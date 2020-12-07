CIES: ЦСКА – самая молодая команда Европы со средним возрастом 21,4 года

CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала рейтинг самых молодых европейских команд.

Лидером стал ЦСКА – средний возраст футболистов московского клуба составляет 21,4 года. Второй в рейтинге стала словацкая «Дунайска Стреда» (21,7), третьим – нидерландский «Херенвен» (22,1). «Спартак» расположился на 21-й строчке со средним возрастом 23,2 года.

Турецкий «Генчлербирлиги» – самая возрастная команда Европы (29 лет).