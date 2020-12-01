Кабелла: «Краснодару» надо обыграть «Ренн», спасти первую часть сезона»

Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла рассказал на пресс-конференции о подготовке команды к матчу 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против французского «Ренна».

«Что касается атмосферы в раздевалке, то мы настроены решительно, в голове каждого игрока есть мысль воспрянуть, одержать победу. Их было не так много в последних матчах. Нам действительно надо победить, спасти первую часть сезона не только для клуба, но и для болельщиков, для нас лично. Отыграть для себя и для команды. Мы настроимся очень серьезно. Нет упаднических настроений, мы хотим показать, на что способны», – сказал Кабелла.