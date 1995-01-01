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    Гончаренко – о ЦСКА в ЛЕ: «Ноль побед – не то, что мы планировали и не то, чем надо гордиться»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко дал комментарии после гостевого поражения от загребского «Динамо» в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы.

    • Москвичи проиграли со счетом 1:3.
    • Команда заняла последнее место в группе ЛЕ с тремя очками в шести играх.

    «Надо остыть после игры, чтобы подводить в целом европейскую кампанию. Ноль побед – не то, что мы планировали и не то, чем надо гордиться. Не хватает нам сил пока играть в таком графике – играть в четверг и воскресенье.

    После 0:2 раскрепостились, больше шли вперед. Могли добыть второй гол. В первом тайме не хватало движения. Перед игрой говорили, что должны быть профессионалами. Ребята настраивались на победу, но так бывает. Проспали первые минут 20, потом уже не могли ничего сделать», – сказал Гончаренко.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +19288

      DOCTOR PENALTY 16 минут назад

      Что-то кони стали совсем не привередливые. (((

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      Рейтинг: +1997

      CSKA57 27 минут назад

      Как натренировал, так и наиграли! С себя надо спрашивать построже!

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