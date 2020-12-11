«СЭ»: Кокорин не сыграет с «Сочи»

Форвард Александр Кокорин не полетел со «Спартаком» на матч 18-го тура РПЛ против «Сочи». Команда отправилась в Краснодарской край сегодня, 11 декабря.

Прошлую встречу РПЛ против «Тамбова» (5:1) Кокорин также пропустил – из-за повреждения.