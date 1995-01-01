Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?
    2 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой
    3 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест

    CIES: ЦСКА – самая молодая команда Европы со средним возрастом 21,4 года

    CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала рейтинг самых молодых европейских команд.

    Лидером стал ЦСКА – средний возраст футболистов московского клуба составляет 21,4 года. Второй в рейтинге стала словацкая «Дунайска Стреда» (21,7), третьим – нидерландский «Херенвен» (22,1). «Спартак» расположился на 21-й строчке со средним возрастом 23,2 года.

    Турецкий «Генчлербирлиги» – самая возрастная команда Европы (29 лет).

    • ЦСКА идет на третьем месте в РПЛ.
    • Москвичи вылетели из Лиги Европы.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: CIES Football Observatory

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:45
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7247

      piligrim1986 28 минут назад

      у нас Ещ стату портит))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      paracetamol 58 минут назад

      А куль толку, что молодая?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19491

      Боцман59rus 1 час назад

      Самая молодая команда, играющая в полуфинале - Вот это ЗАГОЛОВОК, а так статистика - пук в лужу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -983

      Бoрат 1 час назад

      " 21,4 " - это фигня , не возраст определяет статус команд , главное вектор развития , а он верный только У НАС - В ЗЕНИТЕ и это " 3,14 " . Гыгыгы .

      -3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81181
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru