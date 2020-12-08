«Нет расизму». «Истанбул» – о расистских оскорблениях арбитра

Маразм крепчает. Толерантная Гейропа, отмывает грехи рабовладельцев американского юга. Лижут америкосам везде, где можно и нельзя.
Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Истанбулом» был прерван в середине первого тайма из-за расистских оскорблений в адрес помощника главного тренера «Истанбула» Окана Бурука Пьера Вебо.
Резервный судья Себастьян Чолтеску назвал тренера «черным», а после удалил его и форварда «Истанбула» Демба Ба.
«Нет расизму», – говорится в сообщении «Истанбула» в твиттере.
NO TO RACISM | #Respect pic.twitter.com/Ic1BzfANoi— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) December 8, 2020
Футболисты «ПСЖ» и «Истанбула» ушли с поля из-за расистских оскорблений от резервного судьи