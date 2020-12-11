«СЭ»: Кокорин не сыграет с «Сочи»

Конечно не сыграет, он сейчас Cyberpunk проходит
Форвард Александр Кокорин не полетел со «Спартаком» на матч 18-го тура РПЛ против «Сочи». Команда отправилась в Краснодарской край сегодня, 11 декабря.
Прошлую встречу РПЛ против «Тамбова» (5:1) Кокорин также пропустил – из-за повреждения.
- «Спартак» на этой неделе уверял, что Кокорин готов к матчу с «Сочи».
- 29-летний нападающий перешел в «Спартак» из «Сочи», где играл на правах аренды с февраля по август 2020 года.
- Матч в Сочи состоится завтра, 12 декабря.