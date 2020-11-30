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  • Худяков – о бойкоте матча со «Спартаком»: «Играть точно будем, но в каком составе, неизвестно»

Худяков – о бойкоте матча со «Спартаком»: «Играть точно будем, но в каком составе, неизвестно»

30 ноября 2020, 15:41
8

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о возможном бойкоте матча 17-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Ребята настроены на бойкот матча со «Спартаком» очень серьeзно. Я как руководитель буду делать всe, чтобы команда сыграла в полном составе. Но здесь от меня мало что зависит.

Руководство региона на связь пока так и не вышло. Играть мы точно будем, но в каком составе, неизвестно», – приводит слова Худякова «Чемпионат».

  • Общая задолженность «Тамбова» оценивается в 360 миллионов рублей, перед игроками – 140 миллионов.
  • Клубу запретили регистрировать новых футболистов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Тамбов Спартак
Комментарии (8)
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portero
1606749199
Добро пожаловать в ФНЛ или совсем в небытие, как Тосно....
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"supermax"
1606750466
щас кто-нить заплатит вам лишь бы вышли ...кто-нить...
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Синитсосит
1606751022
можно подумать основным составом прям обыграть готовы были, бедные недоедают, еле ноги волочат, как жеж так
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Вальдемар IV
1606751883
смысл, все равно пенка все решит
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Nevsky_RU
1606812179
как удачно всё складывается для Спама)) клуб с которым у свинарника отрицательный баланс личных встреч, заранее за 2-3 тура стал готовится к бойкоту матча именно со Срамными, при этом играя основой со всеми остальными. И речь же не о бойкоте всего чемпионата в целом или снятии с него, а именно одной игры))
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Hektor 84
1606825659
Что РФС молчит? Получается нарушается спортивный принцип. Не честно по отношению к другим командам рпл, у которых Тамбов отобрал очки. Хоть и болельщик Спартака , но считаю это не правильным. Там мы играем основой, а там нам бабло не платят мы выйдем вторым составом. Играют вторым составом тогда снимать с чемпионата, а следующий сезон пусть с любительской лиги начинают. И соответственно наказать тех кто допустил до участия в РПЛ эту бюджетную помойку, еще и без домашнего стадиона.
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zigbert
1606827637
На одну игру денег для них найдут. А вот что будет происходить в остальных матчах Тамбова?
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