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    «Матч ТВ»: Адиева отстранили от работы в «Чайке»

    Футболистам «Чайки» объявили, что главный тренер Магомед Адиев отстранен от руководства командой, сообщает «Матч ТВ».

    В матче 26-го тура ФНЛ с «Факелом» руководить песчанокопской командой будет тренер молодежной команды Андрей Черенков. Контракт с Адиевым пока не расторгнут. За расторжение соглашения по инициативе «Чайки» положена большая неустойка.

    • «Чайка» занимает 13-е место в таблице ФНЛ.
    • В последних трех турах команда Адиева потерпела три поражения.
    • Адиев возглавил «Чайку» в ноябре 2019 года.
    • В сезоне-2018/19 Адиев возглавлял «Анжи», но не сумел спасти команду от вылета из РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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