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  • Семак: «График – сумасшедший, особенно для игроков сборной, у которых было семь выездов подряд»

Семак: «График – сумасшедший, особенно для игроков сборной, у которых было семь выездов подряд»

4 декабря 2020, 16:30
20

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о сложностях календаря, который был у игроков команды в течение последнего месяца.

– Сергей Богданович, «Зенит» месяц не играл в Петербурге. Что для команды значит возвращение домой?

– Конечно, график – сумасшедший, особенно для игроков сборной, у которых было семь выездов подряд. Это очень тяжело.

Сейчас рады, что наконец-то вернулись и последние матчи в календарном году проведем у себя дома. Естественно, дома играть всегда приятнее. Рады, что закончился этот достаточно сложный выездной отрезок.

  • До зимней паузы «Зенит» примет «Урал», дортмундскую «Боруссию», «Динамо» и «Спартак».
  • В предыдущих четырех матчах петербуржцы играли на выезде, дважды сыграв вничью в РПЛ и дважды потерпев поражения в Лиге чемпионов.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (20)
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Сильвербой
1607089266
Как же эти ублюдки зае..ли, каждый год у них сложный график!!! Я удивляюсь как у вас сил хватает до банкамата дойти, после такого сложного графика!!!???
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NewLife
1607092588
А ты у летчика спроси, сколько у него выездов, и не жалуется, сажает правильно после каждого вылета за зарплату, не сравнимую с зюбиной. На субботник вас, уголек разгружать, чтоб служба медом не казалась.
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Psih86
1607093466
ЗП у вас сумасшедшие, в том числе и у самого Семака, а график как график, а то привыкли раз в неделю играть и получать миллионы...
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Hektor 84
1607098887
Ну ну бедняжки вас пожалеть надо. Зарплаты ваши надо порезать до уровня остального населения страны. А то подзажрались. Может тогда играть научитесь.
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Hektor 84
1607098963
А как же в топ 5 евро чемпионатов играют? И не ноют.
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FCTB
1607099033
А у других команд, что по одной игре было?? Они должны в каждой игре выкладываться по полной, а не устраивать хождение по полю. За такие зарплаты как у них не важно по 7 выездов или по 1. Они должны достойно играть. Зарплаты им урезать надо. Причем всем игрокам команд РПЛ. Сделать максимальную зарплату 100 тыс плюс бонусы и пусть играют. За плохую игру снимать премию. Эти кривоногие бездари не достойны таких зарплаты.
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mamba9090909
1607100218
А ещё, в народе говорят, что плохому танцору всегда что то мешает. То яйца распухли, то пол с у ч к о в а т.
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black and yellow
1607108530
бакланы мешают, а так бы ух .........)))
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general.lizyukov
1607111305
Вы на Сахалин летали, что ли? Богданыч, ну йоптваю.... Самому не стыдно?
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Каратель помойников
1607115968
опять нытьё...вы летали на комфортабельных самолётах,а не колесили на гужевых повозках,жили в хороших гостиницах,а не в палатках,питались в ресторанах,а не грызли сухари ,и при этом получали за всё это огромные деньги...а потом просто ходили пешком по полю,не показали ничего..80% россиян(если не больше) живут действительно в сумашедшем режиме(дом-семья-работа-дети-учёба-комуналка-одеться/обуться-как то-прожить на тот мизер который называется зп)... вы там не опуели?! кисейные барышни
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