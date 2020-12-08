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    «Нет расизму». «Истанбул» – о расистских оскорблениях арбитра

    Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Истанбулом» был прерван в середине первого тайма из-за расистских оскорблений в адрес помощника главного тренера «Истанбула» Окана Бурука Пьера Вебо.

    Резервный судья Себастьян Чолтеску назвал тренера «черным», а после удалил его и форварда «Истанбула» Демба Ба.

    «Нет расизму», – говорится в сообщении «Истанбула» в твиттере.

    Футболисты «ПСЖ» и «Истанбула» ушли с поля из-за расистских оскорблений от резервного судьи

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Истанбула»

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    Сегодня, 00:22
    Комментарии11
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      Рейтинг: +3531

      мы_не_рабы 5 минут назад

      Маразм крепчает. Толерантная Гейропа, отмывает грехи рабовладельцев американского юга. Лижут америкосам везде, где можно и нельзя.

      1
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      Рейтинг: +623

      Lilipyt 10 минут назад

      Он белый и его назвали черным? Или он топит за правду, ведь он не черный, а коричневый. Делема из делем...

      0
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      Рейтинг: +3523

      maygli 12 минут назад

      Они теперь любой пук в сторону чёрных будут расизмом называть?!?
      Вот сразу видно, что они не жили во времена настоящего расизма.

      1
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      Рейтинг: +1423

      KalterJax 21 минуту назад

      Да никто прямо ему не сказал что он чёрный? он просто краем уха услышал где то, может судья имел ввиду цвет бутс, шорт, костюма или чёрным может быть только человек?

      1
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      Рейтинг: +1423

      KalterJax 23 минуты назад

      Вот кто-нибудь из здесь присутствующих сильно обидется, если его белым назовут? я не понимаю, как можно обижаться на очевидный факт

      4
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      Рейтинг: +6064

      Владислав Vlad > KalterJax 13 минут назад

      До **** не дойдёт, что Европа - белая часть света, т.е. белых людей больше. Играли бы в Африке - говорили бы - этот белый парень. И что здесь такого?
      Вот я - Белый. А он какой? Зелёный? **** просто ох.ели. Отправить всех в Африку и пусть там права качают.

      2
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      Рейтинг: +3523

      maygli > Владислав Vlad 11 минут назад

      Там не перед кем качать права. )

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      Рейтинг: +1527

      acor94 32 минуты назад

      а что, разве тренер белый? или жёлтый может быть?

      2
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      Рейтинг: +19538

      Боцман59rus 34 минуты назад

      Янки за океаном ухахатываются, с этого цирка
      Европа четко под козырек взяла отмывать грехи пендостана

      3
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      Рейтинг: +3214

      solodealer 40 минут назад

      Чолтеску кирдык...И ПОДЕЛОМ!

      -2
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      Рейтинг: +609

      Хейтер Аларм 45 минут назад

      Толерантность головного мозга...

      4
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