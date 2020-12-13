Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Дзюба: «Со «Спартаком» будет война. Это самое сильное и ожесточенное противостояние»

Дзюба: «Со «Спартаком» будет война. Это самое сильное и ожесточенное противостояние»

13 декабря 2020, 08:13
34

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ против «Спартака». Он сравнил встречу с войной.

«Георгий Джикия сказал, что будет война? Полностью солидарен. Будет интересный матч. Они сейчас проиграли, наверное, злее будут. Это российское класико, противостояние двух столиц. Кто бы что ни говорил, это самое сильное противостояние, самое ожесточeнное», – считает Дзюба.

  • Матч состоится 16 декабря.
  • «Зенит» идет в РПЛ 1-м.
  • «Спартак» занимает строчку ниже.

Источник: твиттер «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Дзюба Артем
Комментарии (34)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Боцман59rus
1607838742
Со своим членом воюй ущербный покоритель ЛЧ
Ответить
piligrim1986
1607838754
да какая война? война будет с судьями, а не с вами
Ответить
Сильвербой
1607839554
Берущие в жопу членососы, опять заговорили!? Стоило выиграть у такого же говна, как и сами и опять герои страны!!!
Ответить
ivany4
1607840049
Спартак с рукоблудами не воюет. Спартак воюет с судьями.
Ответить
ks75
1607842246
Воин, боец, вожак, капитан. Вот только еще неделю назад выходя на поле против команды с Европы, эти бойцы выглядели посмешищем в глазах страны. Ни мастерства, ни воли, ни характера. Просто отбывание номера.
Ответить
Dr.Metal
1607842531
Да бросьте вы. Самое мясо это Ривер Плейт - Бока Хуниорс. Каждый матч больше 10 жёлтых и 90% красные карточки. Мясо на трибунах, сожжённые стадионы и кто нибудь кого нибудь ножечком того самого. А Спартак Зенит это все равно что уфа-урал ))))
Ответить
Валерий1965
1607842883
Хорошей игры для всех! А победу- Зениту!!!!
Ответить
Январь 59
1607843980
Это весьма неосмотритльное заявление. Завтра Тедеско заявит о том , что его на войне хотят убить. Будьте по осторожнее в выражениях.
Ответить
mamba9090909
1607845364
«Георгий Джикия сказал, что будет война? Полностью солидарен." - Так кто сказал о войне? Редакторы, вам двойка.))
Ответить
paracetamol
1607852196
СПб для свиней, что мясокомбинат. Их там регулярно утилизируют. Пока есть спердяк, блокадный голод Питеру не грозит!
Ответить
Главные новости
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
21:39
1
Потерялся 4-кратный чемпион России в составе «Спартака»
21:20
Игдисамов прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Акроном»
20:51
3
Врач ЦСКА прокомментировал травму Кисляка
20:15
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
19:56
33
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
19:10
5
ФотоГуберниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
18:57
9
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
18:49
6
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
18:34
15
Все новости
Все новости
Кисляк прокомментировал свою травму
22:03
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
21:49
Экс-игрок «Спартака» рассказал, действительно ли Федуна охраняли пулеметчики
21:12
Перед Кисляком извинились за нанесенную травму
20:57
Мнение тренера «Акрона» об упущенной победе над ЦСКА
20:31
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Баринова
19:51
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
19:10
5
ФотоГуберниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
18:57
9
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
18:49
6
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
18:34
15
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкой лиги, не разбирается в футболе»
18:22
4
Аршавин: «У ЦСКА нет какого‑то четкого рисунка»
18:13
3
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
17:58
14
«Динамо» согласовало переход вингера сборной Эквадора
17:49
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
17:32
1
В «Ахмате» оценили работу Черчесова
17:21
2
Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева
17:17
5
Аршавин изменил мнение о Соболеве
17:08
19
Стали известны стартовые составы на матч «Акрон» – ЦСКА: 28 августа 2026
16:52
2
Агент заявил о «начале конца» Талалаева в «Балтике»
16:45
1
Мнение Шаронова о чемпионских перспективах «Спартака»
16:40
2
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак»
16:31
6
«Динамо» определилось с зарплатой новичков из Южной Америки
16:03
1
Дзюбе вынесли жестокий вердикт
15:42
9
Россиянина включили в топ-3 вратарей мира
15:39
11
«Нужно объявить войну»: Колосков – о поведении Талалаева
15:26
6
Начальство Талалаева осудило его странное поведение
15:05
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+