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  • Арбитр Федотов: «Судья во втором тайме матча в Сочи должен был поставить пенальти в пользу «Спартака»

Арбитр Федотов: «Судья во втором тайме матча в Сочи должен был поставить пенальти в пользу «Спартака»

12 декабря 2020, 20:26
32

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов уличил арбитра матча 18-го тура РПЛ между «Сочи» и «Спартаком» (1:0) Игоря Панина в неверном решении. По мнению эксперта, гости заработали пенальти.

«55-я минута. Панин должен был назначать 11-метровый удар. Игрок «Сочи» блокировал Самуэля Жиго корпусом и рукой. Он фактически держит Жиго.

Важно, что игрок «Сочи» смотрел не на мяч, а на Жиго, стараясь не пустить его к мячу. Почему VAR не вмешался?» – написал Федотов.

  • «Спартак» не лидирует в РПЛ только ввиду дополнительных показателей.
  • «Сочи» занимает 5-е место.
  • Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер Игоря Федотова
Россия. Премьер-лига Сочи Спартак Федотов Игорь
Комментарии (32)
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sobaka120982
1607794874
Ооооооо началось)))) ну ка плаксы где остальные? Будем высасывать пенальти)))
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alp
1607796308
х у я л ь т и... федотов далекий от футбола человек
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Ганнибал Лектор
1607796415
Жду выступление федуна - судьи опять не спасли очко его Секте
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Chingis17rus
1607796578
Интересно сколько господин Федотов получает 3а свои многочисленные интервью в поддержку одной и той же команды) интересно посмотреть статистику, как он судил Спартак в бытность арбитром))
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polt
1607796939
Ни одной игры без судейских ляпов. А на самом деле, ляпы ли это???
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мы_не_рабы
1607797158
И хотя Спартак не наиграл на победу, но справедливости ради надо отметить что пенальти был. Насколько помню, в аналогичной ситуации, даже более неочевидной, в ЛЕ, в ворота ЦСКА поставили пенальти. Так и будет дальше продолжаться, здесь прощают, в евротурнирах - ставят.
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paracetamol
1607797423
А еще должен был поставить очевидный пен, когда в штрафной сбили Зе Болото. Там все было куда очевиднее!
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Из Твери Леха
1607798772
Да у этого Федота по ходу любой судья должен ставить пеналь в пользу спортага, лишь потому что это спортаг
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Из Твери Леха
1607798825
Тут желтая Жиго за симуляцию. Налицо тедескина установка - падать в любой ситуации. Судьи это учли по ходу))
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mp7700
1607813635
Почему не вмешался,??? А первый матч смотрел... Сочи и зенит это два говна клуба в нашей стране, что играют по своим правилам... остальных для них нет.. зато в Европе мы все показали наш уровень .. И теперь просто смешно смотреть... такие бабки вертятся... и такой результат... смешно убогие
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