Геркус – о Кокорине в «Спартаке»: «Можно планировать трансфер на выход, пока он стоит хоть каких-то денег»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус считает, что «Спартаку» уже стоит задуматься о продаже нападающего Александра Кокорина.

«После своего трансфера в «Спартак» Александр сыграл в чемпионате в восьми матчах из 18 (в Сочи тоже не сыграет), забил два гола с пенальти и отдал одну голевую. В «Сочи» также было два пенальти, три гола детям из «Ростова» и всего два гола с игры.

Я верю в статистику. Всякое бывает, конечно, но статистику как у Александра скорее можно объяснить супер формой, в которой он находился пару сезонов за карьеру. По большей части, несмотря на большое количество игровых минут, забивал он очень мало.

Судя по продолжающимся проблемам со здоровьем, былую супер форму он, скорее всего, не наберeт, а значит ждать от него особо нечего. Можно планировать трансфер на выход, пока он стоит хоть каких-то денег», – написал Геркус в своем телеграм-канале.