Экс-президент «Москвы» Белоус: «Предлагал Фигу 8 миллионов в год, но он уехал на 2 миллиона в «Интер»

Бывший президент «Москвы» Юрий Белоус рассказал о несостоявшихся трансферах аргентинца Анхеля Ди Марии и португальца Луиша Фигу.

«Мы как-то выбирали между Ди Марией и Макси Моралесом. Как можно было не выбрать Анхеля? Мы его и выбрали. Я приехал в Торонто на ЧМ (U-19), но Ди Мария в последний момент отказался. Поехал в «Бенфику».

Почему? Во-первых, мы давали за него 6 миллионов, а португальцы – 8. Ну и одно дело – это в такую Москву приехать, морозную, а другое – в Португалию солнечную.

Фигу мог перейти в «Москву»? Да, это не шутка, так и было. Я вел эти переговоры, все цифры ему были конкретно сформулированы. Это, по-моему, был 2005 год. Спонсоры клуба готовы были выделить деньги на интересный проект.

Я сделал ему такое предложение... 8 миллионов евро в год! Он очень долго думал. Думаю, у него было много бессонных ночей, потому что потом он уехал на 2 миллиона в «Интер». Сказать нам «нет» он лично прилетел в Москву», – сообщил Белоус.