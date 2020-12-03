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  • «Пенальти нас опять подкосил». Семак – о причинах поражения в матче с «Брюгге»

«Пенальти нас опять подкосил». Семак – о причинах поражения в матче с «Брюгге»

3 декабря 2020, 01:38
53

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал разгромное поражение в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (0:3).

«План на игру был — играть активно и агрессивно в атаке. К сожалению, агрессивности было немного, но до первого пропущенного мяча и у наших ворот не было особой остроты.

Пенальти нас опять подкосил. К сожалению, много ошибаемся у своих ворот. Пенальти стал переломным моментом, после которого развернуть игру было достаточно сложно.

Теперь надо, чтобы наши лидеры набирали форму к матчам чемпионата России. По многим причинам было много травмированных и выбывших. Нам надо потихонечку собирать состав, потому что сейчас не такой большой выбор игроков в каждом матче», – сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

  • «Зенит» потерпел самое крупное поражение в нынешнем сезоне.
  • Петербуржцы пропустили в каждом из пяти матчей на групповом этапе ЛЧ.
  • «Зенит» занял последнее место в группе Лиги чемпионов во втором сезоне подряд.

Источник: «Матч ТВ»
Лига чемпионов Зенит Брюгге Семак Сергей
Комментарии (53)
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maior-60
1606949174
Подкосили рас3,14здяйство игроков и непрофессионализм тренера.
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Nevsky_RU
1606951144
Одно нытьё. А остальные игроки в клубе кто? Зачем они, если выпуская их он походу на результат не рассчитывает. Работа тренера побеждать. Побеждать с тем что есть. Как Бердыев в своё время. А этот только поскултвает, это не то, то не так. Да у команды не было ни игры ни шансов. Ну и привет Медведеву всё равно, который себе 4 за летние трансферы поставил)) Купили типа, а он не играет. Отличное приобретение. Это уже традицией становится))
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Владислав Vlad
1606952007
Самое смешное, что всё это спишут на усталость и макаронавирус. Мол. футболисты устали из-за плотного календаря. А в прошлом году просто не повезло.)
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plehanov6
1606959570
У Богданыча, последнее время, везде - то х.. длинный, то рубаха короткая!!!
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Просто-333
1606963731
План на игру был — играть активно и агрессивно в атаке. Пенальти нас опять подкосил.- И вы перестали атаковать? Логика железная.Опять бред сумасшедшего Семака?
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Play
1606966743
Опять те же самые отмазки как по конспекту - пенальти нас опять подкосил, а так-то план на игру был активно и агрессивно играть в атаке. Что за бред? Пенальти был на 58 минуте, а вы уже первый тайм по ударам 9 - 1 уступили. То же самое, что с Лацио было. Я думаю, если в заключительном матче Зенит проиграет Боруссии 0 -10, и девятый гол забьют с пенальти, Семак опять скажет, что установка была играть на победу, но пенальти всё подкосил.
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ЮНик
1606967784
Не пенальти вас подкосило, а немеренное, абсолютно незаслуженное бабло. Зарплата - это ЗАРАБОТАННАЯ ПЛАТА. А у вас зряплата. На хрена развиваться, стремиться к совершенству, к выступлению в лучших мировых лигах? "Вас и здесь неплохо кормят". Даже слишком хорошо! И зачем в таком случае ноги стирать до колен на тренировках и играх. Такой себе внутренний междусобойчик для "денежных мешков" в ВИП-ложах и орущих буратин на виражах изображаете. А в Европе вам 0,3 копейки цена. Зато заслуженная!
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oyabun
1606969098
А где то люди радуются покеру.. А у нас один пенальти оказывается всю игру решает. Самому то не стыдно так отмазываться?
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Кинстифа
1606969171
ЭТО Вам не продажная судейская система РПЛ )))
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MaxRnD
1606969233
Зато есть повод задуматься, как эти самые пенальти подкашивают в играх с вами заведомо более слабые команды во внутреннем чемпионате ....
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