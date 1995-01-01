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    Магнуссон: «У ЦСКА нет спада. Задача – уйти на зимний перерыв лидерами РПЛ»

    Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон прокомментировал положение команды в РПЛ и Лиге Европы.

    «У нас нет спада, абсолютно уверен. Нужно думать о хорошем и ни в коем случае не сдаваться. Важно сохранять терпение, и все хорошее непременно вернется обратно. Мы по-прежнему наверху таблицы, ведем борьбу за титул. Не о чем беспокоиться. Будем выходить, сражаться и брать свои очки.

    ЦСКА хорошо идет в чемпионате. Два последних матча сложились не лучшим образом, но сейчас все команды теряют очки. Наша ближайшая задача – уйти на зимний перерыв лидерами. Тогда мы получим удовольствие от каникул. Лига Европы? Мне кажется, в этом турнире нам не особо везет. По качеству игры нынешний розыгрыш для нас однозначно намного лучше, чем прошлогодний. Шансы на выход из группы по-прежнему сохраняются, будем бороться», – сказал Магнуссон.

    • ЦСКА занимает второе место в таблице РПЛ.
    • В группе Лиги Европы команда идет на последнем месте, набрав 3 очка в четырех матчах.

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    Источник: Bobsoccer

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    Сегодня, 17:31
    Комментарии5
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      Рейтинг: +101

      свинка справеднутости 4 минуты назад

      Лёня дрючит вас, но спада нет

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      Рейтинг: +5104

      KPCCSPB 25 минут назад

      Всё что он сказал про ЕК "нам особо не везёт", сразу видно, дана установка только на КР и чемп. А мы всё ждём, пока наши в ЕК будут играть норм.....

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      Рейтинг: +5065

      Lester84 1 час назад

      Как послушаешь, что Ганчаренку в последнем интервью, что Магнуссона - спада нет, проблем нет, все по плану. А на деле, как были проблемы в атаке - так и остались. Как в прошлом году обосрались в еврокубках - так в этом году продолжаем традицию. Лучше бы не словами, а игрой показывали, что все нормально!

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      Рейтинг: +1163

      elessar arnor 1 час назад

      Об л як своими отборами и передачами вперед поможет команде в этом

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      Рейтинг: +2888

      raritet 1 час назад

      Молодец Магнуссон. Так и нужно готовиться к Лиге Чемпионов. Покажи этим клубам : Зениту, Локо, Краснодару, как нужно готовиться к отдыху. Мало ли что , что обосрались. Главное, нужно думать о хорошем.

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