Айртон: «В схеме с тремя центральными защитниками чувствую себя комфортнее»

Левый защитник «Спартака» Айртон рассказал о своем прогрессе после перехода в московскую команду, недостатках в игре и главном козыре.

– Скоро исполнится два года с того момента, как ты перешел в «Спартак». Как оценишь свой прогресс за это время?

– Вспоминаю свое первое знакомство с Россией. Было сложно и непривычно. Спасибо тренеру, который сразу стал мне доверять: это помогло освоиться и начать развиваться.

– Согласен, что переход на схему с тремя центральными защитниками позволил тебе раскрыться?

– В этой схеме чувствую себя действительно комфортнее.

– Ты славишься высокой скоростью, но тебя довольно часто ругали за то, что не всегда принимаешь правильные решения в завершающей стадии. Однако сейчас такие претензии звучат реже. Как удается контролировать себя, когда разгоняешься на максимум?

- Идеальных футболистов не бывает. Свои слабые стороны я осознаю и критику воспринимаю нормально. При этом стараюсь прибавлять не только в атакующих действиях и завершении, но и в обороне. Ведь матчах с сильными соперниками о защите приходится думать заметно больше.

– И все-таки – какой твой главный козырь?

– Атака!

По итогам 16 туров «Спартак» делит лидерство в РПЛ с «Зенитом» и ЦСКА.

Айртон в текущем сезоне забил три гола и сделал один ассист в 16 матчах.

Айртон – об успехах «Спартака» в этом сезоне: «Просто тренеру дали время внедрить свои идеи»