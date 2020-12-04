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    Семак: «График – сумасшедший, особенно для игроков сборной, у которых было семь выездов подряд»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о сложностях календаря, который был у игроков команды в течение последнего месяца.

    – Сергей Богданович, «Зенит» месяц не играл в Петербурге. Что для команды значит возвращение домой?

    – Конечно, график – сумасшедший, особенно для игроков сборной, у которых было семь выездов подряд. Это очень тяжело.

    Сейчас рады, что наконец-то вернулись и последние матчи в календарном году проведем у себя дома. Естественно, дома играть всегда приятнее. Рады, что закончился этот достаточно сложный выездной отрезок.

    • До зимней паузы «Зенит» примет «Урал», дортмундскую «Боруссию», «Динамо» и «Спартак».
    • В предыдущих четырех матчах петербуржцы играли на выезде, дважды сыграв вничью в РПЛ и дважды потерпев поражения в Лиге чемпионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5996

      NewLife 10 минут назад

      А ты у летчика спроси, сколько у него выездов, и не жалуется, сажает правильно после каждого вылета за зарплату, не сравнимую с зюбиной. На субботник вас, уголек разгружать, чтоб служба медом не казалась.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +11324

      alarm 1 час назад

      и даже с таким графиком на 1 месте в чемпе. и на десерт ещё свинину подадут 16 числа)

      0
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      Рейтинг: -228

      net zenit1967 > alarm 11 минут назад

      если просрете повесишься собака клонообразующая?

      1
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      Рейтинг: +6693

      Сильвербой 1 час назад

      Как же эти ублюдки зае..ли, каждый год у них сложный график!!! Я удивляюсь как у вас сил хватает до банкамата дойти, после такого сложного графика!!!???

      4
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