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  • Кабелла: «Краснодару» надо обыграть «Ренн», спасти первую часть сезона»

Кабелла: «Краснодару» надо обыграть «Ренн», спасти первую часть сезона»

1 декабря 2020, 15:46
2

Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла рассказал на пресс-конференции о подготовке команды к матчу 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против французского «Ренна».

«Что касается атмосферы в раздевалке, то мы настроены решительно, в голове каждого игрока есть мысль воспрянуть, одержать победу. Их было не так много в последних матчах. Нам действительно надо победить, спасти первую часть сезона не только для клуба, но и для болельщиков, для нас лично. Отыграть для себя и для команды. Мы настроимся очень серьезно. Нет упаднических настроений, мы хотим показать, на что способны», – сказал Кабелла.

  • Матч «Краснодар» – «Ренн» состоится в среду, 2 декабря, в 19:55 по московскому времени.
  • У «Краснодара» и «Ренна» по одному очку после четырех туров ЛЧ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Кабелла Реми
Комментарии (2)
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portero
1606835454
Надежда имеется на спасение, но она мала... слишком много провалов и нет командной игры, как и тренера нет...
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zigbert
1606896668
Для болельщиков это будет хорошим подарком,да и игрокам поднимет настроение.
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