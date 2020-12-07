Писарев – об отборе к ЧМ-2022: «Предвижу большие проблемы. Третья корзина для нас очень сложная»

Бывший главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев поделился ожиданиями от предстоящей жеребьевки ЧМ-2022, который пройдет в Катаре.

«Из первой корзины всех стоит опасаться, очень серьезные соперники. Все говорят, что разницы между второй и третьей корзины нет, но я считаю, что она есть и очень большая.

Все-таки ситуация, что мы в третьей корзине очень осложняет нам задачу выхода. Будучи даже во второй корзине, мы не всегда попадали на чемпионате мира. 13 команд едут от Европы, в два раза тяжелее попасть, чем на тот же Евро.

Я предвижу большие проблемы для нас, кто бы нам там не выпал в соперники. Даже персонально невозможно говорить кто для нас лучше, а кто хуже. Как бы мы не пытались предугадывать, в этом году у всех все по-разному: подготовка, календари, кто-то доигрывал чемпионат, другие — нет, со зрителями и без них.

Очень много нюансов. Самое основное — третья корзина для нас очень сложная. С Евро ситуация легче, половина континента на него едет. Если б мы на него не попали, то можно было закрывать наш футбол», – приводит слова Писарева «Спорт-Экспресс».