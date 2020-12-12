«СЭ»: Кокорин вернет «Спартаку» часть зарплаты, если забьет меньше десяти голов за сезон

надо всю возвращать кроме минимальной корзины т.есть прожиточного минимума
Зарплата форварда «Спартака» Александра Кокорина сократится, если он будет мало забивать, утверждает «СЭ».
По информации источника, согласно условиям контракта, футболист вернет клубу часть своего оклада, если в его активе будет менее десяти голов за сезон.
- Летом Кокорин заключил со «Спартаком» соглашение по схеме «3+1».
- Пока нападающий забил два гола в десяти матчах. Оба – с пенальти.
Геркус – о Кокорине в «Спартаке»: «Можно планировать трансфер на выход, пока он стоит хоть каких-то денег»