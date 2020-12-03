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  • Семак – об отставке: «Вопрос не ко мне, а к нашим руководителям»

Семак – об отставке: «Вопрос не ко мне, а к нашим руководителям»

3 декабря 2020, 08:55
72

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о возможном увольнении с занимаемого поста.

– Есть ли хоть что-то позитивное в этой еврокубковой кампании? Нет ли у вас опасений, что руководство клуба может отправить вас в отставку?

– По поводу кампании – для любого тренера, особенно российской команды, выступающей в Лиге чемпионов, это сложнейший год со всеми сопутствующими обстоятельствами, которые происходили и происходят.

По поводу руководства – вопрос не ко мне, а к нашим руководителям. Мое дело работать и выполнять задачи, которые стоят передо мной. Что я и делаю. Задача у нас одна – выигрывать чемпионат и каждый год стараться играть в Лиге чемпионов.

Естественно, нужно строить сильную команду, чтобы быть конкурентоспособными в Европе. Это самое важное. В этом году были определенные сложности для этого. Надеюсь, в будущем будет легче.

  • «Зенит» набрал одно очко в пяти турах ЛЧ.
  • Команда уже не поднимется выше последнего места в группе.
  • На следующей неделе петербуржцы сыграют с дортмундской «Боруссией».

«Пенальти нас опять подкосил». Семак – о причинах поражения в матче с «Брюгге»

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит Семак Сергей
Комментарии (72)
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CSKA471
1606975098
Позор и стыд
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Fusballer
1606975438
Как чабан отвечает.
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maior-60
1606976030
Ни совести, ни чести.
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Cules2013
1606976329
О как мы заговорили, ну тогда всё становится на свои места, ясно почему такие результаты. В списке бывших игроков, которые растеряли своё былое уважение, на одного человека прибыло.
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Fusballer
1606980049
Максим Алланазаров, "Спорт Экспресс" "«Зенит» не виноват в лигочемпионском провале. Команду подкосили сразу несколько факторов. 1. Лимит на легионеров в России. 2. Тяжелейших график, в котором играл клуб. 3. Многочисленные перелеты. 4. Слабые соперники внутри чемпионата России, которые мешают «Зениту» расти. 5. Травмы ведущих футболистов Артема Дзюбы и Малкома, которые помешали коллективу с Невы показать истинную силу. 6. Судьи. 7. Сумасшедшее давление со стороны болельщиков в России. Все ждали от самого популярного клуба страны выхода в финал. Вы бы сами попробовали сыграть успешно, когда ВСЁ против тебя. Смеются все, умники."
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Дедуктор
1606980998
Последнее место в довольно сильной группе это не совсем провал. Хучь, одно очечко и то набрали. В отличие от грандиозного провала свинарника в не столь давние еще времена. А вот, то, что Зенит при Семаке совершенно явным образом не прогрессирует - это факт. Типичный для последних двух лет нахождения Семака у руля команды. Более того, деградирует Зенит. Еще и довольно неприглядная трансферная кампания. Собирают европейских инвалидов и пенсионеров, а также - паспортистов с весьма проблемными морально-волевыми качествами - кузяева и т.п..
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Закат ЕдРа
1606983047
Мы за Богданыча. Он наш тренер!!!! Вы просто не понимаете. 1 очко в группе это символ перовго места. А если развернуть таблицу то мы на первом месте.
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САДЫЧОК
1606984546
Семак – об отставке: «Вопрос не ко мне...Тряпка и позорник !
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ilichkadr
1606988430
Хороший ты мужик, Сергей Богданыч, но не орёл........ P.S. Не жаль Семака совсем. Даже не чабан, характер не тот. Ведь знал куда шёл. Знал, что опыта кот наплакал. Догадывался, что к его мнению особо прислушиваться не будут. Рано или поздно сказка заканчивается. Надо полагать, что не попадание в лигочемпионскую зону ему не простят.
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mutabor0992
1606993990
Не мужик.
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