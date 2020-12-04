Семак: «График – сумасшедший, особенно для игроков сборной, у которых было семь выездов подряд»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о сложностях календаря, который был у игроков команды в течение последнего месяца.
– Сергей Богданович, «Зенит» месяц не играл в Петербурге. Что для команды значит возвращение домой?
– Конечно, график – сумасшедший, особенно для игроков сборной, у которых было семь выездов подряд. Это очень тяжело.
Сейчас рады, что наконец-то вернулись и последние матчи в календарном году проведем у себя дома. Естественно, дома играть всегда приятнее. Рады, что закончился этот достаточно сложный выездной отрезок.
- До зимней паузы «Зенит» примет «Урал», дортмундскую «Боруссию», «Динамо» и «Спартак».
- В предыдущих четырех матчах петербуржцы играли на выезде, дважды сыграв вничью в РПЛ и дважды потерпев поражения в Лиге чемпионов.
Источник: Официальный сайт «Зенита»