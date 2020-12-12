Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Геркус – о Кокорине в «Спартаке»: «Можно планировать трансфер на выход, пока он стоит хоть каких-то денег»

Геркус – о Кокорине в «Спартаке»: «Можно планировать трансфер на выход, пока он стоит хоть каких-то денег»

12 декабря 2020, 11:38
5

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус считает, что «Спартаку» уже стоит задуматься о продаже нападающего Александра Кокорина.

«После своего трансфера в «Спартак» Александр сыграл в чемпионате в восьми матчах из 18 (в Сочи тоже не сыграет), забил два гола с пенальти и отдал одну голевую. В «Сочи» также было два пенальти, три гола детям из «Ростова» и всего два гола с игры.

Я верю в статистику. Всякое бывает, конечно, но статистику как у Александра скорее можно объяснить супер формой, в которой он находился пару сезонов за карьеру. По большей части, несмотря на большое количество игровых минут, забивал он очень мало.

Судя по продолжающимся проблемам со здоровьем, былую супер форму он, скорее всего, не наберeт, а значит ждать от него особо нечего. Можно планировать трансфер на выход, пока он стоит хоть каких-то денег», – написал Геркус в своем телеграм-канале.

  • «Спартак» подписал Кокорина в августе в качестве свободного агента.
  • Стороны заключили контракт по схеме «3+1».
  • В активе форварда два гола и два ассиста в десяти матчах текущего сезона.

Источник: Телеграм-канал Ильи Геркуса
Россия. Премьер-лига Спартак Кокорин Александр Геркус Илья
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1607766281
Вот это точно чемодан без ручки: тащить неудобно, выбросить нельзя, внутри кошелёк с деньгами лежит. (
Ответить
altezzik
1607771896
Бацайте его
Ответить
Нас Много
1607776163
Зря он в Сочи не остался...
Ответить
paracetamol
1607797789
Продать-то можно, но ктож его купит за такие деньги? Да и платить по 3 евроляма в год никто не сможет. Вот Зенит платил 23 тыс. деревянных в месяц - это и есть его реальная цена.
Ответить
Главные новости
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
21:39
1
Потерялся 4-кратный чемпион России в составе «Спартака»
21:20
Игдисамов прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Акроном»
20:51
3
Врач ЦСКА прокомментировал травму Кисляка
20:15
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
19:56
33
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
19:10
5
ФотоГуберниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
18:57
9
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
18:49
6
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
18:34
15
Все новости
Все новости
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
21:49
Экс-игрок «Спартака» рассказал, действительно ли Федуна охраняли пулеметчики
21:12
Перед Кисляком извинились за нанесенную травму
20:57
Мнение тренера «Акрона» об упущенной победе над ЦСКА
20:31
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Баринова
19:51
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
19:10
5
ФотоГуберниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
18:57
8
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
18:49
6
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
18:34
15
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкой лиги, не разбирается в футболе»
18:22
3
Аршавин: «У ЦСКА нет какого‑то четкого рисунка»
18:13
3
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
17:58
14
«Динамо» согласовало переход вингера сборной Эквадора
17:49
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
17:32
1
В «Ахмате» оценили работу Черчесова
17:21
2
Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева
17:17
5
Аршавин изменил мнение о Соболеве
17:08
19
Стали известны стартовые составы на матч «Акрон» – ЦСКА: 28 августа 2026
16:52
2
Агент заявил о «начале конца» Талалаева в «Балтике»
16:45
1
Мнение Шаронова о чемпионских перспективах «Спартака»
16:40
2
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак»
16:31
6
«Динамо» определилось с зарплатой новичков из Южной Америки
16:03
1
Дзюбе вынесли жестокий вердикт
15:42
9
Россиянина включили в топ-3 вратарей мира
15:39
11
«Нужно объявить войну»: Колосков – о поведении Талалаева
15:26
6
Начальство Талалаева осудило его странное поведение
15:05
11
Экс-спартаковец описал Дзюбу двумя словами
14:47
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+