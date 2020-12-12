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    Газизов – об Урунове: «Это актив, за который готовы биться»

    Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался о потенциале полузащитника Остона Урунова.

    – Урунова готов забрать «Рубин»...

    – И не только. На футбольном рынке это все знают. Это актив, за который готовы биться.

    – Почему тогда в «Спартаке» у него недостаточно игрового времени? Недооценивает тренерский штаб?

    – В «Спартаке» всегда сложно. Очень мало игроков, которые приходят и сразу показывают результат. Один из них – Мозес, который пришел и уже что-то делает, дает определенные баллы и коэффициенты, показывает свой уровень. Даже Саше Кокорину тяжело, а он, в моем понимании, один из сильнейших футболистов России.

    Что касается Остона, он молодой парень и ему нужно время адаптироваться. Нужно спрашивать тренера, как он этих игроков оценивает. И, насколько мне известно, Тедеско оценивает их высоко.

    • В текущем сезоне Урунов провел за «Спартак» восемь матчей и забил один гол.
    • В августе клуб купил игрока за 1 миллион евро.

    Газизов – об уходе из «Спартака»: «Понял, что превращаюсь в обычного клерка, а надо быть личностью, плохой или хорошей»

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    Источник: Sport24

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    12.12.2020 10:37
    Комментарии15
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      Рейтинг: +16891

      DVOK68 12 декабря, 18:55

      Угу.Охренительный актив.Бейся,Шамиль.

      0
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      Рейтинг: +2399

      ФК Пупсик 12 декабря, 16:33

      В тарасовке еще одного игрока загубили, стыдно за них!

      0
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      Рейтинг: +451

      El_Chori 12 декабря, 15:09

      Почему недостаточно то? 8 матчей для молодого и не сказать перспективного новичка это вполне себе

      0
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      Рейтинг: +2487

      neim 12 декабря, 14:28

      Он (Газизов), п.и.з.д.и.т. !!!

      0
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      Рейтинг: +2487

      neim 12 декабря, 14:25

      Что-то не вижу очереди за обеими трансферами Газизова. Что один, Остон Урунов, что второй, Остон Кокорин, два сапога пара. И оба на выход ))).

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      Рейтинг: +1306

      777+ 12 декабря, 13:58

      Узбекский мальчик обалдел.....
      Он в Спартаке, зарплата, куртка GUCCI!!!!
      Мы просто этого пока не знаем,
      На самом деле он Роналду круче!!!!!)))))))))

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      Рейтинг: +10

      SLADE2020 12 декабря, 13:55

      Это Мозес показывает результат? Что стало спокойно за его фланг? Ну бред. Кроме Рубина кто еще жаждет Урунова лицезреть?

      0
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      Рейтинг: +81348

      zigbert 12 декабря, 13:27

      О правоте Газизова,сейчас можно только рассуждать. Только время покажет насколько Урунов качественный игрок. Не каждый игрок может сразу раскрыться. Взять даже Ларссона,Понсе Крала. Сколько критики было при появлении их в Спартаке.

      1
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      Рейтинг: +6384

      NewLife 12 декабря, 12:43

      Пример Газизова - это когда болтовней прикрывается отсутствие профессионализма необходимого для должности ген директора.

      1
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      Рейтинг: +19375

      DOCTOR PENALTY 12 декабря, 12:39

      Конечно Урунов молодой и сырой для основы Спартака, а Тедеско совсем не тот тренер, который умеет раскрывать сильные стороны игроков. Не удивлюсь, если Урунов попадёт в Ростов и раскроется. А у Слуцкого в Казани, наверняка, зачахнет.

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      Рейтинг: +1276

      spartakuz > DOCTOR PENALTY 9 часов назад

      100 % Шома -яркий пример! Ну и , ещё многих реанимировал В.Г. Карпин.

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