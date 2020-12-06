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«Тамбов»: «Все идет к тому, что реально можем сняться с РПЛ»

6 декабря 2020, 10:28
49

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о ситуации в клубе. Он может сняться с чемпионата России из-за долгов.

«У нас остается вариант с переездом в Саранск, если мы не снимемся с чемпионата. Нужно какое-то решение по нам со стороны главы региона, потому что пока все идет к тому, что мы реально можем сняться», – сказал Худяков.

  • Тамбовская область перестала финансировать клуб.
  • Команда идет в таблице в зоне переходных матчей.
  • Накануне «Тамбов» уступил «Спартаку» (1:5).

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Тамбов
Комментарии (49)
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Ломовка
1607241936
Главам регионов сейчас не до футбола. Все бабло идет в Москву и Питер, остальные просто выживают. Поэтому для Тамбова лучшим вариантом будет просто слиться, переезд в Саранск ничего не решит.
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Lester84
1607242238
Да и хрен бы с вами. Нах вы вообще на чемпионат заявлялись? Каждый год одно и то же. 2-3 команды пассажиров-лифтеров, которые с протянутой рукой весь сезон играют. Избавиться бы от них - глядишь и чемпионат поинтереснее бы стал
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Боцман59rus
1607242659
Команда - вахтовик, ездят на заработки в другой город и хотят чтобы родной губернатор платил зарплату. А глава не дурак и платить аренду, а по сути содержать стадион в Саранске он не хочет и на к,у,ю он видел весь РФС и ФК Тамбов вместе взятых, на игру которых без слез не взглянешь, что и доказывает посещаемость матчей до пандемии. Хотите играть зарабатывайте сами, а не за счёт бюджетников и работяг, с зарплатой в четвертак, а кривоногим подавай по ляму в месяц, за что? - Губернатору респект
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серега кашин
1607243362
не нужны такие команды в чемпионате, пусть играют в фнл или уходят в любители и сократить чемпионат до 12 более стабильных в финансовом плане команд
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oyabun
1607243849
Ситуация в целом очень печальная. Огромная страна даже 16 клубов не может содержать в высшей лиге. Постоянно кто уходит по финансовым причинам. И это уже не о футболе. Это уровень всеобщего обнищания.
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ALEX ML
1607246165
Надо с друзей воришек дерипасок тимченко разных струсить на нужды таких клубов
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FanatSerj
1607248367
Ну так не все главы регионов хотят участвовать в этом распиле и освоении бабла. Платить паспортистам в раза 3 меньше и тогда была бы какая то реальная материальная база на существование клуба без глобальных подсосов в РПЛ, причем как наши паспортисты играют на фоне еврокубков они даже и туда уехать не смогут. Но опять же никто этого делать не будет т.к на этом кормиться очень много всяких прихлебателей и присосавшихся.
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maior-60
1607251348
Да снимайтесь уже. Хватит ныть.
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семёнычев
1607254709
насколько я "понимаю в медицине", в современной России есть только один человек, который любит футбол на уровне "любви прошлого века",то есть любви чистой и благородной( например братья Старостины) и звать его - СЕРГЕЙ ГАЛИЦКИЙ!!! Бросить бизнес ради футбола- уникум какой-то!!! Посмотрите вокруг: эталон бизнесмена- рожа сечина, с мыслями о прибыли и стремлением погастить убытки за чужой счёт, ну и глядя на портрет приходить ассоциации девиза: сожрать, пережрать, выжраться и снова нажраться.... Кому нужен этот футбол в Тамбове? или в Саранске? ОСВОИТЬ ДЕНЬГИ- вот цель и государственных структур и уж тем более частных...
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Hektor 84
1607255765
Чем меньше таких клубов будет, тем лучше!
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