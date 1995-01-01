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    Халк может перейти в «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэмптону» предложили подписать бывшего нападающего «Зенита» Халка, пишет The Sun.

    По информации источника, бразилец может стать заменой для Рауля Хименеса, который выбыл на неопределенный срок из-за перелома черепа.

    Ранее сообщалось, что сам Халк хочет поиграть в АПЛ и ради этого готов отказаться от 90 процентов зарплаты, которую получал в Китае.

    Контракт форварда с «Шанхай СИПГ» истек в декабре, поэтому он получил статус свободного агента и может присоединиться к «Вулверхэмптону» бесплатно.

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    Источник: The Sun

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