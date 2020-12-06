«Тамбов»: «Все идет к тому, что реально можем сняться с РПЛ»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о ситуации в клубе. Он может сняться с чемпионата России из-за долгов.

«У нас остается вариант с переездом в Саранск, если мы не снимемся с чемпионата. Нужно какое-то решение по нам со стороны главы региона, потому что пока все идет к тому, что мы реально можем сняться», – сказал Худяков.