«Вест Бромвич» хотят купить американские инвесторы

«Вест Бромвич» ведет переговоры о продаже клуба новым инвесторам, пишет Daily Mail.

Среди возможных покупателей значатся шесть компаний, две из которых базируются в США. Нынешний владелец клуба – китайский предприниматель Гуочуань Лай – рассчитывает выручить с продажи 150 миллионов фунтов стерлингов, однако из-за пандемии коронавируса может согласиться и на 100 миллионов. Он приобрел клуб в 2016 году за 200 миллионов фунтов.