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    «СЭ»: Кокорин вернет «Спартаку» часть зарплаты, если забьет меньше десяти голов за сезон

    Зарплата форварда «Спартака» Александра Кокорина сократится, если он будет мало забивать, утверждает «СЭ».

    По информации источника, согласно условиям контракта, футболист вернет клубу часть своего оклада, если в его активе будет менее десяти голов за сезон.

    • Летом Кокорин заключил со «Спартаком» соглашение по схеме «3+1».
    • Пока нападающий забил два гола в десяти матчах. Оба – с пенальти.

    Геркус – о Кокорине в «Спартаке»: «Можно планировать трансфер на выход, пока он стоит хоть каких-то денег»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.12.2020 17:17
    Комментарии19
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      Рейтинг: +131

      alefreddy 12 декабря, 22:41

      надо всю возвращать кроме минимальной корзины т.есть прожиточного минимума

      0
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      Рейтинг: +2399

      ФК Пупсик 12 декабря, 22:02

      Нет, там наверно 10 голов за три года!

      0
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      Рейтинг: +10237

      JTherry 12 декабря, 19:38

      судя по тому, в каких матчах не играет, якобы из-за "мышечных травм", Кокорин, у него была "договоренность" с какими клубами он не будет играть (и это явно - Сочи и Зенит)... и для чего тогда такой игрок нужен, откровенно симулирующий травмы перед игрой с этими командами... он занимает место игрока, желающего играть, именно это злит болельщиков Спартака... Коко - провал трансферной кампании Газизова, ну и еще конечно, "талант из Узбекистана", скупивший все шмотки в ЦУМе...

      2
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      Рейтинг: +5802

      maior-60 12 декабря, 19:33

      Газизов пусть ему платит.

      3
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      Рейтинг: +40

      Нуф-Нуф 12 декабря, 19:28

      Похоже, что он хорошо играть за Спартак и не собирается.

      2
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      Рейтинг: +1925

      Иван Петров 1986 12 декабря, 19:26

      Так вот почему он пенали хватается бить.

      3
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      Рейтинг: +1333

      Ужас Бората 12 декабря, 19:25

      На хрена этого пассажира брали?

      2
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      Рейтинг: +784

      Бестолковый 12 декабря, 19:17

      Клоун! Будь я хозяином какого либо клуба, никогда бы не взял этого Гусара к себе в клуб. Пора начинать отсеивать игроков не только за игровые качества , но и за моральный облик. Глядишь и в целом облик РПЛ изменится к лучшему.

      4
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      Рейтинг: +5255

      nik55 12 декабря, 19:03

      давайте я вместо Кокоши на лавке присяду ----согласен за повышенную пенсию

      5
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      Рейтинг: +3596

      алдан2014 12 декабря, 18:29

      Саше нужно вслед за Газизовым,на выход.

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