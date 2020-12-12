Главные новости дня. Тренеры «Спартака» поучаствовали в двух конфликтах в Сочи, «Уфа» назвала судейство Казарцева предвзятым

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    Источник: Бомбардир.ру

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    12.12.2020 21:38
    Комментарии2
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      Рейтинг: +915

      опус 2 13 декабря, 08:20

      Не футбол у нас ,а срачь настоящий !

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      Рейтинг: +7392

      alp 12 декабря, 22:07

      однако, в спартаке стало слишком много дрочунов!!

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