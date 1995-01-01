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    «Вест Бромвич» хотят купить американские инвесторы

    «Вест Бромвич» ведет переговоры о продаже клуба новым инвесторам, пишет Daily Mail.

    Среди возможных покупателей значатся шесть компаний, две из которых базируются в США. Нынешний владелец клуба – китайский предприниматель Гуочуань Лай – рассчитывает выручить с продажи 150 миллионов фунтов стерлингов, однако из-за пандемии коронавируса может согласиться и на 100 миллионов. Он приобрел клуб в 2016 году за 200 миллионов фунтов.

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    Источник: Daily Mail

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