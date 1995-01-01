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    Худяков: «Скорее всего, и дальше будет бойкот. Ситуация не меняется»

    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о ситуации в команде. Ранее в отношении клуба возбудили дело о невыплате зарплат.

    «Скорее всего, и дальше будет бойкот, потому что руководитель нашего региона на связь не выходит. Ситуация не меняется», – приводит слова Худякова «Коммерсантъ».

    • 5 декабря Алексей Рыбин, Виталий Шахов, Алексей Грицаенко, Александр Каплиенко, Валерий Чуперка и Михаил Костюков бойкотировали матч 17-го тура РПЛ против «Спартака» (1:5) из-за задержек по зарплате.
    • Ранее стало известно, что минимум шесть игроков «Тамбова» могут бойкотировать встречу 18-го тура с «Рубином».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Коммерсантъ»

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    Сегодня, 11:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1126

      ruded 3 минуты назад

      профессионалы не бойкотируют свою работу, тем более, что через суд, так или иначе долги истребуют. А в сложившейся ситуации, шкурники всплыли на поверхность..

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      Рейтинг: +1065

      petr69 9 минут назад

      А что учредители то по этому поводу говорят

      0
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      Рейтинг: +9465

      paracetamol 28 минут назад

      А чё им делать остается? Только бежать из клупа, может зимой кто и купит. Кстати, кто их лицензировал? Ни бюджета, ни стадиона! Позор лицензионной конторе!

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