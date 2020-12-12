Главные новости дня. Тренеры «Спартака» поучаствовали в двух конфликтах в Сочи, «Уфа» назвала судейство Казарцева предвзятым

«Всем скажу, что ты расист». Тедеско в перерыве матча в Сочи поругался с экс-вратарем «Зенита» Бородиным.

Газизов – об Урунове: «Это актив, за который готовы биться».

Sport.es: «ПСЖ» не продаст Неймара дешевле, чем за 100 миллионов.

COPE: игроки «Барселоны» согласились на сокращение зарплат и бонусов. Клуб сэкономит 172 миллиона.

Сантос: «Точно не назову выступление «Зенита» в ЛЧ провалом».

«Судейство было, безусловно, предвзятым»: «Уфа» будет добиваться отстранения Казарцева.

«СЭ»: Тедеско, скорее всего, продлит контракт со «Спартаком».

«СЭ»: Кокорин вернет «Спартаку» часть зарплаты, если забьет меньше десяти голов за сезон.

Жоаозиньо после матча подрался с тренером «Спартака» Хинкелем.

Арбитр Федотов: «Судья во втором тайме матча в Сочи должен был поставить пенальти в пользу «Спартака».