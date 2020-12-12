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  • «СЭ»: Кокорин вернет «Спартаку» часть зарплаты, если забьет меньше десяти голов за сезон

«СЭ»: Кокорин вернет «Спартаку» часть зарплаты, если забьет меньше десяти голов за сезон

12 декабря 2020, 17:17
16

Зарплата форварда «Спартака» Александра Кокорина сократится, если он будет мало забивать, утверждает «СЭ».

По информации источника, согласно условиям контракта, футболист вернет клубу часть своего оклада, если в его активе будет менее десяти голов за сезон.

  • Летом Кокорин заключил со «Спартаком» соглашение по схеме «3+1».
  • Пока нападающий забил два гола в десяти матчах. Оба – с пенальти.

Геркус – о Кокорине в «Спартаке»: «Можно планировать трансфер на выход, пока он стоит хоть каких-то денег»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Кокорин Александр
Комментарии (16)
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Из Твери Леха
1607784856
Пусть в свои забивает.
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ZEVS71
1607785761
Еще 8 пеналей. Давай Кокоша!)
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swot1205
1607786015
с такой игрой он должен все вернуть и еще доплатить
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алдан2014
1607786999
Саше нужно вслед за Газизовым,на выход.
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nik55
1607789037
давайте я вместо Кокоши на лавке присяду ----согласен за повышенную пенсию
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Бестолковый
1607789859
Клоун! Будь я хозяином какого либо клуба, никогда бы не взял этого Гусара к себе в клуб. Пора начинать отсеивать игроков не только за игровые качества , но и за моральный облик. Глядишь и в целом облик РПЛ изменится к лучшему.
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Иван Петров 1986
1607790408
Так вот почему он пенали хватается бить.
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Нуф-Нуф
1607790525
Похоже, что он хорошо играть за Спартак и не собирается.
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maior-60
1607790791
Газизов пусть ему платит.
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JTherry
1607791088
судя по тому, в каких матчах не играет, якобы из-за "мышечных травм", Кокорин, у него была "договоренность" с какими клубами он не будет играть (и это явно - Сочи и Зенит)... и для чего тогда такой игрок нужен, откровенно симулирующий травмы перед игрой с этими командами... он занимает место игрока, желающего играть, именно это злит болельщиков Спартака... Коко - провал трансферной кампании Газизова, ну и еще конечно, "талант из Узбекистана", скупивший все шмотки в ЦУМе...
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