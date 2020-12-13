Дзюба: «Со «Спартаком» будет война. Это самое сильное и ожесточенное противостояние»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ против «Спартака». Он сравнил встречу с войной.

«Георгий Джикия сказал, что будет война? Полностью солидарен. Будет интересный матч. Они сейчас проиграли, наверное, злее будут. Это российское класико, противостояние двух столиц. Кто бы что ни говорил, это самое сильное противостояние, самое ожесточeнное», – считает Дзюба.