Худяков – о бойкоте матча со «Спартаком»: «Играть точно будем, но в каком составе, неизвестно»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о возможном бойкоте матча 17-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Ребята настроены на бойкот матча со «Спартаком» очень серьeзно. Я как руководитель буду делать всe, чтобы команда сыграла в полном составе. Но здесь от меня мало что зависит.

Руководство региона на связь пока так и не вышло. Играть мы точно будем, но в каком составе, неизвестно», – приводит слова Худякова «Чемпионат».

Общая задолженность «Тамбова» оценивается в 360 миллионов рублей, перед игроками – 140 миллионов.

Клубу запретили регистрировать новых футболистов.

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