Главные новости дня. Молодежная сборная России узнала соперников по Евро-2021, Минфин США ввел санкции против «Ахмата»

Обладатель «Золотого мяча»-1982 Паоло Росси умер в 64 года

Халк может перейти в «Вулверхэмптон»

«Зенит» заработал почти 35 миллионов за участие в ЛЧ. Больше, чем «Локомотив» и «Краснодар»

«Зенит» и «Динамо» сыграют при пустых трибунах

Сборная России осталась на 39-м месте в рейтинге ФИФА

Минфин США ввел санкции против «Ахмата»

Сборная России на молодежном Евро-2021 сыграет с Францией, Данией и Исландией

Черышев вернулся к тренировкам с «Валенсией» после коронавируса

Дюков – о результатах клубов РПЛ в еврокубках: «Тот футбол, в который мы играем, устарел»

Гилерме и Сафонов – в тройке лучших вратарей по числу сейвов в групповом этапе ЛЧ-2020/21