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    Матч «ПСЖ» – «Истанбул» перенесен на 9 декабря. На игру будут назначены новые арбитры

    «ПСЖ» и «Истанбул» отказались доигрывать матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов из-за расистского скандала.

    По информации журналиста Мохамеда Бухафси, матч состоится 9 декабря в 20:55 по московскому времени. Игра возобновится с 13-й минуты, команды обслужит новая бригада арбитров.

    «Истанбул» ушел в раздевалку в середине первого тайма из-за расистских оскорблений в адрес помощника главного тренера «Истанбула» Окана Бурука Пьера Вебо.

    Резервный судья Себастьян Чолтеску назвал тренера «черным», а после удалил его и форварда «Истанбула» Демба Ба.

    Демба Ба: «Вы никогда не говорите «белый парень», но говорите «черный» на чернокожего»

    «Нет расизму». «Истанбул» – о расистских оскорблениях арбитра

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Мохамед Бухафси

    Журналист RMC Sport. Аудитория в твиттере - более 415 тысяч подписчиков.

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2371

      SarJr 20 минут назад

      я не знаю контекст и вообще всю ситуацию вокруг этого, но как бы черный - просто признак, не знаю чем это оскорбляет и ущемляет права. то же самое, что назвать кариглазым или низким. бред, если честно. но опять же, может контекст совсем другой и там было не только это

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      Рейтинг: +391

      kliker 25 минут назад

      Вот так, пустишь цыгана в европу на международные матчи, и сразу - скандал, черных - н_е_г_р_а_м_и называет и не знает, что это оскорбление, и извиняться не желает.

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      Рейтинг: +11

      Главное Спартак без ЛЧ 1 час назад

      Ну все, меньшество стало большенством.
      Пусть в следующей игре, в знак солидарности встанет на 2 колена и снимет штаны, все ****, кто хочет, тр.ах.нут его.
      Вот это толерантность, я понемаю.
      =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

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      Рейтинг: +4911

      GoldPlayFIFARus9 1 час назад

      ---> "Из-за расистских оскорблений"
      "--> "Назвал чёрным".
      По-моему, это констатация факта, а не оскорбление. Или чёрный обиделся на то что он чёрный, или там всё таки было что-то другое

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      Рейтинг: +391

      kliker > GoldPlayFIFARus9 26 минут назад

      Уже же сказали всем, что н_е_г_р_о_в надо называть афроамериканцами, иначе н_е_г_р_ы обидятся, но до цыган с первого раза не доходит.

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      Рейтинг: +19546

      Боцман59rus 1 час назад

      Ну все, 3,14здец, толерасты УЕФА создали прецедент,
      сейчас каждая хитропопая особь, в случае неравенства сил, будет верищать об унижениях, в надежде получить приемлемый результат. Парижу удачи, закатайте зверей в асфальт

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      Рейтинг: +1023

      Argon 1 час назад

      Новая турецкая тактика. Если проигрываешь, кричишь на весь мир, что слышал в наушнике судьи, как он назвал тебя черным.
      И пофиг, если даже ты белый или желтый, или красный... .

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      Рейтинг: +862

      Михаил_Боярский 1 час назад

      А что черный не черный? Или шоколадный? Почему в америке ***** называют белых снежками и всем пойух.

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