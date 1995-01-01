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    Экс-президент «Москвы» Белоус: «Предлагал Фигу 8 миллионов в год, но он уехал на 2 миллиона в «Интер»

    Бывший президент «Москвы» Юрий Белоус рассказал о несостоявшихся трансферах аргентинца Анхеля Ди Марии и португальца Луиша Фигу.

    «Мы как-то выбирали между Ди Марией и Макси Моралесом. Как можно было не выбрать Анхеля? Мы его и выбрали. Я приехал в Торонто на ЧМ (U-19), но Ди Мария в последний момент отказался. Поехал в «Бенфику».

    Почему? Во-первых, мы давали за него 6 миллионов, а португальцы – 8. Ну и одно дело – это в такую Москву приехать, морозную, а другое – в Португалию солнечную.

    Фигу мог перейти в «Москву»? Да, это не шутка, так и было. Я вел эти переговоры, все цифры ему были конкретно сформулированы. Это, по-моему, был 2005 год. Спонсоры клуба готовы были выделить деньги на интересный проект.

    Я сделал ему такое предложение... 8 миллионов евро в год! Он очень долго думал. Думаю, у него было много бессонных ночей, потому что потом он уехал на 2 миллиона в «Интер». Сказать нам «нет» он лично прилетел в Москву», – сообщил Белоус.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:57
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2018

      swot1205 9 минут назад

      опупеть какие цифры

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      Рейтинг: +19210

      DOCTOR PENALTY 15 минут назад

      Какой смысл было предлагать, если изначально было понятно, что Фигу покажет большую фигу. Что, не понимал, с кем имел дело?

      0
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      Рейтинг: +17

      Николишин 48 минут назад

      Так Фигу сколько раз стал чемпионом Италии?) А в России, чтобы он получил? Бабки не главное, по крайней мере были тогда.

      0
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      Рейтинг: +9542

      ilichkadr 52 минуты назад

      Юра, не неси фуфло. Фигу не поехал в Москву не потому, что она морозная. Уважающий себя футболист никогда не поедет в сомнительно-денежный проект, поскольку после его (проекта) неизбежного развала, остаёшься не удел. Где сейчас Москва, а где Интер?

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      Рейтинг: +18501

      bset 57 минут назад

      8 млн в год... И таких идиотов до сих пор полно в руководстве клубов РПЛ. Срочно запретить бюджетные деньги! Откуда эти 8 млн? С билетов насобирали, с фан-атрибутики или может с теле-прав? А потом всякие Кикнадзе ходят и рассказывают, что болельщики никакого влияния не оказывают, в том числе с финансовой точки зрения. Для кого футбол тогда? Для зажравшихся чиновников, которые отдают чужие деньги на зарплаты миллионерам?

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      Рейтинг: +1356

      Tsigan 1 час назад

      Мудрый португалец.

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