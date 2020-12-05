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  • Айртон: «В схеме с тремя центральными защитниками чувствую себя комфортнее»

Айртон: «В схеме с тремя центральными защитниками чувствую себя комфортнее»

5 декабря 2020, 11:49

Левый защитник «Спартака» Айртон рассказал о своем прогрессе после перехода в московскую команду, недостатках в игре и главном козыре.

– Скоро исполнится два года с того момента, как ты перешел в «Спартак». Как оценишь свой прогресс за это время?

– Вспоминаю свое первое знакомство с Россией. Было сложно и непривычно. Спасибо тренеру, который сразу стал мне доверять: это помогло освоиться и начать развиваться.

– Согласен, что переход на схему с тремя центральными защитниками позволил тебе раскрыться?

– В этой схеме чувствую себя действительно комфортнее.

– Ты славишься высокой скоростью, но тебя довольно часто ругали за то, что не всегда принимаешь правильные решения в завершающей стадии. Однако сейчас такие претензии звучат реже. Как удается контролировать себя, когда разгоняешься на максимум?

- Идеальных футболистов не бывает. Свои слабые стороны я осознаю и критику воспринимаю нормально. При этом стараюсь прибавлять не только в атакующих действиях и завершении, но и в обороне. Ведь матчах с сильными соперниками о защите приходится думать заметно больше.

– И все-таки – какой твой главный козырь?

– Атака!

  • По итогам 16 туров «Спартак» делит лидерство в РПЛ с «Зенитом» и ЦСКА.
  • Айртон в текущем сезоне забил три гола и сделал один ассист в 16 матчах.

Айртон – об успехах «Спартака» в этом сезоне: «Просто тренеру дали время внедрить свои идеи»

Источник: Официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Айртон
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