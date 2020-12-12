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  • «СЭ»: Тедеско, скорее всего, продлит контракт со «Спартаком»

«СЭ»: Тедеско, скорее всего, продлит контракт со «Спартаком»

12 декабря 2020, 16:46
6

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, вероятно, продолжит возглавлять команду в следующем сезоне.

По информации «СЭ», немецкий специалист склоняется к тому, чтобы продлить контракт с клубом, истекающий летом 2021 года.

Ожидается, что переговоры между сторонами о новом соглашении пройдут в январе после выхода команды из отпуска.

Тедеско все устраивает в «Спартаке». В частности, тренер положительно воспринял назначение спортивного директора Дмитрия Попова, который теперь будет отвечать за трансферы.

Москвичи делят лидерство с «Зенитом» в РПЛ по итогам 17 туров.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (6)
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DOCTOR PENALTY
1607787406
Какое на х** продление контракта! Неужели и сегодняшней игры с Сочи мало? Бездарная игра. Никакой мысли. Молодёжь вообще протухает в такой обстановке. Федун, о чём ты думаешь? *****!
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oyabun
1607787493
Тедеско себя исчерпал в Спартаке. Его единственную схему игры изучили уже все соперники и успешно ей противостоят. Не видно совершенно никаких перспектив с этим тренером. За счет чего он собирается улучшать игру команды?
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Fusballer
1607788803
Сегодня игры не было. Была беготня с тупыми навесами. Нафиг такую тактику. Хорошего нападающего нет. Защитников нет. Опорного нет.
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Кинстифа
1607788831
Конечно продлит.. кому он н.. нужен кроме Спартака. который невероятным чудом в тройке находится, ибо конкуренты сильно сдали...
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paracetamol
1607798107
Тедеско все устраивает в «Спартаке», в первую очередь, зарплата. А вот страна не устраивает!
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