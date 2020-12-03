«Пенальти нас опять подкосил». Семак – о причинах поражения в матче с «Брюгге»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал разгромное поражение в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (0:3).
«План на игру был — играть активно и агрессивно в атаке. К сожалению, агрессивности было немного, но до первого пропущенного мяча и у наших ворот не было особой остроты.
Пенальти нас опять подкосил. К сожалению, много ошибаемся у своих ворот. Пенальти стал переломным моментом, после которого развернуть игру было достаточно сложно.
Теперь надо, чтобы наши лидеры набирали форму к матчам чемпионата России. По многим причинам было много травмированных и выбывших. Нам надо потихонечку собирать состав, потому что сейчас не такой большой выбор игроков в каждом матче», – сказал Семак в эфире «Матч ТВ».
- «Зенит» потерпел самое крупное поражение в нынешнем сезоне.
- Петербуржцы пропустили в каждом из пяти матчей на групповом этапе ЛЧ.
- «Зенит» занял последнее место в группе Лиги чемпионов во втором сезоне подряд.
Источник: «Матч ТВ»