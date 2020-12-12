Арбитр Федотов: «Судья во втором тайме матча в Сочи должен был поставить пенальти в пользу «Спартака»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов уличил арбитра матча 18-го тура РПЛ между «Сочи» и «Спартаком» (1:0) Игоря Панина в неверном решении. По мнению эксперта, гости заработали пенальти.

«55-я минута. Панин должен был назначать 11-метровый удар. Игрок «Сочи» блокировал Самуэля Жиго корпусом и рукой. Он фактически держит Жиго.

Важно, что игрок «Сочи» смотрел не на мяч, а на Жиго, стараясь не пустить его к мячу. Почему VAR не вмешался?» – написал Федотов.

«Спартак» не лидирует в РПЛ только ввиду дополнительных показателей.

«Сочи» занимает 5-е место.

Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.