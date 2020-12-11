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  • Гончаренко – о ЦСКА в ЛЕ: «Ноль побед – не то, что мы планировали и не то, чем надо гордиться»

Гончаренко – о ЦСКА в ЛЕ: «Ноль побед – не то, что мы планировали и не то, чем надо гордиться»

11 декабря 2020, 01:34
21

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко дал комментарии после гостевого поражения от загребского «Динамо» в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы.

  • Москвичи проиграли со счетом 1:3.
  • Команда заняла последнее место в группе ЛЕ с тремя очками в шести играх.

«Надо остыть после игры, чтобы подводить в целом европейскую кампанию. Ноль побед – не то, что мы планировали и не то, чем надо гордиться. Не хватает нам сил пока играть в таком графике – играть в четверг и воскресенье.

После 0:2 раскрепостились, больше шли вперед. Могли добыть второй гол. В первом тайме не хватало движения. Перед игрой говорили, что должны быть профессионалами. Ребята настраивались на победу, но так бывает. Проспали первые минут 20, потом уже не могли ничего сделать», – сказал Гончаренко.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Динамо Загреб ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (21)
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CSKA57
1607640033
Как натренировал, так и наиграли! С себя надо спрашивать построже!
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ZEVS71
1607642609
Столько бабла потратили на трансферы. Зарплаты игроков по сравнению с кем играли просто писец. Не хватает сил, надо остыть, тренер ты о чем??? Домой нахрен езжай, ты там лучший!
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Боцман59rus
1607643146
Витя сказочник, но лучший тренер бульбостана. Привез полуоснову, а они вдруг взяли даа каак закрепостились. Ведь на матч жизни приехали однако!!!! Но пропустив два раскрепостились, да как раскрепостились, что все ещё не отстыли Витёк, болел коней за дураков не держи, когда 3,14здишь, подпрыгивай
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petlyra
1607646419
Вы проспали всю Лигу Европы
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portero
1607653176
Виктор вы вроде как ушли, зачем вернулись? После побега стало всё только хуже...
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Nerlinger
1607658632
НОЛЬ это ты Витя !!! Ну не идёт !!! УЙДИ !!!
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111ax
1607664090
нет сил уже на вас смотреть
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Oldtrafford83
1607664237
Всем хватает сил играть в четверг и воскр,а нашим клубам нет,может ЗП им урезать и тогда точно силы появятся!!! В золотой фонд отмазок прибыло!!!
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Lester84
1607667098
Если в прошлом сезоне у меня еще оставались какие-то сомнения - в тренере ли дело, или в качестве игроков. То в этом сомнений не осталось - проблема в тренере. Для сравнения тот же Бердыев за 1,5 сезона лепил из говна конфету, ставил более-менее вменяемую игру и достойно выступал в еврокубках. Причем у условного Ростова тогда был состав на порядок слабее нынешнего ЦСКА. А Витюня у руля уже 4 года, из них 2,5 рулит новым молодым составом. Ни игры, ни трофеев. Что-то нужно менять
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JTherry
1607673240
Витя забыл, что перед матчем сказал: "приехали не просто так отбывать номер..." а на самом деле, не взяв 6 игроков основы - отбывали номер на поле...
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