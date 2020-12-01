«Матч ТВ»: Адиева отстранили от работы в «Чайке»

Футболистам «Чайки» объявили, что главный тренер Магомед Адиев отстранен от руководства командой, сообщает «Матч ТВ».
В матче 26-го тура ФНЛ с «Факелом» руководить песчанокопской командой будет тренер молодежной команды Андрей Черенков. Контракт с Адиевым пока не расторгнут. За расторжение соглашения по инициативе «Чайки» положена большая неустойка.
- «Чайка» занимает 13-е место в таблице ФНЛ.
- В последних трех турах команда Адиева потерпела три поражения.
- Адиев возглавил «Чайку» в ноябре 2019 года.
- В сезоне-2018/19 Адиев возглавлял «Анжи», но не сумел спасти команду от вылета из РПЛ.
Источник: «Матч ТВ»