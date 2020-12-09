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  • «Нет расизму». «Истанбул» – о расистских оскорблениях арбитра

«Нет расизму». «Истанбул» – о расистских оскорблениях арбитра

9 декабря 2020, 00:22
26

Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Истанбулом» был прерван в середине первого тайма из-за расистских оскорблений в адрес помощника главного тренера «Истанбула» Окана Бурука Пьера Вебо.

Резервный судья Себастьян Чолтеску назвал тренера «черным», а после удалил его и форварда «Истанбула» Демба Ба.

«Нет расизму», – говорится в сообщении «Истанбула» в твиттере.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Футболисты «ПСЖ» и «Истанбула» ушли с поля из-за расистских оскорблений от резервного судьи

Источник: твиттер «Истанбула»
Лига чемпионов Истанбул Башакшехир ПСЖ
Комментарии (26)
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Хейтер Аларм
1607463018
Толерантность головного мозга...
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Боцман59rus
1607463667
Янки за океаном ухахатываются, с этого цирка Европа четко под козырек взяла отмывать грехи пендостана
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acor94
1607463804
а что, разве тренер белый? или жёлтый может быть?
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KalterJax
1607464336
Вот кто-нибудь из здесь присутствующих сильно обидется, если его белым назовут? я не понимаю, как можно обижаться на очевидный факт
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maygli
1607464987
Они теперь любой пук в сторону чёрных будут расизмом называть?!? Вот сразу видно, что они не жили во времена настоящего расизма.
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мы_не_рабы
1607465406
Маразм крепчает. Толерантная Гейропа, отмывает грехи рабовладельцев американского юга. Лижут америкосам везде, где можно и нельзя.
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Владислав Vlad
1607467596
Только расисты находят во всём расизм. Помните, как Джикия назвал Н.е.г.р.о.в шоколадками? Тут же расисты увидели в этом расизм, просто потому, что они расисты и думают по расистски. По-сути, расисты заставили чёрных стесняться своего цвета кожи. А как же жители Республики *****? А река *****? А *****? Теперь эти названия будут запрещать?))) Расист не тот, кто в гневе обозвал чёрного, расист тот, кто в любом найдёт расизм.
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Владислав Vlad
1607467787
Админы Бомбардира. Только, что я написал свой коммент, где упомянул 2 Африканские страны и большую реку на востоке Африки. Вы их теперь будете запрещать? А как же ЧМ? Неужели вы не будете писать название африканских стран на букву "Н"??? По-ходу вы уже на одном колене.
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Просто-333
1607478951
Вы ещё "Чёрный квадрат" Малевича переименуйте в афроамериканский, а автора запретите как расиста
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Закат ЕдРа
1607519655
Даже тут на сайте слово н.е.г.р. блокируется звездочками)))
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