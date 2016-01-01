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    «Тамбов»: «Все идет к тому, что реально можем сняться с РПЛ»

    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о ситуации в клубе. Он может сняться с чемпионата России из-за долгов.

    «У нас остается вариант с переездом в Саранск, если мы не снимемся с чемпионата. Нужно какое-то решение по нам со стороны главы региона, потому что пока все идет к тому, что мы реально можем сняться», – сказал Худяков.

    • Тамбовская область перестала финансировать клуб.
    • Команда идет в таблице в зоне переходных матчей.
    • Накануне «Тамбов» уступил «Спартаку» (1:5).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:28
    Комментарии3
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      Рейтинг: +5774

      САДЫЧОК 6 минут назад

      В том то и беда , что какой то глава региона решает быть футболу или нет ! Гнать всех этих глав , к чертовой б@бушке !

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      Рейтинг: +11511

      alarm 30 минут назад

      план Б: расформировать спартаг, как позор страны, имущество продать, на открывашке открыть рынок, а все вырученные средства направить тамбову в качестве помощи.

      0
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      Рейтинг: +592

      Хейтер Аларм > alarm 35 секунд назад

      Так как же ты будешь жить без спартага? ) Хейтить же некого будет ((

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