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Газизов – об Урунове: «Это актив, за который готовы биться»

12 декабря 2020, 10:37
9

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался о потенциале полузащитника Остона Урунова.

– Урунова готов забрать «Рубин»...

– И не только. На футбольном рынке это все знают. Это актив, за который готовы биться.

– Почему тогда в «Спартаке» у него недостаточно игрового времени? Недооценивает тренерский штаб?

– В «Спартаке» всегда сложно. Очень мало игроков, которые приходят и сразу показывают результат. Один из них – Мозес, который пришел и уже что-то делает, дает определенные баллы и коэффициенты, показывает свой уровень. Даже Саше Кокорину тяжело, а он, в моем понимании, один из сильнейших футболистов России.

Что касается Остона, он молодой парень и ему нужно время адаптироваться. Нужно спрашивать тренера, как он этих игроков оценивает. И, насколько мне известно, Тедеско оценивает их высоко.

  • В текущем сезоне Урунов провел за «Спартак» восемь матчей и забил один гол.
  • В августе клуб купил игрока за 1 миллион евро.

Газизов – об уходе из «Спартака»: «Понял, что превращаюсь в обычного клерка, а надо быть личностью, плохой или хорошей»

Газизов – о гифке «Спартака» из «Симпсонов»: «Кто-то хотел меня задеть, но задел сам себя»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Рубин Урунов Остон Газизов Шамиль
Комментарии (9)
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Andrew01
1607759773
Урунов приехал затариться в ЦУМе, а на остальное ему наплевать, теперь денежка капает, родственников обеспечить хватит, зачем напрягаться.... Мозес у него в контракте скорее всего прописано определенное количество матчей, которые он должен сыграть, вот и играет, что-то выдающегося не показывает Кокорин лучшие годы прошли за решеткой, да и за Спартак у него особого желания выкладываться нет... Как по мне, все эти трансферы провальные.
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derrik2000
1607760295
Для этого Урунова предел мечтаний - новые крутые кроссовки и тачка. Как игрок - полный ноль. В БОЛЬШОЙ футбол по крайней мере. Мозес - "никто" и звать его "никак" по той зарплате. которую он получает. С такой его "игрой" в защите в Европе футболёров - 5 рублей пучок. Да и в России таких не меньше, а то и больше. Только осталась какая-то ма-а-а-аленькая надежда на Кокошку, что всё таки заиграет в Спартаке, но с каждым днём эта надежда тает, тает... Татарин просто хочет, чтобы его не грохнули фантики Спартака за такой наглый распил выделенного Федуном бабла в пользу себя любимого.
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DOCTOR PENALTY
1607765941
Конечно Урунов молодой и сырой для основы Спартака, а Тедеско совсем не тот тренер, который умеет раскрывать сильные стороны игроков. Не удивлюсь, если Урунов попадёт в Ростов и раскроется. А у Слуцкого в Казани, наверняка, зачахнет.
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NewLife
1607766220
Пример Газизова - это когда болтовней прикрывается отсутствие профессионализма необходимого для должности ген директора.
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zigbert
1607768853
О правоте Газизова,сейчас можно только рассуждать. Только время покажет насколько Урунов качественный игрок. Не каждый игрок может сразу раскрыться. Взять даже Ларссона,Понсе Крала. Сколько критики было при появлении их в Спартаке.
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SLADE2020
1607770510
Это Мозес показывает результат? Что стало спокойно за его фланг? Ну бред. Кроме Рубина кто еще жаждет Урунова лицезреть?
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777+
1607770704
Узбекский мальчик обалдел..... Он в Спартаке, зарплата, куртка GUCCI!!!! Мы просто этого пока не знаем, На самом деле он Роналду круче!!!!!)))))))))
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El_Chori
1607774995
Почему недостаточно то? 8 матчей для молодого и не сказать перспективного новичка это вполне себе
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