«Тамбов»: «Все идет к тому, что реально можем сняться с РПЛ»

В том то и беда , что какой то глава региона решает быть футболу или нет ! Гнать всех этих глав , к чертовой б@бушке !
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о ситуации в клубе. Он может сняться с чемпионата России из-за долгов.
«У нас остается вариант с переездом в Саранск, если мы не снимемся с чемпионата. Нужно какое-то решение по нам со стороны главы региона, потому что пока все идет к тому, что мы реально можем сняться», – сказал Худяков.
- Тамбовская область перестала финансировать клуб.
- Команда идет в таблице в зоне переходных матчей.
- Накануне «Тамбов» уступил «Спартаку» (1:5).