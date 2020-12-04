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    Айртон: «В схеме с тремя центральными защитниками чувствую себя комфортнее»

    Левый защитник «Спартака» Айртон рассказал о своем прогрессе после перехода в московскую команду, недостатках в игре и главном козыре.

    – Скоро исполнится два года с того момента, как ты перешел в «Спартак». Как оценишь свой прогресс за это время?

    – Вспоминаю свое первое знакомство с Россией. Было сложно и непривычно. Спасибо тренеру, который сразу стал мне доверять: это помогло освоиться и начать развиваться.

    – Согласен, что переход на схему с тремя центральными защитниками позволил тебе раскрыться?

    – В этой схеме чувствую себя действительно комфортнее.

    – Ты славишься высокой скоростью, но тебя довольно часто ругали за то, что не всегда принимаешь правильные решения в завершающей стадии. Однако сейчас такие претензии звучат реже. Как удается контролировать себя, когда разгоняешься на максимум?

    - Идеальных футболистов не бывает. Свои слабые стороны я осознаю и критику воспринимаю нормально. При этом стараюсь прибавлять не только в атакующих действиях и завершении, но и в обороне. Ведь матчах с сильными соперниками о защите приходится думать заметно больше.

    – И все-таки – какой твой главный козырь?

    – Атака!

    • По итогам 16 туров «Спартак» делит лидерство в РПЛ с «Зенитом» и ЦСКА.
    • Айртон в текущем сезоне забил три гола и сделал один ассист в 16 матчах.

    Айртон – об успехах «Спартака» в этом сезоне: «Просто тренеру дали время внедрить свои идеи»

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    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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