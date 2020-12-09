Матч «ПСЖ» – «Истанбул» перенесен на 9 декабря. На игру будут назначены новые арбитры

«ПСЖ» и «Истанбул» отказались доигрывать матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов из-за расистского скандала.

По информации журналиста Мохамеда Бухафси, матч состоится 9 декабря в 20:55 по московскому времени. Игра возобновится с 13-й минуты, команды обслужит новая бригада арбитров.

«Истанбул» ушел в раздевалку в середине первого тайма из-за расистских оскорблений в адрес помощника главного тренера «Истанбула» Окана Бурука Пьера Вебо.

Резервный судья Себастьян Чолтеску назвал тренера «черным», а после удалил его и форварда «Истанбула» Демба Ба.

На матче работала румынская бригада арбитров во главе с Овидиу Хэцеганом .

. «ПСЖ» обеспечил себе выход в плей-офф ЛЧ после победы «Лейпцига» над «МЮ» (3:2).

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Демба Ба: «Вы никогда не говорите «белый парень», но говорите «черный» на чернокожего»

«Нет расизму». «Истанбул» – о расистских оскорблениях арбитра