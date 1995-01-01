Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    2 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    3 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?

    Кабелла: «Краснодару» надо обыграть «Ренн», спасти первую часть сезона»

    Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла рассказал на пресс-конференции о подготовке команды к матчу 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против французского «Ренна».

    «Что касается атмосферы в раздевалке, то мы настроены решительно, в голове каждого игрока есть мысль воспрянуть, одержать победу. Их было не так много в последних матчах. Нам действительно надо победить, спасти первую часть сезона не только для клуба, но и для болельщиков, для нас лично. Отыграть для себя и для команды. Мы настроимся очень серьезно. Нет упаднических настроений, мы хотим показать, на что способны», – сказал Кабелла.

    • Матч «Краснодар» – «Ренн» состоится в среду, 2 декабря, в 19:55 по московскому времени.
    • У «Краснодара» и «Ренна» по одному очку после четырех туров ЛЧ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:46
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80911
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru