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    Кокорин тренируется в общей группе «Спартака». Он сможет сыграть с «Сочи» и «Зенитом»

    Нападающий «Спартака» Александр Кокорин восстановился от повреждения, полученного в матче с «Ротором», и готов сыграть против «Сочи» и «Зенита».

    «Александр Кокорин восстановился от повреждения. Работает и горит желанием выйти как против «Сочи», так и против «Зенита», – сообщил глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.

    • Кокорин играл за «Зенит» с 2016 по 2020 год.
    • 29-летний нападающий перешел в «Спартак» из «Сочи», где играл на правах аренды с февраля по август 2020 года.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии7
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      Рейтинг: +10190

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Хана Зениту - треху отгрузит , ну уж два то точно ! ))))))))))))))))))))

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      Рейтинг: +25932

      oyabun 1 час назад

      Это хорошо, а то в команде чувствуется кадровый голод.

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      Рейтинг: -229

      net zenit1967 > oyabun 56 минут назад

      МНЕ КАЖЕТСЯ КОКОРИН ПАРУ БАНОЧЕК ДОЛЖЕН ЗЕНИТУ ЗАГРУЗИТЬ!

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      Рейтинг: +5162

      KPCCSPB > net zenit1967 46 минут назад

      Заткни пасть, проститутка ссыкливая. Опять капс, уже накатила пару стаканов? Неудачник одинокий

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      Рейтинг: +11871

      alarm 1 час назад

      судя по тому, как он играет, у спартака будет минус 1 игрок)

      2
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      Рейтинг: -229

      net zenit1967 > alarm 55 минут назад

      твое место возде параши!ты не забыл?там уже папка кпссник ждут с пуделями!беги скорей,а то не достанется!

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      Рейтинг: +5162

      KPCCSPB > net zenit1967 47 минут назад

      Дитя мёртвой твари, ты бы хоть мужиком для начала стал, а то и с тебя с п е д и к а и спросить то зашквар, Наташа дырявая. Скулишь ты знатно, не зря тебя в школе отпускали, чмошник ссыкливого

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