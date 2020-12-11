Гончаренко – о ЦСКА в ЛЕ: «Ноль побед – не то, что мы планировали и не то, чем надо гордиться»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко дал комментарии после гостевого поражения от загребского «Динамо» в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы.

Москвичи проиграли со счетом 1:3.

Команда заняла последнее место в группе ЛЕ с тремя очками в шести играх.

«Надо остыть после игры, чтобы подводить в целом европейскую кампанию. Ноль побед – не то, что мы планировали и не то, чем надо гордиться. Не хватает нам сил пока играть в таком графике – играть в четверг и воскресенье.

После 0:2 раскрепостились, больше шли вперед. Могли добыть второй гол. В первом тайме не хватало движения. Перед игрой говорили, что должны быть профессионалами. Ребята настраивались на победу, но так бывает. Проспали первые минут 20, потом уже не могли ничего сделать», – сказал Гончаренко.