Де Хеа рискует пропустить матч с «ПСЖ»

Участие вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «ПСЖ» находится под вопросом.

Испанец получил травму в воскресной игре против «Саутгемптона» (3:2).

«Давайте дождемся результатов обследования Де Хеа. Надеюсь, он будет в порядке в среду, но я не уверен», – сказал главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер.