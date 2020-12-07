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  • Экс-президент «Москвы» Белоус: «Предлагал Фигу 8 миллионов в год, но он уехал на 2 миллиона в «Интер»

Экс-президент «Москвы» Белоус: «Предлагал Фигу 8 миллионов в год, но он уехал на 2 миллиона в «Интер»

7 декабря 2020, 10:57
23

Бывший президент «Москвы» Юрий Белоус рассказал о несостоявшихся трансферах аргентинца Анхеля Ди Марии и португальца Луиша Фигу.

«Мы как-то выбирали между Ди Марией и Макси Моралесом. Как можно было не выбрать Анхеля? Мы его и выбрали. Я приехал в Торонто на ЧМ (U-19), но Ди Мария в последний момент отказался. Поехал в «Бенфику».

Почему? Во-первых, мы давали за него 6 миллионов, а португальцы – 8. Ну и одно дело – это в такую Москву приехать, морозную, а другое – в Португалию солнечную.

Фигу мог перейти в «Москву»? Да, это не шутка, так и было. Я вел эти переговоры, все цифры ему были конкретно сформулированы. Это, по-моему, был 2005 год. Спонсоры клуба готовы были выделить деньги на интересный проект.

Я сделал ему такое предложение... 8 миллионов евро в год! Он очень долго думал. Думаю, у него было много бессонных ночей, потому что потом он уехал на 2 миллиона в «Интер». Сказать нам «нет» он лично прилетел в Москву», – сообщил Белоус.

  • ФК «Москва» прекратила существование в 2010 году.
  • Причина банкротства – отказ концерна «Норникель» финансировать клуб.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Москва Фигу Луиш Ди Мария Анхель
Комментарии (23)
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Tsigan
1607328223
Мудрый португалец.
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ilichkadr
1607328825
Юра, не неси фуфло. Фигу не поехал в Москву не потому, что она морозная. Уважающий себя футболист никогда не поедет в сомнительно-денежный проект, поскольку после его (проекта) неизбежного развала, остаёшься не удел. Где сейчас Москва, а где Интер?
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Untitled-1
1607335585
Отказал великому клубу, ну и кто теперь помнит этого безликого португальца!
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Граф2019
1607338170
я тоже показал кое-где фигу,и чуть не уехал в Магадан...
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JTherry
1607340305
"Причина банкротства ФК Москва – отказ концерна «Норникель» финансировать клуб" ...Фигу еще в 2005 предвидел банкротство 2010... уж лучше в теплой Италии в топ-лиге играть...
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Romio-xxx
1607340619
Норникелю не мешало бы Енисей нормально финансировать,а не Москву!!!Все-таки в Красноярском крае как никак!!!
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diadushka
1607341974
даже доигрывающий в 2005-м Фигу предпочел играть в футбол в Италии, чем деградировать в рпл
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O-kolesov
1607345358
А почему, Белоус не предложил 8 лямов участнику ВОВ ?
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Просто-333
1607346057
Решил напомнить о себе неудачный директор?
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anri1703
1607401330
Где Интер и где Москва это сейчас многие за длинным евро тянуться
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