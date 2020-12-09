Кокорин тренируется в общей группе «Спартака». Он сможет сыграть с «Сочи» и «Зенитом»

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин восстановился от повреждения, полученного в матче с «Ротором», и готов сыграть против «Сочи» и «Зенита».

«Александр Кокорин восстановился от повреждения. Работает и горит желанием выйти как против «Сочи», так и против «Зенита», – сообщил глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.