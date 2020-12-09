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  • Матч «ПСЖ» – «Истанбул» перенесен на 9 декабря. На игру будут назначены новые арбитры

Матч «ПСЖ» – «Истанбул» перенесен на 9 декабря. На игру будут назначены новые арбитры

9 декабря 2020, 01:32
26

«ПСЖ» и «Истанбул» отказались доигрывать матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов из-за расистского скандала.

По информации журналиста Мохамеда Бухафси, матч состоится 9 декабря в 20:55 по московскому времени. Игра возобновится с 13-й минуты, команды обслужит новая бригада арбитров.

«Истанбул» ушел в раздевалку в середине первого тайма из-за расистских оскорблений в адрес помощника главного тренера «Истанбула» Окана Бурука Пьера Вебо.

Резервный судья Себастьян Чолтеску назвал тренера «черным», а после удалил его и форварда «Истанбула» Демба Ба.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Демба Ба: «Вы никогда не говорите «белый парень», но говорите «черный» на чернокожего»

«Нет расизму». «Истанбул» – о расистских оскорблениях арбитра

Источник: твиттер Мохамед Бухафси

Журналист RMC Sport. Аудитория в твиттере - более 415 тысяч подписчиков.

Лига чемпионов ПСЖ Истанбул Башакшехир
Комментарии (26)
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Михаил_Боярский
1607467649
А что черный не черный? Или шоколадный? Почему в америке ***** называют белых снежками и всем пойух.
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Боцман59rus
1607469132
Ну все, 3,14здец, толерасты УЕФА создали прецедент, сейчас каждая хитропопая особь, в случае неравенства сил, будет верищать об унижениях, в надежде получить приемлемый результат. Парижу удачи, закатайте зверей в асфальт
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GoldPlayFIFARus9
1607469254
---> "Из-за расистских оскорблений" "--> "Назвал чёрным". По-моему, это констатация факта, а не оскорбление. Или чёрный обиделся на то что он чёрный, или там всё таки было что-то другое
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Главное Спартак без ЛЧ
1607469453
Ну все, меньшество стало большенством. Пусть в следующей игре, в знак солидарности встанет на 2 колена и снимет штаны, все ****, кто хочет, тр.ах.нут его. Вот это толерантность, я понемаю. =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Дядя Серёжа
1607476160
А Роналду белый! Белый! Белый! А Джикия грузин! Грузин! Грузин! А Шойгу министр обороны! Министр! Обороны! И чё, меня дисквалифицируют?
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Nesterenko
1607478152
Когда в Акинфеева кинули файер и чуть его не убили,матч продолжили играть. Но из-за одного высказывания судьи сегодня команды отказались выходить на поле. Вывод: слова человека дороже здоровья человека.
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Viper for CSKA
1607489207
Цирк! Одно дело, когда полицаи-фашисты в США или Франции избивают и убивают чернокожих бедняков, параллельно выкрикивая жёсткие оскорбления на расовой почве. Это - мерзкий и гнусный расизм и беспредел. Совсем другое, когда сборище миллионеров, как плаксивые девчонки, уходят с поля из-за какого-то одного слова. У вас как бы работа, эй! Профессиональные контракты. Детский сад. Обиженных богатеев развелось, слова не скажи. По-хорошему бы выкинуть оба клуба из турнира, а МЮ - в плей-офф ЛЧ вслед за немцами.
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Урия Гип 2
1607489427
Н@гры издеваются над здравым смыслом.
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hmelarj
1607492066
Прямо Брат2. Меня в школе учили в Китае - китайцы, в Африке - ****))))
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vladimir-7
1607496960
Всё, теперь обиженные африканские футболисты, в знак протеста, уедут из футбольных клубов Европы и с голоду помрут в Африке.
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