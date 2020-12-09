«Нет расизму». «Истанбул» – о расистских оскорблениях арбитра

Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Истанбулом» был прерван в середине первого тайма из-за расистских оскорблений в адрес помощника главного тренера «Истанбула» Окана Бурука Пьера Вебо.

Резервный судья Себастьян Чолтеску назвал тренера «черным», а после удалил его и форварда «Истанбула» Демба Ба.

«Нет расизму», – говорится в сообщении «Истанбула» в твиттере.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Футболисты «ПСЖ» и «Истанбула» ушли с поля из-за расистских оскорблений от резервного судьи