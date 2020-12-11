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    «СЭ»: Кокорин не сыграет с «Сочи»

    Форвард Александр Кокорин не полетел со «Спартаком» на матч 18-го тура РПЛ против «Сочи». Команда отправилась в Краснодарской край сегодня, 11 декабря.

    Прошлую встречу РПЛ против «Тамбова» (5:1) Кокорин также пропустил – из-за повреждения.

    • «Спартак» на этой неделе уверял, что Кокорин готов к матчу с «Сочи».
    • 29-летний нападающий перешел в «Спартак» из «Сочи», где играл на правах аренды с февраля по август 2020 года.
    • Матч в Сочи состоится завтра, 12 декабря.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.12.2020 23:56
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +29

      Ru677 12 декабря 2020, 14:07

      Конечно не сыграет, он сейчас Cyberpunk проходит

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1654

      Кронштадт65 12 декабря 2020, 14:00

      не хрен подбирать, что другим не нать. а теперь ноете

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 12 декабря 2020, 12:48

      Кокорин не сыграет с Сочи... Из-за повреждений в мозгу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +133

      razory 12 декабря 2020, 12:32

      Это диверсант из Зенита для подрыва игры Спартака

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 12 декабря 2020, 12:00

      Невелика потеря, толку на поле от него ничуть... Бегает кто то, обозначает полный состав на поле.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6699

      maior-60 12 декабря 2020, 11:56

      Всех на.е.бал.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +479

      Нуф-Нуф 12 декабря 2020, 11:45

      "Спасибо" Газизову за такой подарок. Он и с бомжами не будет играть стопудово.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +19132

      Cleaner 12 декабря 2020, 11:42

      Вот ведь КУПИЛИ!...)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +27

      sasan000 12 декабря 2020, 11:29

      звездный мальчик какой то!отправляйте его в Зенит обратно!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +697

      Урия Гип 2 12 декабря 2020, 11:28

      Он же предупреждал, что не будет играть за Спартак...

      4
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