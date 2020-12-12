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    Геркус – о Кокорине в «Спартаке»: «Можно планировать трансфер на выход, пока он стоит хоть каких-то денег»

    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус считает, что «Спартаку» уже стоит задуматься о продаже нападающего Александра Кокорина.

    «После своего трансфера в «Спартак» Александр сыграл в чемпионате в восьми матчах из 18 (в Сочи тоже не сыграет), забил два гола с пенальти и отдал одну голевую. В «Сочи» также было два пенальти, три гола детям из «Ростова» и всего два гола с игры.

    Я верю в статистику. Всякое бывает, конечно, но статистику как у Александра скорее можно объяснить супер формой, в которой он находился пару сезонов за карьеру. По большей части, несмотря на большое количество игровых минут, забивал он очень мало.

    Судя по продолжающимся проблемам со здоровьем, былую супер форму он, скорее всего, не наберeт, а значит ждать от него особо нечего. Можно планировать трансфер на выход, пока он стоит хоть каких-то денег», – написал Геркус в своем телеграм-канале.

    • «Спартак» подписал Кокорина в августе в качестве свободного агента.
    • Стороны заключили контракт по схеме «3+1».
    • В активе форварда два гола и два ассиста в десяти матчах текущего сезона.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Ильи Геркуса

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    12.12.2020 11:38
    Комментарии7
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      Рейтинг: +9599

      paracetamol 12 декабря, 21:29

      Продать-то можно, но ктож его купит за такие деньги? Да и платить по 3 евроляма в год никто не сможет. Вот Зенит платил 23 тыс. деревянных в месяц - это и есть его реальная цена.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2399

      ФК Пупсик 12 декабря, 18:38

      Кому нужны свиньи? Федуну приплачивать придется, чтобы его забрали!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +846

      Нас Много 12 декабря, 15:29

      Зря он в Сочи не остался...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1563

      altezzik 12 декабря, 14:18

      Бацайте его

      0
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      Рейтинг: +19375

      DOCTOR PENALTY 12 декабря, 12:44

      Вот это точно чемодан без ручки: тащить неудобно, выбросить нельзя, внутри кошелёк с деньгами лежит. (

      2
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      Рейтинг: +3913

      Cleaner 12 декабря, 11:44

      КУПИЛИ!!!...))) Теперь не продать. Даже в аренду никто не возьмет. С таким то окладом его и Реал не потянет.

      1
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      ...
      Рейтинг: +9715

      ilichkadr > Cleaner 12 декабря, 11:53

      Достался на халяву, но его зарплата тянет на покупку.

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