да, тупо из за тебя девочка мне смысла нет ехать по просту, а так не вопрос, по делам или проездом буду то обязательно посмотрю что ты за тело) и посмотрим как ты мне в глаза повторить за Маму, а так с тобой все ясно, девочка))

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      Рейтинг: -1255

      Голубая устрица > KPCCSPB 13 декабря, 19:50

      Вопросы отпали, а, девочка?) Теперь ты конь заднеприводный, или монашка, это теперь твои погоняла здесь, парни зовите его так)

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      Рейтинг: -1255

      Голубая устрица > KPCCSPB 13 декабря, 19:53

      А на счёт даты как ты базаришь, я тебе говорю, как в Питере буду, так сразу словимся) да и на публику здесь больше ты играешь, не думаю, что здесь кто то до конца читает, так как ты несёшь дерьмо всякое, ни единого нормального слова,) я кстати тоже не читаю, чё ты тут строчить, так что можешь не стараться)

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      Рейтинг: +5336

      KPCCSPB > Голубая устрица 13 декабря, 20:03

      Дырявый, ты опять присел на очко, работай больше, чтобы не быть нищебродом, в обносках друзей, соседей. А то тебе можно руку вытягивать, и мелочи накидают знатно. Слился с даты, а грозился то, пернатая Наташка. За родителей ты сам ответишь, чмошник, ты думаешь, писдаболишь, на публику, и всё забылось, кто там забазарил первый за ролеых? Я тебе петуху говорю, перо не забудь, я тебе афганский галстук сделаю. И не кукарекай тут ссыкло нищее, а то таким как ты, на зоне доверяют быть воздушком, пердеж чужой в окно переносить. Дрыщуган рваный). И запомни мальвина, в глаза я тебе говорить не буду, я сразу к делу перейду, партянка ты использованная.

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      Рейтинг: -1255

      Голубая устрица > KPCCSPB 13 декабря, 20:07

      Я тебе ещё раз объясняю тупице, можешь не писать свои высеры, я их не читаю, с тобой все ясно, девочка)

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      Рейтинг: -1255

      Голубая устрица > KPCCSPB 13 декабря, 20:08

      К какому делу?) Сосать будешь?) Как Наташа?

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      Рейтинг: -1255

      Голубая устрица > KPCCSPB 13 декабря, 20:10

      Так в чем вопрос?) Если я по твоему нищеброд, и у меня денег нету, так приезжай ты сюда, адрес я тебе скинул вчера, номер тоже тебе предлогаю, так ты же только словами здесь бросаешься)) именую себя крутым здесь, Дак приезжай посмотрим кто кому галстуки завяжет, в чем вопрос то?)))

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      Рейтинг: -1255

      Голубая устрица > KPCCSPB 13 декабря, 20:12

      Или ты только здесь герой?)

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      Рейтинг: +5336

      KPCCSPB > Голубая устрица 23 часа назад

      Зачем ты кукарекаешь, нищебродка? Ты приезжай, и я тебе покажу, что такое за базар вывозить. Мне неинтересны твои слезы петушковые, я тебе сказал жертва свиного круга, ты приедь и за базар ответь, а то пока, ты обычная соска, которую лешили анальной целки, и она справедливости хочет, но не может. Перо в очке вещи главное, а то не доедешь, валет ***********. Заикался про справедливость, но дату не называешь, а снова стрелки, почему ты такая девка, ещё и крикливая настолько, что со спермой на губах, доказываешь одно, а делаешь другое. Ты гниль епаная, как селёдку тебя вскрою, бегом **** в Питер езжай, реще шмара. А то так и будешь до старости кукарекать тут, с левого акка, с пробитым очком. И перечитай свои сообщения мудила, кто и когда за родных кому начал писать, и за что ты **** кровью умоешься.

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      Рейтинг: +3658

      Гавроша 13 декабря, 13:37

      Федун уже готовится - судью заряжает, честно то сартак играть не умеет!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +12164

      alarm 13 декабря, 12:40

      сколько хряков повылезало на ветку) вчера-то отсиживались в своём тарасофском бункере, рыл не высовывали))

      7
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      ...
      Рейтинг: -1255

      Голубая устрица > alarm 13 декабря, 14:59

      Аларм привет) как жизнь)?

      2
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      Рейтинг: +9599

      paracetamol 13 декабря, 12:36

      СПб для свиней, что мясокомбинат. Их там регулярно утилизируют. Пока есть спердяк, блокадный голод Питеру не грозит!

      2
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      Рейтинг: +3913

      Cleaner 13 декабря, 12:06

      Брюгге - Зенит неделю назад Дзюба уже забыл? Напомню. ТРИ - НОЛЬ!!!!! Зенит сейчас это нулина. Со своим РУКОБЛУДОМ во главе. Воевать он блин собрался...((((((((((((((((

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