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    Арбитр Федотов: «Судья во втором тайме матча в Сочи должен был поставить пенальти в пользу «Спартака»

    Бывший судья РПЛ Игорь Федотов уличил арбитра матча 18-го тура РПЛ между «Сочи» и «Спартаком» (1:0) Игоря Панина в неверном решении. По мнению эксперта, гости заработали пенальти.

    «55-я минута. Панин должен был назначать 11-метровый удар. Игрок «Сочи» блокировал Самуэля Жиго корпусом и рукой. Он фактически держит Жиго.

    Важно, что игрок «Сочи» смотрел не на мяч, а на Жиго, стараясь не пустить его к мячу. Почему VAR не вмешался?» – написал Федотов.

    • «Спартак» не лидирует в РПЛ только ввиду дополнительных показателей.
    • «Сочи» занимает 5-е место.
    • Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.

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    Источник: твиттер Игоря Федотова

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    12.12.2020 20:26
    Комментарии38
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      Рейтинг: +117

      Dobroe Teplo za CSKA 13 декабря, 14:48

      Федотов, ты больной человек. Судя твоей логики защитник должен отходить в сторону когда бежит нападающий? идиот Федотов.

      0
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      Рейтинг: +4964

      житель СПб 13 декабря, 13:07

      Ну что - посмотрел сейчас несколько раз - и не понял, о чем речь? За фол в атаке можно было штрафной назначать - при желании. Судья не акцентировался на этом. Вот такое впечатление. Ну а Федотов - субъект известный. Да и сам Жиго..

      0
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      Рейтинг: +9599

      paracetamol 13 декабря, 12:21

      Когда ЗеБолоту в штрафной свалили, бывш. свистун не заметил, а тут заметил. И всего за 100 баксов!

      0
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      Рейтинг: +22367

      пьяныйхоровод 13 декабря, 10:55

      Б.ляяяяяяяяяяяяяяяяяяяя ! Ну и позорище , "народный" свинарник просрав в Сочи подключает всех и всё гамно ( а-ля их ручной б/у судья федотов) , чтобы погромче повонять .

      1
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      Рейтинг: +936

      Alex Flash 13 декабря, 09:14

      И в первом рука была,а судьи совсем не тот фрагмент оценивали

      1
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      Рейтинг: +139

      CF Kellevro 13 декабря, 08:56

      Борьба, один ставит корпус по правилам оставляя мяч вратаю другой продавливает. На мой взгляд если жиго требовал после этого пенальти нада было жёлтую давать за симуляцию.

      2
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      Рейтинг: +501

      mp7700 13 декабря, 01:53

      Почему не вмешался,??? А первый матч смотрел... Сочи и зенит это два говна клуба в нашей стране, что играют по своим правилам... остальных для них нет.. зато в Европе мы все показали наш уровень
      ..
      И теперь просто смешно смотреть... такие бабки вертятся... и такой результат... смешно убогие

      3
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      Рейтинг: +1333

      ySS 12 декабря, 23:56

      Чего-то непонятно.
      Во время игры повтор не показали.
      Сейчас про борьбу Жиго и защитника базар развели.
      А момент, когда мяч попал в руку курортнику заминают)
      Вот там был пенальти, если речь идет о них)

      0
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      Рейтинг: +2399

      ФК Пупсик 12 декабря, 21:59

      Играть надо, а не левые пенальти выпрашивать. И сколько их было раньше, да все в пользу спартака!

      2
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      Рейтинг: +168

      rattyboy 12 декабря, 21:58

      Это тот мундель, который карточки не тем игрокам раздавал?
      Помним, помним.... БАЛЬШОЙ специалист.....Пиз..ливый

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