«Нет расизму». «Истанбул» – о расистских оскорблениях арбитра

Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Истанбулом» был прерван в середине первого тайма из-за расистских оскорблений в адрес помощника главного тренера «Истанбула» Окана Бурука Пьера Вебо.
Резервный судья Себастьян Чолтеску назвал тренера «черным», а после удалил его и форварда «Истанбула» Демба Ба.
«Нет расизму», – говорится в сообщении «Истанбула» в твиттере.
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Футболисты «ПСЖ» и «Истанбула» ушли с поля из-за расистских оскорблений от резервного судьи
Источник: твиттер «Истанбула»