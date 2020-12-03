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  • Водитель телеведущей «Первого канала» решил взыскать с Кокорина и Мамаева миллион рублей

Водитель телеведущей «Первого канала» решил взыскать с Кокорина и Мамаева миллион рублей

3 декабря 2020, 13:54
17

Водитель телеведущей «Первого канала» Виталий Соловчук, избитый футболистами «Спартака» и «Ростова» Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, подал иск на возмещение морального вреда в миллион рублей.

Адвокат Мамаева Игорь Бушманов готовит возражение, считая, что размер иска – это злоупотребление нормами права, пишет «РБК». Бушманов также сообщил, что Соловчук отказался от предложенной Мамевым компенсации в 500 тысяч рублей. Возражение будет подавать также и адвокат Кокорина.

Кроме того, водитель хочет взыскать со всех фигурантов дела более 42 тысяч рублей в качестве компенсации за расходы на лечение. Предварительная беседа по иску назначена на 14 декабря.

  • Футболисты участвовали в избиении двух человек в Москве в октябре 2018 года.
  • Игроки провели в тюрьме 11 месяцев.

Источник: «РБК»
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Мамаев Павел Кокорин Александр
Комментарии (17)
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серега кашин
1606995163
он бы еще лет через 10 вспомнил
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Алехсбургер.
1606995938
Иди таксуй около "Открытие-Арены". Там подают..А может быть добавят.
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InterMilLano1908
1606996059
Обосать бы его не помешало
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JTherry
1606997382
злоупотребление нормами права - серьезный довод для судей...
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raritet
1606997417
всем хочется откусить от пирога...
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BarStep
1607007143
Особенно здесь инородно звучит "избитый футболистами «Спартака» и «Ростова""... В офисах этих клубов встрепенулись от неожиданности..
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BRO_football
1607009385
Зарабатывают в своих клубах миллионы, а ещё и торговаться собираются! Миллион рублей для них дорого! Да вы на адвокатов больше потратите!
Ответить
Иван Петров 1986
1607009535
А чего на халяву не урвать.
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Dr.Metal
1607011789
Так люди уже отбыли сроки, то какой компенсации вообще может быть речь?
Ответить
nominum
1607026759
Проснулся, гля. Бабло закончилось? Бросай авто, иди в футбол. Хуже в РПЛ уже один хрен не будет.
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