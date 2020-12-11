Худяков: «Скорее всего, и дальше будет бойкот. Ситуация не меняется»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о ситуации в команде. Ранее в отношении клуба возбудили дело о невыплате зарплат.
«Скорее всего, и дальше будет бойкот, потому что руководитель нашего региона на связь не выходит. Ситуация не меняется», – приводит слова Худякова «Коммерсантъ».
- 5 декабря Алексей Рыбин, Виталий Шахов, Алексей Грицаенко, Александр Каплиенко, Валерий Чуперка и Михаил Костюков бойкотировали матч 17-го тура РПЛ против «Спартака» (1:5) из-за задержек по зарплате.
- Ранее стало известно, что минимум шесть игроков «Тамбова» могут бойкотировать встречу 18-го тура с «Рубином».
Источник: «Коммерсантъ»