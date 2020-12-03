Семак – об отставке: «Вопрос не ко мне, а к нашим руководителям»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о возможном увольнении с занимаемого поста.

– Есть ли хоть что-то позитивное в этой еврокубковой кампании? Нет ли у вас опасений, что руководство клуба может отправить вас в отставку?

– По поводу кампании – для любого тренера, особенно российской команды, выступающей в Лиге чемпионов, это сложнейший год со всеми сопутствующими обстоятельствами, которые происходили и происходят.

По поводу руководства – вопрос не ко мне, а к нашим руководителям. Мое дело работать и выполнять задачи, которые стоят передо мной. Что я и делаю. Задача у нас одна – выигрывать чемпионат и каждый год стараться играть в Лиге чемпионов.

Естественно, нужно строить сильную команду, чтобы быть конкурентоспособными в Европе. Это самое важное. В этом году были определенные сложности для этого. Надеюсь, в будущем будет легче.

«Зенит» набрал одно очко в пяти турах ЛЧ.

Команда уже не поднимется выше последнего места в группе.

На следующей неделе петербуржцы сыграют с дортмундской «Боруссией».

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