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  • CIES: ЦСКА – самая молодая команда Европы со средним возрастом 21,4 года

CIES: ЦСКА – самая молодая команда Европы со средним возрастом 21,4 года

7 декабря 2020, 17:45
6

CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала рейтинг самых молодых европейских команд.

Лидером стал ЦСКА – средний возраст футболистов московского клуба составляет 21,4 года. Второй в рейтинге стала словацкая «Дунайска Стреда» (21,7), третьим – нидерландский «Херенвен» (22,1). «Спартак» расположился на 21-й строчке со средним возрастом 23,2 года.

Турецкий «Генчлербирлиги» – самая возрастная команда Европы (29 лет).

  • ЦСКА идет на третьем месте в РПЛ.
  • Москвичи вылетели из Лиги Европы.

Источник: CIES Football Observatory
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Херенвен Генчлербирлиги
Комментарии (6)
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Боцман59rus
1607354606
Самая молодая команда, играющая в полуфинале - Вот это ЗАГОЛОВОК, а так статистика - пук в лужу
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paracetamol
1607356074
А куль толку, что молодая?
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piligrim1986
1607357891
у нас Ещ стату портит))))
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DOCTOR PENALTY
1607362252
Последние игры показали, что это не есть хорошо.
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СвинкаСправедливости
1607363821
Вместо Ещенко и Реброва заяви любых молодых и статистика изменится.
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