Арбитр Федотов: «Судья во втором тайме матча в Сочи должен был поставить пенальти в пользу «Спартака»

Федотов, ты больной человек. Судя твоей логики защитник должен отходить в сторону когда бежит нападающий? идиот Федотов.
Бывший судья РПЛ Игорь Федотов уличил арбитра матча 18-го тура РПЛ между «Сочи» и «Спартаком» (1:0) Игоря Панина в неверном решении. По мнению эксперта, гости заработали пенальти.
«55-я минута. Панин должен был назначать 11-метровый удар. Игрок «Сочи» блокировал Самуэля Жиго корпусом и рукой. Он фактически держит Жиго.
Важно, что игрок «Сочи» смотрел не на мяч, а на Жиго, стараясь не пустить его к мячу. Почему VAR не вмешался?» – написал Федотов.
- «Спартак» не лидирует в РПЛ только ввиду дополнительных показателей.
- «Сочи» занимает 5-е место.
- Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.
55' минута, Сочи – СпартакПанин должен был назначать 11-метровый удар.Игрок Сочи блокировал Жиго корпусом и рукой. Он фактически держит Жиг. Важно, что игрок «Сочи» смотрел не на мяч, а на Жиго, стараясь не пустить его к мячу.Почему VAR не вмешался? pic.twitter.com/HaKKQhZAxq— Игорь Федотов (@fedotov1006) December 12, 2020