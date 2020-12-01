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«Матч ТВ»: Адиева отстранили от работы в «Чайке»

1 декабря 2020, 16:00
2

Футболистам «Чайки» объявили, что главный тренер Магомед Адиев отстранен от руководства командой, сообщает «Матч ТВ».

В матче 26-го тура ФНЛ с «Факелом» руководить песчанокопской командой будет тренер молодежной команды Андрей Черенков. Контракт с Адиевым пока не расторгнут. За расторжение соглашения по инициативе «Чайки» положена большая неустойка.

  • «Чайка» занимает 13-е место в таблице ФНЛ.
  • В последних трех турах команда Адиева потерпела три поражения.
  • Адиев возглавил «Чайку» в ноябре 2019 года.
  • В сезоне-2018/19 Адиев возглавлял «Анжи», но не сумел спасти команду от вылета из РПЛ.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. ФНЛ Чайка Адиев Магомед
Комментарии (2)
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Серёга Краснодарский
1606839895
Слежу и болею за чайку. Ожидал в сезоне большего от них. Везде два оклада и досвиданье . А неустойку пусть платит кто подписывал договор... И нечего ныть
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Просто-333
1607361907
В сезоне-2018/19 Адиев возглавлял «Анжи», но не сумел спасти команду от вылета из РПЛ- зачем брали, если он ноль?
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