«Матч ТВ»: Адиева отстранили от работы в «Чайке»

Футболистам «Чайки» объявили, что главный тренер Магомед Адиев отстранен от руководства командой, сообщает «Матч ТВ».

В матче 26-го тура ФНЛ с «Факелом» руководить песчанокопской командой будет тренер молодежной команды Андрей Черенков. Контракт с Адиевым пока не расторгнут. За расторжение соглашения по инициативе «Чайки» положена большая неустойка.