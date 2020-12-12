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    «СЭ»: Тедеско, скорее всего, продлит контракт со «Спартаком»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, вероятно, продолжит возглавлять команду в следующем сезоне.

    По информации «СЭ», немецкий специалист склоняется к тому, чтобы продлить контракт с клубом, истекающий летом 2021 года.

    Ожидается, что переговоры между сторонами о новом соглашении пройдут в январе после выхода команды из отпуска.

    Тедеско все устраивает в «Спартаке». В частности, тренер положительно воспринял назначение спортивного директора Дмитрия Попова, который теперь будет отвечать за трансферы.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.12.2020 16:46
    Комментарии11
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      Рейтинг: +9599

      paracetamol 12 декабря, 21:35

      Тедеско все устраивает в «Спартаке», в первую очередь, зарплата. А вот страна не устраивает!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2399

      ФК Пупсик 12 декабря, 21:03

      Конечно надо продлить контракт, чтобы получить неустойку!

      1
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      Рейтинг: +3349

      Кинстифа 12 декабря, 19:00

      Конечно продлит.. кому он н.. нужен кроме Спартака. который невероятным чудом в тройке находится, ибо конкуренты сильно сдали...

      1
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      Рейтинг: -401

      net zenit1967 > Кинстифа 12 декабря, 19:43

      теперь точно ясно!продления не надо!конкуренты сдали временно!из-за просера в евро!весной с стамеской толку не будет!это точно!

      -2
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      Рейтинг: +9599

      paracetamol > Кинстифа 12 декабря, 21:36

      Сейчас из ЕК повылетали, будут драть рыл все, кто чуть сильнее второго состава Тамбова.

      0
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      Рейтинг: +1453

      Fusballer 12 декабря, 19:00

      Сегодня игры не было. Была беготня с тупыми навесами. Нафиг такую тактику. Хорошего нападающего нет. Защитников нет. Опорного нет.

      1
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      Рейтинг: +26030

      oyabun 12 декабря, 18:38

      Тедеско себя исчерпал в Спартаке. Его единственную схему игры изучили уже все соперники и успешно ей противостоят. Не видно совершенно никаких перспектив с этим тренером. За счет чего он собирается улучшать игру команды?

      2
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      Рейтинг: +19375

      DOCTOR PENALTY 12 декабря, 18:36

      Какое на х** продление контракта! Неужели и сегодняшней игры с Сочи мало? Бездарная игра. Никакой мысли. Молодёжь вообще протухает в такой обстановке. Федун, о чём ты думаешь? *****!

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      Рейтинг: +3439

      mopecekca 12 декабря, 18:25

      А может ***** его?

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      Рейтинг: -401

      net zenit1967 > mopecekca 12 декабря, 19:44

      туда туда!

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      Рейтинг: +18350

      silver29 12 декабря, 18:00

      Удручает (((( Бездарность покобенился и набил себе цену ((((( а вот вопрос а кому он нужен в Европе ? Ну так чисто из любопытства.

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