Газизов – об Урунове: «Это актив, за который готовы биться»

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался о потенциале полузащитника Остона Урунова.

– Урунова готов забрать «Рубин»...

– И не только. На футбольном рынке это все знают. Это актив, за который готовы биться.

– Почему тогда в «Спартаке» у него недостаточно игрового времени? Недооценивает тренерский штаб?

– В «Спартаке» всегда сложно. Очень мало игроков, которые приходят и сразу показывают результат. Один из них – Мозес, который пришел и уже что-то делает, дает определенные баллы и коэффициенты, показывает свой уровень. Даже Саше Кокорину тяжело, а он, в моем понимании, один из сильнейших футболистов России.

Что касается Остона, он молодой парень и ему нужно время адаптироваться. Нужно спрашивать тренера, как он этих игроков оценивает. И, насколько мне известно, Тедеско оценивает их высоко.

В текущем сезоне Урунов провел за «Спартак» восемь матчей и забил один гол.

В августе клуб купил игрока за 1 миллион евро.

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