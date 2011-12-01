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    «Пенальти нас опять подкосил». Семак – о причинах поражения в матче с «Брюгге»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал разгромное поражение в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (0:3).

    «План на игру был — играть активно и агрессивно в атаке. К сожалению, агрессивности было немного, но до первого пропущенного мяча и у наших ворот не было особой остроты.

    Пенальти нас опять подкосил. К сожалению, много ошибаемся у своих ворот. Пенальти стал переломным моментом, после которого развернуть игру было достаточно сложно.

    Теперь надо, чтобы наши лидеры набирали форму к матчам чемпионата России. По многим причинам было много травмированных и выбывших. Нам надо потихонечку собирать состав, потому что сейчас не такой большой выбор игроков в каждом матче», – сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

    • «Зенит» потерпел самое крупное поражение в нынешнем сезоне.
    • Петербуржцы пропустили в каждом из пяти матчей на групповом этапе ЛЧ.
    • «Зенит» занял последнее место в группе Лиги чемпионов во втором сезоне подряд.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 01:38
    Комментарии9
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      Рейтинг: +2688

      Snek 17 минут назад

      Семак должен подать в отставку, текущие результаты являются его виной, остальное не важно.

      0
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      Рейтинг: +5929

      Владислав Vlad 41 минуту назад

      Самое смешное, что всё это спишут на усталость и макаронавирус. Мол. футболисты устали из-за плотного календаря. А в прошлом году просто не повезло.)

      0
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      Рейтинг: +1416

      Nevsky_RU 55 минут назад

      Одно нытьё. А остальные игроки в клубе кто? Зачем они, если выпуская их он походу на результат не рассчитывает. Работа тренера побеждать. Побеждать с тем что есть. Как Бердыев в своё время. А этот только поскултвает, это не то, то не так. Да у команды не было ни игры ни шансов. Ну и привет Медведеву всё равно, который себе 4 за летние трансферы поставил)) Купили типа, а он не играет. Отличное приобретение. Это уже традицией становится))

      1
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      Рейтинг: +2827

      Axe111 56 минут назад

      АХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХА

      1
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      Рейтинг: +1420

      GermanVo 1 час назад

      А до пенальти вас что подкосило???

      2
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      Рейтинг: +5929

      Владислав Vlad > GermanVo 44 минуты назад

      У них был план.)))

      0
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      Рейтинг: +454

      mp7700 1 час назад

      Вас подкосило не уменее играть в футбол.
      Если в России все решают бабло и пенсионеры в команде с опытом, то в Европе решает умение играть в футбол.

      3
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      Рейтинг: +1137

      Ужас Бората 1 час назад

      Стыдно за синит! Позор аларму!

      2
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      Рейтинг: +5581

      maior-60 1 час назад

      Подкосили рас3,14здяйство игроков и непрофессионализм тренера.

      6
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