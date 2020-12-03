Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    2 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    3 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?

    Семак – об отставке: «Вопрос не ко мне, а к нашим руководителям»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о возможном увольнении с занимаемого поста.

    – Есть ли хоть что-то позитивное в этой еврокубковой кампании? Нет ли у вас опасений, что руководство клуба может отправить вас в отставку?

    – По поводу кампании – для любого тренера, особенно российской команды, выступающей в Лиге чемпионов, это сложнейший год со всеми сопутствующими обстоятельствами, которые происходили и происходят.

    По поводу руководства – вопрос не ко мне, а к нашим руководителям. Мое дело работать и выполнять задачи, которые стоят передо мной. Что я и делаю. Задача у нас одна – выигрывать чемпионат и каждый год стараться играть в Лиге чемпионов.

    Естественно, нужно строить сильную команду, чтобы быть конкурентоспособными в Европе. Это самое важное. В этом году были определенные сложности для этого. Надеюсь, в будущем будет легче.

    • «Зенит» набрал одно очко в пяти турах ЛЧ.
    • Команда уже не поднимется выше последнего места в группе.
    • На следующей неделе петербуржцы сыграют с дортмундской «Боруссией».

    «Пенальти нас опять подкосил». Семак – о причинах поражения в матче с «Брюгге»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:55
    Комментарии43
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1108

      ruded 9 минут назад

      оставят еще на год, пандемия же помешала "отличному" тренеру

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5743

      САДЫЧОК 15 минут назад

      Семак – об отставке: «Вопрос не ко мне...Тряпка и позорник !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9383

      paracetamol 16 минут назад

      Гнать надо тупаря. Ни тактики, ни стратегии, ничего не выработал. Молодежью не занимается. При таких горе рукоразводителях, как он и Медведев, появления Кержаковых и Аршавиных не жди. Гнать, гнать и еще раз гнать! Всю тупую зажравшуюся шайку!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17833

      silver29 19 минут назад

      Руки прочь от Богданыча, куда он пойдет ? у мужика шестеро ртов и ипотека висит.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6986

      Вомбат > silver29 11 минут назад

      Ипотека? С такой зарплатой дом в кредит не покупают. Правда и ртов там не шесть а 9, считая неработающую жену и приемных детей. Но руккола и пекинская капуста стоят недорого.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +286

      hmelarj 24 минуты назад

      смотрел на Зальцбург и сравнивал в нашими клубами - никто не играет так быстро как они. Класса австрийцам не достаёт но они компенсируют это скоростью, а наши ставят автобус ради результата а результата то и нет.а что Семак? от него требуют результат любой ценой он и ставит автобус. быстро то играть не можем.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2807

      Nesterenko 25 минут назад

      - Станислав Саламович...
      - *уй соси!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +286

      hmelarj > Nesterenko 21 минуту назад

      да клубы играют медленно. и сборная также.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +158

      faten 36 минут назад

      Ну какой ты тренер? Сам себе только не ври в Уфе скоро место освободиться вот там попробуй что нибудь выиграй!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2051

      Дедуктор 37 минут назад

      Неумение и нежелание быстро бегать. Неумение и нежелание бить по воротам. Всё.
      В этой примитивной игре под названием "футбол" уже только командная скорость и наличие игроков, не боящихся бить по воротам, позволяет рассчитывать на успех. Можно вспомнить матч Зенита с Рубином. Чутка бригада Слуцкера прибавила в скорости и Зенит оказался несостоятельным. А тут бельгийцы. Которые всегда отличались скоростью и атлетизмом. Пошарил Семак - чем и как этому противодействовать. Но - пусто!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -154

      Закат ЕдРа 40 минут назад

      Мы за Богданыча. Он наш тренер!!!!
      Вы просто не понимаете. 1 очко в группе это символ перовго места. А если развернуть таблицу то мы на первом месте.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -24

      fabo26 59 минут назад

      Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. Если будете брать скажите что от " fabo ", буду благодарен. Сайт - tgtennis.com

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80964
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru