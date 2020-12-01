Магнуссон: «У ЦСКА нет спада. Задача – уйти на зимний перерыв лидерами РПЛ»

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон прокомментировал положение команды в РПЛ и Лиге Европы.

«У нас нет спада, абсолютно уверен. Нужно думать о хорошем и ни в коем случае не сдаваться. Важно сохранять терпение, и все хорошее непременно вернется обратно. Мы по-прежнему наверху таблицы, ведем борьбу за титул. Не о чем беспокоиться. Будем выходить, сражаться и брать свои очки.

ЦСКА хорошо идет в чемпионате. Два последних матча сложились не лучшим образом, но сейчас все команды теряют очки. Наша ближайшая задача – уйти на зимний перерыв лидерами. Тогда мы получим удовольствие от каникул. Лига Европы? Мне кажется, в этом турнире нам не особо везет. По качеству игры нынешний розыгрыш для нас однозначно намного лучше, чем прошлогодний. Шансы на выход из группы по-прежнему сохраняются, будем бороться», – сказал Магнуссон.