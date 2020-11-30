Де Хеа рискует пропустить матч с «ПСЖ»

Участие вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «ПСЖ» находится под вопросом.
Испанец получил травму в воскресной игре против «Саутгемптона» (3:2).
«Давайте дождемся результатов обследования Де Хеа. Надеюсь, он будет в порядке в среду, но я не уверен», – сказал главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер.
- В текущем сезоне Де Хеа провел 12 игр и пропустил 16 голов.
- Матч «Манчестер Юнайтед» – «ПСЖ» состоится 2 декабря в 23:00 мск.
Источник: Sky Sports