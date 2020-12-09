Кокорин тренируется в общей группе «Спартака». Он сможет сыграть с «Сочи» и «Зенитом»

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин восстановился от повреждения, полученного в матче с «Ротором», и готов сыграть против «Сочи» и «Зенита».
«Александр Кокорин восстановился от повреждения. Работает и горит желанием выйти как против «Сочи», так и против «Зенита», – сообщил глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.
- Кокорин играл за «Зенит» с 2016 по 2020 год.
- 29-летний нападающий перешел в «Спартак» из «Сочи», где играл на правах аренды с февраля по август 2020 года.
Источник: «Р-Спорт»