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  • Магнуссон: «У ЦСКА нет спада. Задача – уйти на зимний перерыв лидерами РПЛ»

Магнуссон: «У ЦСКА нет спада. Задача – уйти на зимний перерыв лидерами РПЛ»

1 декабря 2020, 17:31
8

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон прокомментировал положение команды в РПЛ и Лиге Европы.

«У нас нет спада, абсолютно уверен. Нужно думать о хорошем и ни в коем случае не сдаваться. Важно сохранять терпение, и все хорошее непременно вернется обратно. Мы по-прежнему наверху таблицы, ведем борьбу за титул. Не о чем беспокоиться. Будем выходить, сражаться и брать свои очки.

ЦСКА хорошо идет в чемпионате. Два последних матча сложились не лучшим образом, но сейчас все команды теряют очки. Наша ближайшая задача – уйти на зимний перерыв лидерами. Тогда мы получим удовольствие от каникул. Лига Европы? Мне кажется, в этом турнире нам не особо везет. По качеству игры нынешний розыгрыш для нас однозначно намного лучше, чем прошлогодний. Шансы на выход из группы по-прежнему сохраняются, будем бороться», – сказал Магнуссон.

  • ЦСКА занимает второе место в таблице РПЛ.
  • В группе Лиги Европы команда идет на последнем месте, набрав 3 очка в четырех матчах.

Источник: Bobsoccer
Россия. Премьер-лига ЦСКА Магнуссон Хердур
Комментарии (8)
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raritet
1606835517
Молодец Магнуссон. Так и нужно готовиться к Лиге Чемпионов. Покажи этим клубам : Зениту, Локо, Краснодару, как нужно готовиться к отдыху. Мало ли что , что обосрались. Главное, нужно думать о хорошем.
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Lester84
1606836689
Как послушаешь, что Ганчаренку в последнем интервью, что Магнуссона - спада нет, проблем нет, все по плану. А на деле, как были проблемы в атаке - так и остались. Как в прошлом году обосрались в еврокубках - так в этом году продолжаем традицию. Лучше бы не словами, а игрой показывали, что все нормально!
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CSKA57
1606841458
Забивать не умеют, но орлы! Никакого спада нет, как нет прогресса!
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Аид666
1606842262
Лёни на вас нет!...
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JTherry
1606843632
цска и краснодар готовят трансферную бомбу уже этой зимой - обмен Ахметова на Уткина... Данила просто хочет уйти из клуба олигарха Галицкого, мечтающего играть своими воспитанниками, но ничего для этого не делающего... шансы 50/50...
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general.lizyukov
1606845841
Мы точно про один и тот же клуб говорим? Такой безвольной команды я давно не помню, даже когда у Лёни на лавке было три с половиной инвалида и он на зубах сезон вытягивал. Даже тогда ребята бились, хотя руки реально опускались.
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Lester84
1606851689
Не спад, а отрицательное развитие)
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все_будет_AUDI
1606907993
Бороться .... поезд уже ушёл я думаю. Как всегда начинаем считать нам надо выиграть а другим проиграть а третьим в ничью и тогда все сложится
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