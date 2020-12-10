Халк может перейти в «Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптону» предложили подписать бывшего нападающего «Зенита» Халка, пишет The Sun.

По информации источника, бразилец может стать заменой для Рауля Хименеса, который выбыл на неопределенный срок из-за перелома черепа.

Ранее сообщалось, что сам Халк хочет поиграть в АПЛ и ради этого готов отказаться от 90 процентов зарплаты, которую получал в Китае.

Контракт форварда с «Шанхай СИПГ» истек в декабре, поэтому он получил статус свободного агента и может присоединиться к «Вулверхэмптону» бесплатно.