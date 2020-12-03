Водитель телеведущей «Первого канала» решил взыскать с Кокорина и Мамаева миллион рублей

Водитель телеведущей «Первого канала» Виталий Соловчук, избитый футболистами «Спартака» и «Ростова» Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, подал иск на возмещение морального вреда в миллион рублей.

Адвокат Мамаева Игорь Бушманов готовит возражение, считая, что размер иска – это злоупотребление нормами права, пишет «РБК». Бушманов также сообщил, что Соловчук отказался от предложенной Мамевым компенсации в 500 тысяч рублей. Возражение будет подавать также и адвокат Кокорина.

Кроме того, водитель хочет взыскать со всех фигурантов дела более 42 тысяч рублей в качестве компенсации за расходы на лечение. Предварительная беседа по иску назначена на 14 декабря.