«СЭ»: Тедеско, скорее всего, продлит контракт со «Спартаком»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, вероятно, продолжит возглавлять команду в следующем сезоне.

По информации «СЭ», немецкий специалист склоняется к тому, чтобы продлить контракт с клубом, истекающий летом 2021 года.

Ожидается, что переговоры между сторонами о новом соглашении пройдут в январе после выхода команды из отпуска.

Тедеско все устраивает в «Спартаке». В частности, тренер положительно воспринял назначение спортивного директора Дмитрия Попова, который теперь будет отвечать за трансферы.

Москвичи делят лидерство с «Зенитом» в РПЛ по итогам 17 туров.